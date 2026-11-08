Đại diện Báo VietNamNet phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị trao số tiền 54.855.534 đồng đến anh Lê Văn Thắng (MS 2026.277) mắc ung thư phổi giai đoạn 4.

Báo VietNamNet đã chia sẻ hoàn cảnh của anh Lê Văn Thắng (SN 1994) ở thôn Châu Hoà, xã Hoà Trạch, tỉnh Quảng Trị trong bài viết: “Người cha trẻ mắc bệnh hiểm nghèo, trăn trở về tương lai của con gái nhỏ”.

Cảm thương trước hoàn cảnh của anh Thắng, nhiều bạn đọc đã chung tay ủng hộ anh số tiền 54.855.534 đồng. Đón nhận món quà của bạn đọc, anh Thắng xúc động cho biết, đây là số tiền lớn đối với gia đình.

“Tôi sẽ dành dụm số tiền này để chữa bệnh, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các mạnh thường quân và bạn đọc Báo VietNamNet đã quan tâm, sẻ chia, giúp đỡ gia đình tôi trong lúc khó khăn”, anh Thắng nói.

Đại diện Báo VietNamNet phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị trao số tiền 54.855.534 đồng đến anh Lê Văn Thắng mắc ung thư phổi. Ảnh: Hải Sâm

Anh Thắng mắc ung thư phổi giai đoạn 4, di căn xương và não. Sau 6 đợt hóa trị, anh vẫn phải tiếp tục điều trị với chi phí khoảng 20 triệu đồng mỗi tháng.

Trước đây, anh làm đủ nghề ở miền Nam để mưu sinh và nuôi con gái nhỏ Lê Nguyễn Mỹ Tiên (SN 2023). Từ khi phát hiện bệnh, anh mất khả năng lao động, mọi chi phí chữa trị đều trông cậy vào cha mẹ già và người thân. Gia đình vốn khó khăn, chỉ có gần 3 sào ruộng, nay phải vay mượn gần 300 triệu đồng để chạy chữa cho anh.

Cha anh dù tuổi cao, thường xuyên đau ốm vẫn đi làm thuê kiếm tiền chữa bệnh cho con. Mẹ anh mắc bệnh tim, sức khỏe yếu. Trong khi đó, căn nhà gia đình đang ở xuống cấp, cuộc sống của hai cha con anh Thắng hết sức chật vật.

Sự chung tay, hỗ trợ của bạn đọc Báo VietNamNet là nguồn động viên quý giá, giúp anh Thắng có thêm kinh phí điều trị, đồng thời tiếp thêm hy vọng cho gia đình trong lúc ngặt nghèo.

Ông Đào Hữu Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị, đã gửi lời cảm ơn Báo VietNamNet cùng các nhà hảo tâm đã quan tâm, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Theo ông, sự sẻ chia kịp thời không chỉ giúp các gia đình vơi bớt gánh nặng kinh tế mà còn tiếp thêm nghị lực để họ vượt qua nghịch cảnh.

Số tiền 54.855.534 đồng đã được Báo VietNamNet trao đến gia đình, nếu bạn đọc tiếp tục giúp đỡ anh Thắng, Báo VietNamNet sẽ kết chuyển đến gia đình trong các đợt tiếp theo.