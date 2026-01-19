Xuất hiện trong chương trình Hẹn ăn trưa tập 5B, khách mời Mai Chí Cường (38 tuổi, Đồng Nai) tự nhận mình là người thật thà, không vũ phu và biết yêu thương người khác.

Anh từng có 4 năm xuất khẩu lao động tại Nhật Bản với công việc nuôi hàu. Sau khi về nước, anh bắt đầu nuôi loại hải sản này tại TP Nha Trang. Anh tự tin có khả năng chế biến tất cả các món ăn ngon từ hàu.

Tuy nhiên, thông tin trên không gây ấn tượng với nữ khách mời Đinh Thị Nhàn (35 tuổi, điều dưỡng viên tại TPHCM) ngồi đối diện. Bởi, chị Nhàn là người ăn chay trường suốt 10 năm qua.

Anh Cường, chị Nhàn tại chương trình Hẹn ăn trưa. Ảnh: Hẹn ăn trưa

Trong phần tự giới thiệu, chị Nhàn cho biết, bản thân thuộc tuýp người vui vẻ, hòa đồng, thích tham gia các hoạt động thiện nguyện. Đến chương trình, chị mong muốn tìm được người bạn trai biết yêu thương, chăm sóc gia đình.

Chị Nhàn không gượng ép người mình thương phải ăn chay trường. Tuy nhiên, nếu đi cùng nhau, nữ điều dưỡng vẫn mong bạn đời có thể chia sẻ sở thích ăn chay của mình trong những lúc đặc biệt.

Trong khi đó, anh Cường không đặt ra bất kỳ tiêu chí nào về mẫu người yêu lý tưởng của mình. Anh chỉ mong nếu thành đôi, người ấy sẽ bên cạnh, chăm sóc mình đến cuối đời.

Trước khi tham gia chương trình, anh Cường trải qua 4 mối tình. Tuy nhiên, sau 4 lần yêu, anh vẫn chưa tìm được người phù hợp để cùng mình đi hết cuộc đời.

Về phần mình, chị Nhàn thú nhận bản thân chưa từng yêu dù chỉ một lần. Tình cảm của chị đối với bạn khác giới chỉ ở mức rung động và dừng lại khi cảm thấy không phù hợp.

Kết đôi

Khi gặp mặt, hai khách mời tặng nhau món quà ý nghĩa. Chị Nhàn cho rằng, anh Cường là người chân thành. Chị cũng thẳng thắn chia sẻ cả hai dường như có những nét tương đồng về tính cách.

Anh Cường cũng dành nhiều cảm tình cho nữ điều dưỡng. Anh nhận định, chị Nhàn là người phụ nữ có tấm lòng thiện lành.

Trong thời gian cùng ăn trưa, cả hai trò chuyện với nhau một cách cởi mở. Về vấn đề hôn nhân, anh Cường cho biết bản thân đã sẵn sàng và có thể kết hôn bất cứ lúc nào nếu tìm được người phù hợp.

Chị Nhàn dù không xác định thời gian kết hôn cụ thể nhưng cũng chia sẻ thẳng thắn rằng, nếu duyên đến, chị sẵn sàng xây dựng tổ ấm.

Hai khách mời quyết định bấm nút, tìm hiểu nhau. Ảnh: Hẹn ăn trưa

Chị cho biết mình không đặt nặng tiêu chí kinh tế đối với người đàn ông của mình. Chị chỉ mong người ấy có chí cầu tiến, biết vun vén cho gia đình.

Trước khi đến với giây phút quyết định bấm nút chọn nhau, anh Cường cho biết bản thân rất vui khi gặp được người phụ nữ phù hợp với phong cách sống của mình. Vì vậy anh không giấu hy vọng được kết đôi với nữ điều dưỡng.

Đáp lại những tình cảm của nam khách mời, chị Nhàn khẳng định mình dành nhiều cảm tình cho người đối diện. Không chỉ nhận xét đàng trai là người chỉn chu, chị còn thấy anh là người thực sự biết yêu thương gia đình.

Sau lời nhận xét về nhau, cả hai đã cùng bấm nút hẹn hò.

Trước khi rời chương trình, cặp đôi nắm tay nhau trong niềm hạnh phúc, cười tươi nhận lời chúc phúc của MC chương trình.