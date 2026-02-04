Đồng hành cùng học sinh vượt khó

Chương trình do Công ty Ajinomoto Việt Nam phối hợp cùng Hội Khuyến học tỉnh Đồng Nai và các doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại địa phương tổ chức, với tổng giá trị hơn 470 triệu đồng.

Bà Lê Thị Mỹ Phượng - Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Đồng Nai phát biểu tại buổi lễ.

Giữa hội trường trang trọng là những gương mặt ánh mắt ánh lên niềm vui của các em học sinh. Với nhiều em, học bổng không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng chi phí học tập, mà còn là sự khích lệ tinh thần to lớn.

Em Nguyễn Anh Tuấn - Trường THPT Thanh Bình, tỉnh Đồng Nai chia sẻ: “Em rất vui và vinh hạnh khi nhận được suất học bổng này. Em cảm thấy an tâm hơn và thật sự biết ơn các nhà tài trợ, đây cũng là động lực để em cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa, học tập tốt hơn để xứng đáng với sự giúp đỡ này.”

Ông Tsutomu Nara - Tổng Giám đốc Công ty Ajinomoto Việt Nam trao học bổng cho học sinh.

Suốt hơn hai thập kỷ qua, Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trở thành điểm tựa quen thuộc đối với hàng nghìn học sinh nghèo hiếu học tại Đồng Nai. Mỗi suất học bổng được trao đi là một câu chuyện về nghị lực, là sự chung tay của các doanh nghiệp tài trợ, chắp cánh cho những ước mơ đến trường.

Ông Tetsuya Osawa - Phó Tổng Giám đốc Công ty Ajinomoto Việt Nam trao học bổng cho học sinh.

Đóng góp cho giáo dục và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Bên cạnh Quỹ học bổng “Cho em đến trường”, Ajinomoto Việt Nam đang triển khai nhiều sáng kiến có giá trị, tiêu biểu là Dự án Bữa ăn học đường và Chương trình Dinh dưỡng Bà mẹ và Trẻ em đóng góp cho dinh dưỡng và sức khỏe cộng đồng, qua đó hướng đến hiện thực hóa Mục đích tồn tại “Góp phần mang đến sức khỏe và hạnh phúc cho người dân và xã hội Việt Nam thông qua việc cung cấp những sản phẩm chất lượng và sáng kiến có giá trị với nền tảng “Khoa học về axit amin” (AminoScience)”.

Các em học sinh nhận học bổng từ nhà tài trợ.

Dự án Bữa ăn học đường được triển khai từ năm 2017, với sự phối hợp của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Dinh dưỡng Quốc gia (Bộ Y tế). Dự án được triển khai đến các trường tiểu học bán trú trên cả nước với mục tiêu “Thực hiện trách nhiệm đóng góp cho giáo dục, nuôi dưỡng và đào tạo thế hệ tương lai của đất nước bằng các hoạt động cải thiện dinh dưỡng và sức khỏe, góp phần nâng cao tầm vóc và trí tuệ cho học sinh tiểu học”. Hiên nay, hơn 4.400 trường tiểu học với 1,5 triệu học sinh được hưởng lợi từ Dự án mỗi năm.

Chương trình Dinh dưỡng Bà mẹ và Trẻ em đóng góp vào chăm sóc dinh dưỡng, sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em tại Việt Nam, với sự phối hợp của Cục Bà mẹ -Trẻ em và Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Bộ Y tế. Chương trình đang được triển khai trên cả nước, với hơn 21 nghìn cán bộ y tế và hơn 1,8 triệu bà mẹ truy cập và sử dụng.

Đáng chú ý, vừa qua, Ajinomoto Việt Nam đã ra mắt sản phẩm Thực phẩm dinh dưỡng y học: KetoVie® 4:1 - Hương Vani cho người bị động kinh kháng thuốc, được sản xuất bởi Công ty Ajinomoto Cambrooke (thành viên của Tập đoàn Ajinomoto tại Mỹ).

Thực phẩm dinh dưỡng y học: KetoVie® 4:1 - Hương Vani là sản phẩm được sử dụng với sự giám sát của nhân viên y tế. Sản phẩm dạng lỏng được thiết kế như một bữa ăn tiện lợi (có thể sử dụng làm bữa sáng/ bữa trưa/ bữa tối), từ đó giúp chế độ ăn của bệnh nhân động kinh thêm đa dạng, thuận tiện, để bệnh nhân dễ dàng tuân thủ phác đồ điều trị sử dụng chế độ ăn keto, hướng đến cuộc sống bình thường cho bệnh nhân và gia đình.

Ông Tsutomu Nara - Tổng Giám đốc Công ty Ajinomoto Việt Nam chia sẻ tại buổi lễ.

Ông Tsutomu Nara - Tổng Giám đốc Công ty Ajinomoto Việt Nam khẳng định, đầu tư cho giáo dục và chăm sóc sức khỏe không phải là hoạt động mang tính ngắn hạn, mà là một phần trong chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp tại Việt Nam. Thông qua học bổng “Cho em đến trường” cùng nhiều sáng kiến giá trị khác, doanh nghiệp mong muốn đồng hành và phát triển cùng xã hội Việt Nam theo cách ý nghĩa và bền vững.

(Nguồn: Ajinomoto Việt Nam)