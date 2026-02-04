Vòng chung kết là chặng thi đấu quan trọng nhất của mùa giải VEX Robotics 2026. Hạng mục VEX IQ (tiểu học và THCS) có 82 đội tham gia, trong khi VEX V5 (THPT dưới 19 tuổi) có 33 đội, được tuyển chọn qua các vòng loại khu vực.
Giải đấu được tổ chức theo chuẩn quốc tế, tạo điều kiện để học sinh thể hiện toàn diện năng lực tư duy logic, thiết kế - chế tạo robot, lập trình cơ bản, chiến lược thi đấu và kỹ năng làm việc nhóm.
Cuộc thi năm nay có hai hạng mục VEX IQ và VEX V5 với các thử thách về thiết kế, lập trình và chiến thuật thi đấu.
Sau vòng chung kết, vượt qua hơn 200 đội trên toàn quốc, 3 đội tiểu học, 7 đội THCS và 4 đội THPT giành quyền đại diện Việt Nam dự giải thế giới, diễn ra từ ngày 21-30/4 tại Mỹ.
Dưới đây là danh sách các đội dự cuộc thi vô địch thế giới VEX Robotics World Championship 2026:
|STT
|Tên đội thi
|Trường
|Giải thưởng quốc gia
|Hạng mục thi đấu quốc tế
|1
|IronBots
|Trường THCS Cầu Giấy, Hà Nội
|Giải Xuất sắc - Excellence Award
|VEX IQ
|2
|Minions
|Trường THCS Lý Tự Trọng, Phú Thọ (Hòa Bình cũ)
|Giải Vô địch Liên minh - Teamwork Champion Award
|VEX IQ
|3
|Venus
|Trường THCS Cầu Giấy, Hà Nội
|Giải Vô địch Liên minh - Teamwork Champion Award
|VEX IQ
|4
|Switch
|Brighton College Vietnam, Hà Nội
|Giải Xuất sắc - Excellence Award
|VEX V5
|5
|Panda Robotics
|CLB Panda Robotics (TPHCM)
|Giải Vô địch Liên minh - Teamwork Champion Award
|VEX IQ
|6
|LSTS Singularity
|
Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý
(Lawrence S.Ting School, TPHCM)
|Giải Thiết kế - Design Award
|VEX IQ
|7
|SuperNova
|
Trường THCS Cầu Giấy, Hà Nội
|
Giải Xuất sắc - Excellence Award
|VEX IQ
|8
|Wass - Iteam
|
Western Australian International School, TPHCM
|
Giải Vô địch Liên minh - Teamwork Champion Award
|VEX IQ
|9
|Whole Lotta Red
|
Brighton College Vietnam, Hà Nội
|
Giải Vô địch Liên minh - Teamwork Champion Award
|VEX IQ
|10
|Resilience
|
Vinschool Smart City, Hà Nội
|
Giải Thiết kế - Design Award
|VEX IQ
|11
|SSIS Big Pink Pegasus
|
Saigon South International School (SSIS), TPHCM
|
Giải Xuất sắc - Excellence Award
|VEX V5
|12
|EDS_Bun Real
|
Edison Schools (Hưng Yên)
|
Giải Vô địch Liên minh - Teamwork Champion Award
|VEX V5
|13
|
EDS_Phomidable
|
Edison Schools (Hưng Yên)
|
Giải Vô địch Liên minh - Teamwork Champion Award
|VEX V5
|14
|LSTS Mako Maniacs
|
Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý
(Lawrence S.Ting School, TPHCM)
|
Giải thiết kế - Design Award
|VEX V5
Năm 2025, các đội Việt Nam từng giành nhiều giải thưởng tại sân chơi này.
VEX Robotics World Championship là giải robotics lớn nhất thế giới, quy tụ hơn 2.000 đội từ khoảng 100 quốc gia. Giải Vô địch quốc gia Việt Nam VEX Robotics 2026 do Công ty TNHH Vietnam Robotics Education & Competition (VREC) tổ chức, dưới sự bảo trợ của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia NIC.