Vòng chung kết là chặng thi đấu quan trọng nhất của mùa giải VEX Robotics 2026. Hạng mục VEX IQ (tiểu học và THCS) có 82 đội tham gia, trong khi VEX V5 (THPT dưới 19 tuổi) có 33 đội, được tuyển chọn qua các vòng loại khu vực.

Các đội thi tại vòng chung kết Giải Vô địch quốc gia Việt Nam VEX Robotics 2026.

Giải đấu được tổ chức theo chuẩn quốc tế, tạo điều kiện để học sinh thể hiện toàn diện năng lực tư duy logic, thiết kế - chế tạo robot, lập trình cơ bản, chiến lược thi đấu và kỹ năng làm việc nhóm. 

Cuộc thi năm nay có hai hạng mục VEX IQ và VEX V5 với các thử thách về thiết kế, lập trình và chiến thuật thi đấu.

Sau vòng chung kết, vượt qua hơn 200 đội trên toàn quốc, 3 đội tiểu học, 7 đội THCS và 4 đội THPT giành quyền đại diện Việt Nam dự giải thế giới, diễn ra từ ngày 21-30/4 tại Mỹ.

Dưới đây là danh sách các đội dự cuộc thi vô địch thế giới VEX Robotics World Championship 2026:

STT Tên đội thi Trường Giải thưởng quốc gia Hạng mục thi đấu quốc tế
1 IronBots   Trường THCS Cầu Giấy, Hà Nội Giải Xuất sắc - Excellence Award  VEX IQ
2 Minions  Trường THCS Lý Tự Trọng, Phú Thọ (Hòa Bình cũ) Giải Vô địch Liên minh - Teamwork Champion Award  VEX IQ
3 Venus  Trường THCS Cầu Giấy, Hà Nội Giải Vô địch Liên minh - Teamwork Champion Award  VEX IQ
4 Switch  Brighton College Vietnam, Hà Nội  Giải Xuất sắc - Excellence Award VEX V5
5 Panda Robotics  CLB Panda Robotics (TPHCM)  Giải Vô địch Liên minh - Teamwork Champion Award  VEX IQ
6  LSTS Singularity

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý

(Lawrence S.Ting School, TPHCM) 

  Giải Thiết kế - Design Award  VEX IQ
7  SuperNova 

Trường THCS Cầu Giấy, Hà Nội

Giải Xuất sắc - Excellence Award

  VEX IQ
8  Wass - Iteam 

Western Australian International School, TPHCM

Giải Vô địch Liên minh - Teamwork Champion Award

  VEX IQ
9  Whole Lotta Red 

Brighton College Vietnam, Hà Nội

Giải Vô địch Liên minh - Teamwork Champion Award

  VEX IQ
10  Resilience 

Vinschool Smart City, Hà Nội

Giải Thiết kế - Design Award

  VEX IQ
11 SSIS Big Pink Pegasus

 Saigon South International School (SSIS), TPHCM

 Giải Xuất sắc - Excellence Award

  VEX V5
12  EDS_Bun Real

 Edison Schools (Hưng Yên)

 Giải Vô địch Liên minh - Teamwork Champion Award

  VEX V5
13

EDS_Phomidable

 Edison Schools (Hưng Yên)

 Giải Vô địch Liên minh - Teamwork Champion Award

  VEX V5
14  LSTS Mako Maniacs

Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý

(Lawrence S.Ting School, TPHCM)

 Giải thiết kế - Design Award

  VEX V5

Năm 2025, các đội Việt Nam từng giành nhiều giải thưởng tại sân chơi này. 

VEX Robotics World Championship là giải robotics lớn nhất thế giới, quy tụ hơn 2.000 đội từ khoảng 100 quốc gia. Giải Vô địch quốc gia Việt Nam VEX Robotics 2026 do Công ty TNHH Vietnam Robotics Education & Competition (VREC) tổ chức, dưới sự bảo trợ của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia NIC.