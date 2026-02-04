Vòng chung kết là chặng thi đấu quan trọng nhất của mùa giải VEX Robotics 2026. Hạng mục VEX IQ (tiểu học và THCS) có 82 đội tham gia, trong khi VEX V5 (THPT dưới 19 tuổi) có 33 đội, được tuyển chọn qua các vòng loại khu vực.

Các đội thi tại vòng chung kết Giải Vô địch quốc gia Việt Nam VEX Robotics 2026.

Giải đấu được tổ chức theo chuẩn quốc tế, tạo điều kiện để học sinh thể hiện toàn diện năng lực tư duy logic, thiết kế - chế tạo robot, lập trình cơ bản, chiến lược thi đấu và kỹ năng làm việc nhóm.

Cuộc thi năm nay có hai hạng mục VEX IQ và VEX V5 với các thử thách về thiết kế, lập trình và chiến thuật thi đấu.

Sau vòng chung kết, vượt qua hơn 200 đội trên toàn quốc, 3 đội tiểu học, 7 đội THCS và 4 đội THPT giành quyền đại diện Việt Nam dự giải thế giới, diễn ra từ ngày 21-30/4 tại Mỹ.

Dưới đây là danh sách các đội dự cuộc thi vô địch thế giới VEX Robotics World Championship 2026:

STT Tên đội thi Trường Giải thưởng quốc gia Hạng mục thi đấu quốc tế 1 IronBots Trường THCS Cầu Giấy, Hà Nội Giải Xuất sắc - Excellence Award VEX IQ 2 Minions Trường THCS Lý Tự Trọng, Phú Thọ (Hòa Bình cũ) Giải Vô địch Liên minh - Teamwork Champion Award VEX IQ 3 Venus Trường THCS Cầu Giấy, Hà Nội Giải Vô địch Liên minh - Teamwork Champion Award VEX IQ 4 Switch Brighton College Vietnam, Hà Nội Giải Xuất sắc - Excellence Award VEX V5 5 Panda Robotics CLB Panda Robotics (TPHCM) Giải Vô địch Liên minh - Teamwork Champion Award VEX IQ 6 LSTS Singularity Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý (Lawrence S.Ting School, TPHCM) Giải Thiết kế - Design Award VEX IQ 7 SuperNova Trường THCS Cầu Giấy, Hà Nội Giải Xuất sắc - Excellence Award VEX IQ 8 Wass - Iteam Western Australian International School, TPHCM Giải Vô địch Liên minh - Teamwork Champion Award VEX IQ 9 Whole Lotta Red Brighton College Vietnam, Hà Nội Giải Vô địch Liên minh - Teamwork Champion Award VEX IQ 10 Resilience Vinschool Smart City, Hà Nội Giải Thiết kế - Design Award VEX IQ 11 SSIS Big Pink Pegasus Saigon South International School (SSIS), TPHCM Giải Xuất sắc - Excellence Award VEX V5 12 EDS_Bun Real Edison Schools (Hưng Yên) Giải Vô địch Liên minh - Teamwork Champion Award VEX V5 13 EDS_Phomidable Edison Schools (Hưng Yên) Giải Vô địch Liên minh - Teamwork Champion Award VEX V5 14 LSTS Mako Maniacs Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý (Lawrence S.Ting School, TPHCM) Giải thiết kế - Design Award VEX V5

Năm 2025, các đội Việt Nam từng giành nhiều giải thưởng tại sân chơi này.

VEX Robotics World Championship là giải robotics lớn nhất thế giới, quy tụ hơn 2.000 đội từ khoảng 100 quốc gia. Giải Vô địch quốc gia Việt Nam VEX Robotics 2026 do Công ty TNHH Vietnam Robotics Education & Competition (VREC) tổ chức, dưới sự bảo trợ của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia NIC.