HÀN QUỐC - 359 giáo sư tại Đại học Quốc gia Seoul và 9 trường đại học quốc gia trọng điểm cấp vùng bị kỷ luật trong giai đoạn từ năm 2021 đến tháng 8/2026, trong đó 43,7% chịu các hình thức xử lý nghiêm khắc.

Một giáo sư ngoài 40 tuổi tại một trường đại học quốc gia ở khu vực Yeongnam, Hàn Quốc, bị buộc thôi việc hồi tháng 7 sau khi bị cáo buộc quấy rối tình dục, lạm quyền và xúc phạm sinh viên.

Giáo sư A bị tố có những lời nói khiếm nhã với các nữ học viên cao học, chẳng hạn “Tôi cần một người bạn gái”. Trong một chuyến công tác, người này còn đề nghị các nữ học viên chụp ảnh cùng trên giường. Giáo sư A cũng bị cho là cô lập những học viên cao học mà mình không ưa, buộc họ phải rời khỏi phòng nghiên cứu.

Theo số liệu được tổng hợp ngày 2/10, trong 5 năm, từ năm 2021 đến tháng 8/2026, có tổng cộng 359 giáo sư tại Đại học Quốc gia Seoul và 9 trường đại học quốc gia trọng điểm cấp vùng bị kỷ luật vì các hành vi sai phạm.

Số liệu do các trường đại học quốc gia cung cấp cho văn phòng nghị sĩ Jeong Seong-guk thuộc Đảng Quyền lực Nhân dân cho thấy, năm 2021 có 51 trường hợp giáo sư bị kỷ luật, con số này tăng lên 81 trường hợp vào năm 2022. Con số này lần lượt là 54 trường hợp năm 2023 và 63 trường hợp trong mỗi năm 2024, 2025. Từ đầu năm đến tháng 8/2026, có thêm 47 trường hợp.

Cổng chính Đại học Quốc gia Seoul ở quận Gwanak, phía nam Seoul (Hàn Quốc). Ảnh: NEWS1

Theo The Chosun Daily, trong 359 trường hợp, 157 trường hợp (43,7%) chịu các hình thức kỷ luật nghiêm khắc như buộc thôi việc, cách chức, đình chỉ công tác hoặc hạ bậc chức vụ. Trong đó, 58 trường hợp bị buộc thôi việc hoặc cách chức, khiến các giáo sư này mất vị trí công tác.

Xét theo từng trường, Đại học Quốc gia Kyungpook có số giáo sư bị kỷ luật nhiều nhất với 53 trường hợp, tiếp đến là Đại học Quốc gia Kangwon (52), Đại học Quốc gia Seoul (47), Đại học Quốc gia Gyeongsang (46) và Đại học Quốc gia Jeonbuk (42).

Vi phạm giao thông là nguyên nhân phổ biến nhất

Lý do phổ biến nhất dẫn đến kỷ luật là các vi phạm liên quan đến giao thông, như lái xe khi say rượu hoặc không có giấy phép, với 77 trường hợp.

Đứng thứ hai là các sai phạm trong nghiên cứu, gồm sử dụng kinh phí nghiên cứu không đúng quy định và vi phạm đạo đức nghiên cứu, với 65 trường hợp.

Các hành vi vi phạm liên quan đến tình dục, gồm quấy rối tình dục, cưỡng ép đụng chạm cơ thể, theo dõi hoặc quấy rối sinh viên, đồng nghiệp, chiếm 40 trường hợp, tương đương 11,1%.

Trong giới học thuật, mối quan hệ thứ bậc giữa giáo sư và sinh viên được cho là một trong những yếu tố góp phần dẫn đến tình trạng sai phạm kéo dài.

Đặc biệt, học viên cao học thường phụ thuộc vào người hướng dẫn không chỉ để hoàn thành chương trình và nhận bằng mà còn liên quan đến định hướng nghề nghiệp sau này. Một số học viên cao học cho biết họ gặp khó khăn trong việc lên tiếng và tự bảo vệ mình khi giáo sư từng có hành vi sai phạm quay trở lại trường sau thời gian chịu kỷ luật.

Nghị sĩ Jeong Seong-guk cho rằng cần tăng cường các biện pháp kỷ luật đối với giáo sư, đồng thời xây dựng cơ chế bảo vệ sinh viên, tránh để họ trở thành nạn nhân khi những người từng có hành vi sai phạm quay trở lại trường.