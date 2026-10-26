Mang theo nỗi mong mỏi tìm lại cội nguồn, cô gái 25 tuổi ở Đồng Nai hy vọng những ký ức còn sót lại của nữ hộ sinh sẽ giúp cô sớm tìm được bố mẹ ruột.

Biến cố nối tiếp

Điểu Trần Ngọc Uyên, dân tộc Chơro, sinh ngày 23/10/2001 tại một trạm xá ở Túc Trưng, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai (nay thuộc xã La Ngà, TP Đồng Nai). Ngay khi chào đời, cô được mẹ gửi cho một gia đình hiếm muộn ở gần đó - nay thuộc xã Thống Nhất, TP Đồng Nai.

Điểu Trần Ngọc Uyên mong muốn gặp lại bố mẹ ruột

Uyên lớn lên trong vòng tay yêu thương của bố mẹ nuôi. Thế nhưng, phía sau cuộc sống bình thường ấy là một câu chuyện về nguồn cội mà cô chỉ được biết khi lên 12 tuổi.

Từ ngày biết mình được sinh ra bởi một người mẹ khác, Uyên bắt đầu hành trình tìm kiếm bố mẹ ruột. Cô muốn biết những người đã sinh thành ra mình là ai, hiện sống ở đâu và cuộc sống của họ thế nào?

Biến cố nối tiếp khi những người từng yêu thương, chở che Uyên lần lượt qua đời. Sáu năm trước, mẹ nuôi của cô mất vì bệnh ung thư. Cách đây gần 2 năm, bố nuôi cũng qua đời vì bạo bệnh.

Hai người đã nuôi dưỡng, chăm sóc và đồng hành cùng Uyên trong những năm tháng trưởng thành không còn bên cạnh. Cô gái trẻ dần phải tự mình đối diện với cuộc sống mới, mang theo những câu hỏi về nguồn cội của mình.

Uyên cho biết, cô đã cố gắng lần theo những manh mối ít ỏi, tìm gặp những người có thể biết câu chuyện năm xưa.

May mắn thay, cô tìm được bà Ni, nữ hộ sinh từng đỡ sinh cho mẹ mình vào ngày cô chào đời. Tuy nhiên, sau gần 25 năm, những ký ức thời đó cũng không còn đầy đủ.

“Bà Ni chỉ còn nhớ mẹ tôi quê ở Long Khánh, thời điểm sinh con khoảng 23 tuổi”, Uyên chia sẻ.

Hình ảnh Uyên khi 18 tuổi

Muốn được nhìn thấy bố mẹ bằng chính đôi mắt của mình

Trong lời nhắn gửi đến bố mẹ ruột đăng trên các trang mạng xã hội, Uyên không giấu được những cảm xúc đã cất giữ suốt nhiều năm qua.

“Bố mẹ ơi, con không trách bố mẹ, cũng không muốn hỏi vì sao ngày ấy bố mẹ lại cho con đi. Con không biết năm xưa bố mẹ đã trải qua những khó khăn hay hoàn cảnh gì, nhưng con tin rằng mỗi người đều có những nỗi niềm riêng mà người ngoài không thể thấu hiểu”, cô gái trẻ nhắn nhủ.

Cô gái 25 tuổi mong muốn tìm về cội nguồn của mình

Uyên cho biết, cô tìm kiếm bố mẹ không phải để làm xáo trộn cuộc sống hiện tại của họ, càng không mong nhận lại bất cứ điều gì. Cô chỉ muốn biết những người đã sinh ra mình là ai, muốn một lần được gặp mặt và nhìn thấy bố mẹ bằng chính đôi mắt của mình.

Với cô gái trẻ, có lẽ không điều gì có thể bù đắp cho khoảng thời gian gần 25 năm chưa một lần được biết mặt bố mẹ ruột. Nhưng Uyên vẫn mong có cơ hội được gặp đấng sinh thành dù chỉ một lần và được gọi tiếng “bố ơi, mẹ ơi”.

“Nếu được gặp bố mẹ một lần, con cũng mãn nguyện. Nếu bố mẹ không thể nhận lại con, con vẫn tôn trọng quyết định của bố mẹ. Điều con mong là được biết bố mẹ vẫn bình an”, Uyên tâm sự.

Ngày 23/10, Uyên bước sang tuổi 25. Với nhiều người, sinh nhật là dịp đón nhận những lời chúc và niềm vui bên gia đình. Còn với Uyên, ngày đặc biệt ấy gợi nhắc về người mẹ đã sinh ra mình nhưng cô chưa một lần được biết mặt.

Theo thông tin cô có được, mẹ ruột cô sinh sống tại Long Khánh còn bố ruột quê gốc Quảng Trị. Cô hy vọng những ai từng quen biết hoặc có thông tin về gia đình mình vào năm 2001 sẽ giúp cô tìm lại bố mẹ mình.

Uyên hy vọng những thông tin ít ỏi trên sẽ giúp cô sớm gặp lại bố mẹ ruột của mình

Dù đã hỏi thăm họ hàng của bố mẹ nuôi, Uyên vẫn chưa tìm được thêm manh mối. Cô mong những ai biết câu chuyện năm xưa liên hệ qua số điện thoại 0364831801 giúp Uyên sớm tìm lại bố mẹ của mình.

Độc giả cũng có thể gọi về đường dây nóng Báo VietNamNet, số điện thoại 0923.457.788 nếu có thông tin về bố mẹ ruột của Điểu Trần Ngọc Uyên.

Ảnh: Nhân vật cung cấp