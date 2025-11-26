Nhà vật lý thiên văn nổi tiếng của Harvard, Avi Loeb, tiếp tục gây chú ý với tuyên bố mới: quỹ đạo bất thường của thiên thể liên sao 3I/ATLAS cho thấy nó có thể đang “thả vệ tinh” xuống sao Mộc để thu thập thông tin cho một “nền văn minh ngoài Trái Đất”.

Theo Avi Loeb, để quan sát hoặc triển khai thiết bị quanh sao Mộc, một vật thể như 3I/ATLAS phải đi vào vùng không gian nơi lực hấp dẫn của sao Mộc mạnh hơn lực hút của Mặt Trời. Ảnh: The Joe Rogan Experience

Trao đổi với New York Post, Loeb cho rằng sao chổi 3I/ATLAS có thể tận dụng thời điểm tiến gần sao Mộc - ngày 16/3/2026 - để “thả” các thiết bị thăm dò lên hành tinh khí khổng lồ này.

Vì sao sao Mộc có thể là mục tiêu?

Trong bài viết mới đăng trên Medium, Loeb lập luận rằng sao Mộc là điểm đến lý tưởng bởi nó lớn hơn Trái Đất và các hành tinh lân cận, đóng vai trò như một “ngọn hải đăng liên hành tinh” thu hút sự chú ý của những vật thể di chuyển từ ngoài Hệ Mặt Trời.

Theo ông, để quan sát hoặc triển khai thiết bị quanh sao Mộc, một vật thể như 3I/ATLAS phải đi vào vùng không gian nơi lực hấp dẫn của sao Mộc mạnh hơn lực hút của Mặt Trời. Khu vực này có nhiều điểm ổn định tự nhiên, nơi các vệ tinh có thể giữ vị trí mà không cần nhiều nhiên liệu - một “mảnh đất vàng” cho những thiết bị thăm dò tiên tiến.

Đáng chú ý, quỹ đạo của 3I/ATLAS dường như đi đúng vào vùng đó.

Loeb mô tả việc thiên thể này tiến tới khoảng cách gần nhất với sao Mộc vào tháng 3/2026 chỉ 53,445 triệu kilomet - là một điều “trùng hợp phi thường”. Con số này dựa trên tính toán từ Phòng thí nghiệm Sức đẩy Phản lực (JPL) của NASA.

“Nó đến chính xác ở khoảng cách mà lực hấp dẫn của sao Mộc chiếm ưu thế,” Loeb nói với News Nation. “Nếu muốn thả các vệ tinh thăm dò xuống sao Mộc, đó chính là nơi nó cần phải đến.”

Loeb tin rằng sao Mộc có thể là một mục tiêu hấp dẫn hơn do kích thước của nó. Ảnh: NASA

Loeb cho biết thêm, 3I/ATLAS thậm chí có thể đã thực hiện một thao tác điều chỉnh đường bay trong suốt thời gian một tháng, khi nó tiến gần điểm cận nhật - vị trí gần Mặt Trời nhất. Điều này giúp nó đặt mình vào quỹ đạo tối ưu trước khi gặp sao Mộc.

“Gia tốc phi hấp dẫn đã tạo ra một hiệu chỉnh nhỏ, đúng bằng mức cần thiết,” Loeb khẳng định.

Ông cho rằng nếu đây thực sự là công nghệ ngoài hành tinh, 3I/ATLAS có thể đã “tinh chỉnh quỹ đạo bằng các động cơ nhân tạo”, liên hệ đến cấu trúc dạng “tia phản lực” quan sát được trên sao chổi.

Pha cận nhật nằm sau Mặt Trời: bí ẩn chưa thể giải đáp

Thật không may, 3I/ATLAS tiến đến cận nhật phía sau Mặt Trời, khiến các kính thiên văn trên Trái Đất không thể quan sát trực tiếp. Điều này đồng nghĩa giới khoa học không thể xác nhận liệu nó có thực hiện thao tác điều chỉnh hay thả vệ tinh do thám tại thời điểm đó hay không.

Loeb bày tỏ hy vọng rằng sau khi 3I/ATLAS bay qua, “các vật thể quay quanh sao Mộc” có thể được tàu vũ trụ Juno hoặc những tàu thăm dò nhân tạo khác phát hiện.

Theo Loeb, việc phát hiện các “vệ tinh công nghệ” quanh sao Mộc mà con người không hề phóng lên sẽ mở ra hệ quả chấn động.

“Nếu phát hiện vệ tinh có nguồn gốc công nghệ mà không phải do chúng ta gửi, điều đó có nghĩa sao Mộc là mục tiêu của một nền văn minh ngoài Trái Đất,” ông viết.

Ngược lại, việc không tìm thấy thiết bị tương tự quanh Trái Đất cũng sẽ “giáng một đòn mạnh vào cái tôi của loài người,” vì nó cho thấy chúng ta không phải trung tâm Hệ Mặt Trời, thậm chí không phải trung tâm “khu vực vũ trụ lân cận”. Theo Loeb, nếu 3I/ATLAS thật sự là thiết bị do thám, lý do nó chọn sao Mộc thay vì Trái Đất có thể vì “loài người xuất hiện quá muộn” - chỉ vài triệu năm trước.

Trong khi đó, sao Mộc - hành tinh lớn nhất Hệ Mặt Trời - đã hoàn toàn có thể được nhìn thấy khi sứ mệnh hypothetically này được “khởi động từ hàng tỷ năm trước”.

Dù tạo ra nhiều tranh luận, Loeb vẫn thừa nhận khả năng 3I/ATLAS thực hiện nhiệm vụ do thám sao Mộc là tương đối thấp.

Trong bài viết liệt kê 6 “hiện tượng bất thường không lời giải” liên quan đến 3I/ATLAS, ông xếp giả thuyết này ở vị trí thấp nhất.

Một khả năng hợp lý hơn, theo ông, liên quan đến “đuôi ngược” của sao chổi - tức đuôi của nó hướng về phía Mặt Trời thay vì ngược lại như thông thường. Điều này có thể có nghĩa 3I/ATLAS đang phát ra một chùm ánh sáng để quét các thiên thạch nhỏ nằm trên đường đi.

Quỹ đạo của 3I/ATLAS với vị trí của các hành tinh vào ngày 22/11/ 2025. Ảnh: NASA/JPL

Điều đáng lo nhất, theo Loeb, là hướng quay của sao chổi luôn chĩa về phía các hành tinh trong Hệ Mặt Trời - điều mà ông cho rằng “có thể là chủ ý”.

Bất chấp các giả thuyết táo bạo, NASA khẳng định và nhắc lại trong buổi công bố hình ảnh mới tuần trước tại Maryland rằng 3I/ATLAS đơn giản là một sao chổi liên sao.

(Theo Space, NY Post, LiveScience)