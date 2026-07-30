Gia hạn BHYT trực tiếp tại cơ quan Bảo hiểm xã hội Đây là phương thức truyền thống và vẫn được nhiều người lựa chọn, đặc biệt là những người không quen với các giao dịch trực tuyến. Địa điểm: Trụ sở cơ quan Bảo hiểm xã hội xã/phường nơi bạn cư trú hoặc làm việc. Thủ tục: Mang theo thẻ BHYT cũ, giấy tờ tùy thân và tiền đóng BHYT. Cán bộ BHXH sẽ hướng dẫn bạn điền phiếu gia hạn và thực hiện các bước tiếp theo.

Gia hạn qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia Cổng Dịch vụ công Quốc gia (dichvucong.gov.vn) là kênh trực tuyến chính thức của Chính phủ, cho phép người dân thực hiện nhiều thủ tục hành chính, trong đó có gia hạn BHYT. Điều kiện: Có tài khoản Cổng Dịch vụ công Quốc gia đã được xác thực, có thẻ BHYT còn hiệu lực hoặc đã hết hạn không quá 10 ngày. Các bước thực hiện: 1. Truy cập Cổng Dịch vụ công Quốc gia và đăng nhập tài khoản. 2. Tìm kiếm dịch vụ "Gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình". 3. Điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu của hệ thống. 4. Chọn phương thức thanh toán trực tuyến (qua ngân hàng, ví điện tử...). 5. Xác nhận giao dịch và chờ kết quả.

Gia hạn BHYT qua website Cổng Dịch vụ công Bảo hiểm xã hội VssID là ứng dụng di động chính thức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cung cấp nhiều tiện ích cho người tham gia BHYT, trong đó có chức năng gia hạn thẻ. Điều kiện: Có tài khoản VssID đã đăng ký và kích hoạt, có thẻ BHYT còn hiệu lực hoặc đã hết hạn không quá 10 ngày. Các bước thực hiện: 1. Đăng nhập bằng mã số BHXH và mật khẩu đăng nhập ứng dụng VssID vào Cổng dịch vụ công của BHXH Việt Nam tại địa chỉ: http://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn. 2. Tại màn hình chính, chọn Gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình hoặc Gia hạn thẻ BHYT theo HGĐ có giảm trừ mức đóng, tùy theo loại thẻ của bạn. 3. Kiểm tra thông tin, chọn thời gian gia hạn (3, 6 hoặc 12 tháng). 4. Chọn ngân hàng hoặc ví điện tử để thanh toán. 5. Xác nhận giao dịch.