Ngày 17/7, phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc Hội nghị Trí tuệ nhân tạo Thế giới năm 2026 và Hội nghị Cấp cao về Quản trị AI Toàn cầu diễn ra tại Thượng Hải, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhận định thế giới đang bước vào giai đoạn đổi mới sáng tạo mạnh mẽ chưa từng có của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Tiến trình này vừa mở ra những cơ hội phát triển to lớn, vừa đặt ra những thách thức quản trị sâu sắc.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có bài phát biểu quan trọng tại lễ khai mạc Hội nghị AI thế giới năm 2026 và Hội nghị cấp cao về Quản trị AI toàn cầu ngày 17/7. Ảnh: Xinhua

Theo Tân Hoa Xã, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh nhân loại cần phải nghiêm túc suy ngẫm và trả lời những câu hỏi lớn của thời đại. Đó là làm thế nào để con người có thể chung sống hài hòa với các cỗ máy có tư duy; làm thế nào để đảm bảo an ninh khi các thuật toán tham gia trực tiếp vào quá trình ra quyết định; làm thế nào để giải quyết các thách thức đạo đức thông qua quản trị thích ứng; và làm thế nào để hiện thực hóa mục tiêu "AI dành cho tất cả mọi người" trong bối cảnh khoảng cách số ngày càng nới rộng.

Để giải quyết các vấn đề trên, Chủ tịch Tập Cận Bình đã đưa ra 4 quan điểm định hướng cốt lõi cho sự phát triển và quản trị trí tuệ nhân tạo toàn cầu. Đó là thúc đẩy đổi mới dựa trên sự hợp tác mở và cùng có lợi thông qua khuyến khích tinh thần mã nguồn mở, tăng cường tính liên kết và chia sẻ nguồn lực để tạo động lực cho đổi mới công nghệ, phát triển công nghiệp và ứng dụng AI vào thực tiễn đời mới.

Tiếp đến là nâng cao nhận thức về rủi ro, đảm bảo AI an toàn và trong tầm kiểm soát. Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh yêu cầu cốt lõi là AI phải luôn nằm dưới sự kiểm soát của con người. Đồng thời, các bên cần chung tay phản đối việc lạm dụng hoặc cường điệu hóa khái niệm an ninh quốc gia trong lĩnh vực AI, cũng như việc đặt an ninh của một quốc gia lên trên an ninh của các nước khác.

Cùng với đó, thúc đẩy tính bao trùm và tôn trọng sự đa dạng văn minh. Việc phát triển và ứng dụng công nghệ AI không được phép làm xói mòn hay hủy hoại tính đa dạng của các nền văn minh thế giới, cũng như bản sắc văn hóa độc đáo của mỗi quốc gia.

Cuối cùng là tăng cường đoàn kết và hoàn thiện thể chế quản trị toàn cầu. Nhà lãnh đạo Trung Quốc kêu gọi thế giới thừa nhận vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc, đồng thời thúc đẩy việc đồng bộ hóa các chiến lược phát triển, quy tắc quản trị và tiêu chuẩn kỹ thuật về AI giữa các quốc gia.

"Chúng ta phải triển khai hợp tác quốc tế sâu rộng, hỗ trợ các quốc gia thuộc Nam Bán cầu nâng cao năng lực công nghệ nhằm thu hẹp khoảng cách số và khoảng cách AI. Điều này hướng tới thúc đẩy phát triển bền vững và ngăn chặn việc tạo ra những bất công lịch sử mới trong kỷ nguyên AI", Chủ tịch Tập Cận Bình đúc kết.

(Theo Xinhua, Global Times)