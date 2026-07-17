Kỳ thi Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế IAIO được khởi xướng bởi Giáo sư John Shawe-Taylor, Chủ tịch IAIO kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu quốc tế về trí tuệ nhân tạo (IRCAI). Đây là sân chơi học thuật chuyên sâu dành cho học sinh phổ thông toàn cầu tiếp cận các vấn đề mới của công nghệ.

Tại kỳ thi IAIO 2026 diễn ra ở Slovenia, đoàn học sinh Việt Nam đã xuất sắc mang về 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng. Kết quả này tạo tiền đề thuận lợi để Viện Nghiên cứu Đổi mới sáng tạo và Kiểm định chất lượng (RIVA) đưa kỳ thi này về đăng cai tại Việt Nam vào năm tới.

Ông Nguyễn Quyết Chiến, Tổng thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phát biểu tại lễ phát động Kỳ thi Olympic Trí tuệ nhân tạo Việt Nam ngày 17/7. Ảnh: Du Lam

Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai IAIO và cũng là lần đầu tiên sự kiện này được tổ chức tại khu vực Đông Nam Á. Theo kế hoạch, IAIO 2027 dự kiến diễn ra tại thành phố Đà Nẵng từ ngày 25/2 đến ngày 2/3/2027. Sự kiện dự kiến thu hút khoảng 300 đại biểu đến từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, mở ra cơ hội giao lưu học thuật quốc tế lớn cho thế hệ trẻ trong nước.

Để chuẩn bị lực lượng tranh tài trên sân nhà, Kỳ thi Olympic Trí tuệ nhân tạo Việt Nam (VAIO 2027) đã chính thức khởi động. Kỳ thi hướng tới đối tượng học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông trên cả nước, nhằm phát hiện và bồi dưỡng các em có năng lực về toán học, khoa học máy tính, lập trình và trí tuệ nhân tạo.

Vòng Sơ khảo quốc gia VAIO 2027 dự kiến diễn ra ngày 18/10/2026 tại nhiều địa phương trên cả nước. Vòng Chung kết quốc gia dự kiến tổ chức tại Hà Nội vào ngày 10/1/2027 nhằm chọn ra những gương mặt xuất sắc nhất để thành lập đội tuyển quốc gia tham dự IAIO 2027.

Tại lễ phát động ngày 17/7, ông Nguyễn Quyết Chiến, Tổng thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) chia sẻ, VAIO 2027 không chỉ đặt nặng thành tích thi đấu mà hướng đến giá trị giáo dục lâu dài. Mỗi đề thi được thiết kế để khuyến khích học sinh rèn luyện tư duy tính toán, khả năng tự học và tinh thần hợp tác, từ đó hình thành định hướng nghề nghiệp trong các ngành mũi nhọn như dữ liệu, tự động hóa và AI.

Việc tổ chức VAIO 2027 và đăng cai IAIO 2027 diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

“Việc phát hiện, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là thế hệ trẻ có năng lực về công nghệ số và trí tuệ nhân tạo là nhiệm vụ có ý nghĩa rất quan trọng đối với tương lai phát triển của đất nước”, ông Nguyễn Quyết Chiến nhấn mạnh. Đồng thời, ông khẳng định: “Điều quan trọng nhất mà kỳ thi hướng tới không chỉ là những tấm huy chương, mà là khơi dậy niềm đam mê khoa học, hình thành tư duy đổi mới sáng tạo, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ đối với sự phát triển”.

Để tổ chức thành công chuỗi sự kiện quy mô lớn này, Ban Tổ chức đang phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành liên quan, đồng thời kêu gọi sự đồng hành của các nhà trường, chuyên gia và doanh nghiệp công nghệ trong việc cố vấn, đào tạo và cung cấp môi trường trải nghiệm thực tế cho thí sinh. Các thông tin chuyên môn, điều lệ và hướng dẫn đăng ký chính thức sẽ sớm được công bố trên các kênh thông tin của chương trình.