Tuổi Sửu: Công danh vượng phát, quý nhân nâng đỡ

Nếu xét về công việc và sự nghiệp, tuổi Sửu là một trong những con giáp sáng nhất tuần này.

Con giáp này có cơ hội thể hiện năng lực, nhận thêm trách nhiệm hoặc được cấp trên ghi nhận. Những vấn đề tồn đọng trong công việc cũng có khả năng tìm được hướng giải quyết nhờ sự hỗ trợ của đồng nghiệp và quý nhân.

Với người kinh doanh, các mối quan hệ công việc có thể mở ra khách hàng hoặc đối tác tiềm năng. Người làm công ăn lương có cơ hội tạo dấu ấn bằng năng lực và sự chăm chỉ, theo Sohu.

Đường tình duyên cũng tương đối ổn định. Người độc thân có thể được người thân, bạn bè hoặc đồng nghiệp giới thiệu cho đối tượng phù hợp. Người đã có đôi nên chú ý cân bằng giữa công việc và gia đình, tránh quá tập trung vào sự nghiệp mà bỏ quên cảm xúc của người bên cạnh.

Tuần này, tuổi Sửu càng chủ động và nghiêm túc với mục tiêu của mình càng dễ nhận được sự hỗ trợ từ những người xung quanh.

Tuổi Thìn: Quý nhân vượng, quan hệ rộng mở

Tuổi Thìn được dự báo có vận quý nhân nổi bật trong tuần mới. Các mối quan hệ xã hội không chỉ được mở rộng mà còn có thể mang đến những cơ hội bất ngờ trong công việc và tình cảm.

Ảnh minh họa: Times of India

Trong quá trình giao lưu, tuổi Thìn dễ gặp những người có chung quan điểm hoặc có thể trở thành đối tác đáng tin cậy. Một cuộc gặp gỡ tưởng như bình thường cũng có khả năng mở ra cơ hội hợp tác mới.

Người độc thân nên tích cực tham gia các hoạt động xã hội, gặp gỡ bạn bè hoặc sự kiện nghề nghiệp. Khi mở rộng vòng tròn giao tiếp, cơ hội gặp được người phù hợp cũng tăng lên.

Người đã có đôi có thể cùng bạn đời tham gia các hoạt động chung để tăng sự gắn kết. Những trải nghiệm mới sẽ giúp cả hai hiểu nhau hơn.

Tuy nhiên, tuổi Thìn nên cân nhắc kỹ trước khi nhận lời hợp tác hoặc đưa ra cam kết. Đừng vì nể nang mà hứa hẹn những điều vượt quá khả năng thực hiện.

Tuổi Tỵ: Tài lộc khởi sắc, sự nghiệp hanh thông

Tuổi Tỵ bước vào tuần mới với vận trình khá toàn diện khi tài lộc, công việc và tình cảm đều có dấu hiệu thuận lợi.

Trong sự nghiệp, con giáp này có khả năng nhận được sự hỗ trợ từ đồng nghiệp, cấp trên hoặc những người có kinh nghiệm. Một số cơ hội hợp tác mới có thể xuất hiện, giúp tuổi Tỵ mở rộng hướng phát triển và cải thiện thu nhập.

Tài chính cũng là điểm sáng. Những nỗ lực trước đó có thể bắt đầu mang lại kết quả, đồng thời các mối quan hệ xã hội có khả năng đem đến cơ hội kiếm tiền hoặc hợp tác đáng chú ý.

Chuyện tình cảm không kém phần thuận lợi. Người độc thân dễ gặp người có thiện chí, nghiêm túc và đáng tin cậy. Người đã có đôi cảm nhận rõ hơn sự quan tâm của đối phương. Tình cảm được vun đắp từ những hành động nhỏ, tạo cảm giác an toàn và gắn bó.

Tuổi Tỵ nên tránh nóng vội trong các quyết định tài chính và dành thêm thời gian nghỉ ngơi để cân bằng tinh thần.

Tuổi Ngọ: Đào hoa nở rộ, tình duyên thăng hoa

Tuổi Ngọ là con giáp nổi bật nhất tuần mới về đường tình duyên và nhân duyên. Người độc thân có nhiều cơ hội gặp gỡ người phù hợp thông qua các buổi giao lưu, gặp mặt bạn bè, mai mối hoặc những chuyến đi.

Đặc biệt, những người đang mong muốn bắt đầu một mối quan hệ mới có thể đón nhận tín hiệu tích cực. Sự chủ động trong giao tiếp sẽ giúp tuổi Ngọ dễ tạo ấn tượng tốt và thu hút sự chú ý từ người khác.

Với người đã có đôi, đây là thời điểm thích hợp để dành thêm thời gian cho nhau. Những khúc mắc trước đây có thể được tháo gỡ thông qua những cuộc trò chuyện chân thành. Một chuyến đi ngắn hoặc bữa cơm ấm cúng cũng có thể giúp tình cảm thêm gắn bó.

Bên cạnh tình duyên, tuổi Ngọ còn có vận giao tiếp khá tốt. Các cuộc gặp gỡ có thể mang đến những mối quan hệ hữu ích. Tuy nhiên, con giáp này nên tỉnh táo trong chuyện tiền bạc, tránh chi tiêu quá tay hoặc đưa ra quyết định tài chính chỉ vì cảm xúc.

Chuyện tiền bạc của tuổi Ngọ trong tuần này khá ổn, đặc biệt với các con giáp làm công việc kinh doanh, bán hàng online.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm