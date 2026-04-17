Hòn Sơn, An Giang Hòn Sơn cách thành phố Rạch Giá cũ 65km, được bao bọc bởi 6 bãi biển đẹp với diện tích 11km2. Địa điểm này thường không xảy ra tình trạng đông đúc, quá tải vào các dịp nghỉ lễ 30/4-1/5. Nơi đây hấp dẫn du khách nhờ cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, môi trường trong lành, hải sản tươi ngon, người dân thân thiện, mến khách. Dân số trên đảo không nhiều, chủ yếu là ngư dân sống bằng nghề chài lưới, làm vườn. Thời gian lý tưởng để tham quan Hòn Sơn là tháng 1-6 hằng năm. Ảnh: Min On The Go Tới Hòn Sơn, du khách không thể bỏ qua hoạt động tắm biển ở Bãi Bàng, ngắm bình minh trên đỉnh Ma Thiên Lãnh, khám phá làng chài và thưởng thức hải sản tươi rói ngay sát biển. Bãi Bàng có bãi cát trắng mịn trải dài dưới ánh nắng, biển xanh trong vắt như ngọc bích, phản chiếu bầu trời. Nơi đây không có những hàng quán đông đúc, khách sạn, khu nghỉ hiện đại mà còn rất hoang sơ với biển, cát, rừng cây. Hải sản ở đây tươi ngon, phong phú với đủ các loại cá, mực, tôm, ghẹ, nhum... Tất cả đều được đánh bắt ngay trong ngày, tươi rói. Du khách có thể vào chợ Thiên Tuế mua hải sản tươi, giá chỉ bằng 2/3 các đảo du lịch khác.

Núi Cấm, An Giang Núi Cấm có độ cao khoảng 710m so với mực nước biển, còn được gọi là Thiên Cấm Sơn, cách TPHCM hơn 250km. Nơi đây nổi tiếng với rất nhiều loại trái cây đặc sản như sầu riêng, bơ, xoài... và không thể không kể đến dâu da. Tháng 4, những trái dâu da mọc chi chít trên cành bắt đầu chín vàng. Dâu da núi Cấm nổi tiếng với vẻ ngoài đẹp mắt, múi to. Bóc lớp vỏ vàng ruộm bên ngoài sẽ lộ ra phần ruột gồm 2-3 múi, mỗi múi được phủ bởi một lớp mỏng trơn tựa như lụa, cắn vào có vị chua nhẹ, thanh thanh. Núi Cấm là "thủ phủ" của dâu da. Ảnh: Dương Việt Anh Những năm gần đây, nhiều nhà vườn trồng dâu da ở núi Cấm còn mở tour trải nghiệm, đón du khách tới tham quan, chụp ảnh, tự tay hái trái chín. Du khách có thể đến thăm những vườn dâu da núi Cấm ngay trong kỳ nghỉ 30/4-1/5 tới đây, kết hợp cùng các hoạt động trải nghiệm thiên nhiên, nhất là tour trekking (loại hình du lịch đi bộ đường dài) xuyên rừng, suối, thác, cắm trại trên núi. Cung đường trekking núi Cấm được chia thành 5km, 7km, 15km, 21km, 42km, tùy theo nhu cầu của du khách. Với các cung 5-15km, du khách có thể trải nghiệm trong ngày, qua các điểm đến như cánh đồng thốt nốt, đồi mãng cầu, suối Thanh Long, vườn xoài chín... Tour trekking núi Cấm hấp dẫn du khách. Ảnh: Dương Việt Anh Với các cung 21-42km, du khách sẽ trải nghiệm trong 2 ngày 1 đêm. Ngoài các điểm trên, du khách sẽ ghé thăm điện Cây Quế, điện Huỳnh Long, đỉnh Bồ Hong, cắm trại trên núi hoặc lưu trú ở nhà nghỉ, tham gia đốt lửa trại.

Núi Bà Đen, Tây Ninh Núi Bà Đen nằm ở phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh, có độ cao 986m - là ngọn núi cao nhất Nam Bộ, được mệnh danh "đệ nhất thiên sơn" và được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận di tích lịch sử và danh thắng cấp quốc gia ngày 21/1/1989. Tới đây, du khách có thể tham quần thể chùa - miếu - động nằm rải rác từ chân núi lên lưng chừng núi. Linh Sơn Thánh Mẫu Bồ Tát được xem là "nữ thần chủ" của ngọn núi và được thờ tại tất cả các chùa, miếu, động nơi đây. Nếu yêu thích trekking, du khách có thể khám phá Ma Thiên Lãnh, núi Heo, núi Phụng, đá trắng... Du khách lưu ý phải đăng ký trước với kiểm lâm khu vực và cần có người dẫn đường chuyên nghiệp hoặc đăng ký tour với các đơn vị được cung cấp dịch vụ.

Cồn Sơn, Cần Thơ Cồn Sơn rộng khoảng 70ha, nằm giữa sông Hậu. Từ trung tâm Cần Thơ, du khách có thể di chuyển bằng đường bộ đến bến đò Cô Bắc, rồi lên thuyền sang cồn trong 10-15 phút. Đây là điểm đến du khách khó có thể bỏ qua khi tới Cần Thơ bởi nhiều hoạt động thú vị như thu hoạch trái cây, làm bánh dân gian, đi cầu khỉ, ngồi xuồng ba lá, thưởng thức đặc sản. Đặc biệt, du khách có thể xem cá lóc làm "xiếc bay", cá trê "vượt cạn" ở nhà vườn ông Nguyễn Thành Tâm hoặc vào bè cá Bảy Bon xem các loại "thủy quái" sông Mekong, hay các giống cá có ngoại hình bắt mắt, đặc tính độc lạ, phù hợp cho khai thác du lịch như cá mang rỗ (mang rổ, cá pháo cao xạ), cá koi, cá phụng…