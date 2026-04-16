Đầm Chuồn, Huế Đầm Chuồn nằm ở xã Mỹ Thượng, Huế (xã Phú An, huyện Phú Vang cũ), cách trung tâm TP Huế khoảng 10km. Đây là đầm nước lợ rộng hơn 100ha, thuộc hệ thống đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, quần thể đầm phá nước lợ lớn nhất Đông Nam Á. Khung cảnh sông nước mênh mông, những chiếc thuyền nhỏ dập dềnh, nhà chồ (lán tre, gỗ) đơn sơ trên mặt nước... khiến nơi đây được ví như "hòn ngọc ẩn giấu" trên phá Tam Giang. Đầm Chuồn cũng nổi tiếng với các loài thủy hải sản phong phú như cá kình, cá dìa, cá móm, tôm sú, cua nước lợ. Vài năm gần đây, nơi này trở thành điểm du lịch sinh thái cộng đồng, hấp dẫn du khách bằng các tour trải nghiệm làm ngư dân: đạp trìa, đổ nò, bủa lưới, câu cần... Tour làm ngư dân hấp dẫn du khách mọi lứa tuổi. Ảnh: Huế SSC Nếu muốn kết hợp làm ngư dân và ngắm bình minh Đầm Chuồn, du khách nên bắt đầu hành trình từ 5h. Các loại hải sản tươi rói sẽ được hấp, nướng trực tiếp tại các nhà chồ giữa đầm. Chi phí mỗi tour 2-2,5 tiếng làm ngư dân dao động từ 200.000-600.000 đồng/người, tùy quy mô đoàn, lịch trình trải nghiệm. Khi lên bờ, du khách có thể ghé chợ làng Chuồn, thưởng thức những món ngon địa phương như bánh khoái cá kình, bánh khoái mực, bánh khoái tôm nóng hổi. Đĩa bánh xèo nóng hổi, phục vụ kèm nước mắm và rau sống, có giá 25.000 đồng

Làng Gò Cỏ, Quảng Ngãi Làng Gò Cỏ là điểm dừng chân hấp dẫn trong Di tích quốc gia đặc biệt văn hoá Sa Huỳnh (Quảng Ngãi), phù hợp với những du khách muốn khám phá cuộc sống thôn quê ven biển mộc mạc nhưng ấm áp tình làng, nghĩa xóm. Ngôi làng được mệnh danh là làng "nhiều không" như không có hàng quán sầm uất, nhiều nhà dân không sử dụng điều hòa, không tivi... Những ngôi nhà tranh vách đất do bà con trong làng tự tay xây dựng. Ảnh: Nguyễn Hồng Nhật Hiện diện khắp làng là những phiến đá cổ lớn, nhỏ xếp tầng, con đường đá, giếng đá hay cầu đá do người xưa sắp đặt. Những căn homestay trong làng được hình thành dựa trên các tiêu chí do dân làng thống nhất. Theo đó, chủ hộ phải là người bản xứ, có ít nhất 3 đời sống tại làng mới được tham gia kinh doanh dịch vụ lưu trú. Du khách tới đây được đối đãi như thành viên trong gia đình, cùng ăn, ở, trải nghiệm các hoạt động với bà con. Tên của mỗi căn homestay dựa theo đặc trưng mà cả làng tự hào như giếng cổ, bài chòi, gành, nhím biển, dứa rừng... Du khách có thể cùng bà con đi đánh cá, gỡ lưới. Ảnh: Nguyễn Hồng Nhật Sát làng là bờ biển rất đẹp. Để chiêm ngưỡng vẻ đẹp gành đá trên biển, du khách có thể trải nghiệm chèo thuyền nan vào lúc bình minh hay hoàng hôn. Tại làng, du khách có thể thưởng thức những món đặc trưng như lưỡi long (một loại xương rồng) nấu canh cá, tôm, làm gỏi; các món ngon từ hải sản như chả nhum, mực lá, canh hàu, gỏi da cá...

Làng chài Trung Lương, Gia Lai Không nổi tiếng như làng chài Nhơn Lý, Bãi Xép, Hải Minh hay Nhơn Hải (Gia Lai), nhưng Trung Lương là nơi du khách có thể tìm kiếm sự bình yên, cảm nhận nhịp sống chậm rãi, hòa mình vào biển xanh, cát trắng và gặp gỡ người dân thân thiện. Đây là điểm đến thú vị cho kỳ nghỉ 30/4-1/5. Làng chài nằm ở một vùng ven biển thuộc xã Cát Tiến, cách trung tâm thành phố Quy Nhơn cũ khoảng 30km. Trước đây, người dân ở làng chài này gắn với nghề đánh bắt gần bờ bằng thuyền thúng. Ngày nay, nhiều gia đình chuyển sang làm dịch vụ du lịch nhưng vẫn giữ được sự mộc mạc, chân chất và hào sảng của người vùng biển. Bãi biển ở đây rất thoải, bờ cát trắng và nước trong, xanh, phù hợp với cả gia đình có trẻ nhỏ. Từ bãi biển có thể nhìn thấy cánh đồng điện gió, tạo nên góc check-in đẹp mắt. Làng chài nhỏ nằm bình yên bên bờ biển trong xanh. Ảnh: Nguyễn Hồng Nhật Chợ hải sản cách làng chài khoảng 1km, thường mở sáng sớm và 15h-18h, có rất nhiều đồ tươi ngon, đa dạng với giá cả phải chăng như hàu, càng cúm, cua xanh, ốc nhảy... Nếu có thời gian dài hơn, du khách có thể kết hợp tham quan Thiền viện Thiên Hưng - nơi có tượng Đức Thế Tôn cao 69m, đường kính 52m; Eo Gió và làng chài Nhơn Lý.