Cần Giờ Cách trung tâm TPHCM khoảng 50km, Cần Giờ là địa điểm tránh nắng nóng lý tưởng dành cho những du khách “lười đi xa” trong kỳ nghỉ 30/4-1/5 tới đây. Điểm đến này có những đường bờ biển dài và rừng ngập mặn trù phú như rừng ngập mặn Cần Giờ Vàm Sát, khu vực sông Hà Thanh, Giống Cá Vồ…, thích hợp để du khách trải nghiệm ngồi thuyền ngắm cảnh, chèo SUP hoặc giăng lưới bắt cá, bắt cua cùng người địa phương. Cần Giờ được ví như một “ốc đảo xanh” gần TPHCM. Ảnh: Kha Lộc Du khách tới Cần Giờ có cơ hội thưởng thức nhiều món ngon từ hải sản. Ảnh: Kha Lộc Có dịp ghé thăm Cần Giờ, du khách cũng đừng quên thưởng thức các món ăn từ hải sản bản địa tươi ngon như khô cá đù, khô cá dứa, hàu nướng, tôm sắt, cá thòi lòi trộn gỏi…

Vườn Quốc gia Cát Tiên Cách TPHCM khoảng 170km, Vườn Quốc Gia Cát Tiên không chỉ là địa điểm lý tưởng để khám phá mà còn trở thành nơi nghỉ dưỡng phù hợp với những người yêu thiên nhiên và muốn tìm những điều mới mẻ. Đến đây, du khách sẽ có nhiều lựa chọn trải nghiệm thú vị, từ đi xe chuyên dụng, đạp xe hoặc đi bộ thăm thú các loài động, thực vật phong phú, đa dạng và hiếm có: những cây cổ thụ lên tới 700 tuổi, khu rừng đầm lầy Bàu Sấu - nơi trú ngụ của hàng trăm cá thể cá sấu cho đến tham quan khu bảo tồn gấu, chim. Du khách cũng có thể cắm trại giữa những cánh rừng xanh bạt ngàn… Du khách check-in dưới gốc cây cổ thụ khổng lồ ở VQG Cát Tiên. Ảnh: VQG Cát Tiên Tại VQG Cát Tiên, du khách có thể tham gia tour xem thú đêm, khởi hành lúc 18h30. Chuyến đi kéo dài khoảng một giờ, di chuyển bằng ôtô trên quãng đường 12km. Du khách sẽ được hướng dẫn viên đưa đến những bãi cỏ, các khu sinh cảnh của các loài thú để nhìn ngắm nhiều loài động vật như nai, nhím, thỏ, chồn… đi tìm kiếm thức ăn trong bóng đêm.

Suối Láng Lớn Suối Láng Lớn (còn gọi là suối Nghệ) ở xã Kim Long, TPHCM (xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) cũng được xem là địa điểm tránh nắng nóng hút khách nhờ cảnh quan xanh mát và quãng đường di chuyển không quá xa. Khu vực suối cách TP Vũng Tàu cũ khoảng 37km và cách trung tâm TPHCM hơn 1 tiếng di chuyển. Ở suối Láng Lớn có nhiều cây xanh tán rộng. Nước suối trong, có độ nông, thuận tiện cho du khách lội suối, tắm mát. Khuôn viên xanh mát ở khu cắm trại cạnh suối Láng Lớn. Ảnh: Suối Camp Du khách tới đây có thể đem theo đồ cắm trại tự túc bên suối hoặc đặt dịch vụ glamping gần đó với giá khoảng 1,4 triệu đồng/đêm (chưa bao gồm ăn uống). Khu cắm trại này đã được trang bị lều ngủ cao cấp, khu bếp tự do nấu nướng, khu vực vệ sinh và cả hồ bơi riêng.

Biển Hồ Cốc Biển Hồ Cốc thuộc xã Xuyên Mộc, TPHCM (xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ) là địa điểm trốn nóng quen thuộc của nhiều du khách, nhất là những ai thích cắm trại ven biển. Khu vực này cách trung tâm TPHCM khoảng 100km, tốn khoảng 2 giờ di chuyển. Biển Hồ Cốc là địa điểm cắm trại yêu thích của nhiều du khách. Ảnh: Mage Camp Tại đây, du khách có thể cắm trại tự túc hoặc đặt dịch vụ cắm trại dưới rừng dương sát bờ biển với giá từ 800.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/đêm/người. Cách bờ biển Hồ Cốc khoảng 500m còn có một dải cồn cát bao bọc bờ biển. Khi thủy triều xuống thấp, du khách có thể chèo SUP ra cồn cát này và đi dạo ngắm nhìn phong cảnh trên bờ.