Cách trung tâm TPHCM khoảng 50km, Cần Giờ là địa điểm tránh nắng nóng lý tưởng dành cho những du khách “lười đi xa” trong kỳ nghỉ 30/4-1/5 tới đây.
Điểm đến này có những đường bờ biển dài và rừng ngập mặn trù phú như rừng ngập mặn Cần Giờ Vàm Sát, khu vực sông Hà Thanh, Giống Cá Vồ…, thích hợp để du khách trải nghiệm ngồi thuyền ngắm cảnh, chèo SUP hoặc giăng lưới bắt cá, bắt cua cùng người địa phương.
Có dịp ghé thăm Cần Giờ, du khách cũng đừng quên thưởng thức các món ăn từ hải sản bản địa tươi ngon như khô cá đù, khô cá dứa, hàu nướng, tôm sắt, cá thòi lòi trộn gỏi…
Cách TPHCM khoảng 170km, Vườn Quốc Gia Cát Tiên không chỉ là địa điểm lý tưởng để khám phá mà còn trở thành nơi nghỉ dưỡng phù hợp với những người yêu thiên nhiên và muốn tìm những điều mới mẻ.
Đến đây, du khách sẽ có nhiều lựa chọn trải nghiệm thú vị, từ đi xe chuyên dụng, đạp xe hoặc đi bộ thăm thú các loài động, thực vật phong phú, đa dạng và hiếm có: những cây cổ thụ lên tới 700 tuổi, khu rừng đầm lầy Bàu Sấu - nơi trú ngụ của hàng trăm cá thể cá sấu cho đến tham quan khu bảo tồn gấu, chim. Du khách cũng có thể cắm trại giữa những cánh rừng xanh bạt ngàn…
Tại VQG Cát Tiên, du khách có thể tham gia tour xem thú đêm, khởi hành lúc 18h30. Chuyến đi kéo dài khoảng một giờ, di chuyển bằng ôtô trên quãng đường 12km.
Du khách sẽ được hướng dẫn viên đưa đến những bãi cỏ, các khu sinh cảnh của các loài thú để nhìn ngắm nhiều loài động vật như nai, nhím, thỏ, chồn… đi tìm kiếm thức ăn trong bóng đêm.
Suối Láng Lớn (còn gọi là suối Nghệ) ở xã Kim Long, TPHCM (xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) cũng được xem là địa điểm tránh nắng nóng hút khách nhờ cảnh quan xanh mát và quãng đường di chuyển không quá xa.
Khu vực suối cách TP Vũng Tàu cũ khoảng 37km và cách trung tâm TPHCM hơn 1 tiếng di chuyển.
Ở suối Láng Lớn có nhiều cây xanh tán rộng. Nước suối trong, có độ nông, thuận tiện cho du khách lội suối, tắm mát.
Du khách tới đây có thể đem theo đồ cắm trại tự túc bên suối hoặc đặt dịch vụ glamping gần đó với giá khoảng 1,4 triệu đồng/đêm (chưa bao gồm ăn uống).
Khu cắm trại này đã được trang bị lều ngủ cao cấp, khu bếp tự do nấu nướng, khu vực vệ sinh và cả hồ bơi riêng.
Biển Hồ Cốc thuộc xã Xuyên Mộc, TPHCM (xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ) là địa điểm trốn nóng quen thuộc của nhiều du khách, nhất là những ai thích cắm trại ven biển.
Khu vực này cách trung tâm TPHCM khoảng 100km, tốn khoảng 2 giờ di chuyển.
Tại đây, du khách có thể cắm trại tự túc hoặc đặt dịch vụ cắm trại dưới rừng dương sát bờ biển với giá từ 800.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/đêm/người.
Cách bờ biển Hồ Cốc khoảng 500m còn có một dải cồn cát bao bọc bờ biển. Khi thủy triều xuống thấp, du khách có thể chèo SUP ra cồn cát này và đi dạo ngắm nhìn phong cảnh trên bờ.
Với cảnh quan hùng vĩ và những hoạt động vui chơi đa dạng, khu du lịch sinh thái thác Giang Điền (xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) trở thành điểm đến hút khách mỗi dịp cuối tuần hay kỳ nghỉ lễ.
Điểm đến này cách TPHCM khoảng 50km. Để đến đây, du khách có thể di chuyển bằng xe máy hoặc ô tô theo quốc lộ 1A hướng về Đồng Nai, sau đó rẽ vào đường Võ Nguyên Giáp và đi thẳng sẽ thấy biển chỉ dẫn vào khu du lịch.
Tại thác Giang Điền, du khách có thể tham gia nhiều hoạt động thú vị như: đạp xe, tắm thác, chèo thuyền kayak hay cắm trại, tổ chức tiệc nướng ngoài trời.
Trong khu du lịch cũng có nhiều nhà hàng và quán ăn phục vụ món ăn đa dạng, từ ẩm thực địa phương đến các món ăn quốc tế. Du khách có thể thưởng thức các món ngon trong không gian thoáng đãng, gần gũi thiên nhiên với chi phí hợp lý.