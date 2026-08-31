Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 5 ngày, từ 29/8 đến 2/9. Đây là thời điểm lý tưởng để người dân và du khách khám phá một Hà Nội vừa giàu chiều sâu văn hóa, vừa năng động, hiện đại với nhiều trải nghiệm đa dạng, phù hợp với nhiều độ tuổi khác nhau.

Tham quan các di tích, bảo tàng và không gian văn hóa

Dịp nghỉ lễ 2/9, Hà Nội mở cửa miễn phí tham quan các điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa có thu phí trên địa bàn thành phố.

Một số địa điểm được gợi ý như: Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, nhà tù Hỏa Lò…

Cụ thể, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, khu vực Sân chính Hồ Văn sẽ tổ chức nhiều hoạt động như trò chơi dân gian, trò chơi vận động, hoạt náo, tham quan, mua sắm, trải nghiệm tại các gian hàng, biểu diễn văn nghệ…

Tại khu vực Nội tự, du khách có thể tham gia hoạt động “Kỳ đài”, trải nghiệm chạm khắc gỗ “Đưa nghề ra phố”, khám phá tour đêm “Tinh hoa đạo học và Sử đá lưu danh” vào tối thứ Tư, thứ Bảy và Chủ nhật.

Tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò, du khách có thể tham quan không gian trưng bày chuyên đề “Tâm son, chí thép” và “Vùng ký ức”.

Người dân xem triển lãm Quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm ở Bảo tàng Hà Nội. Ảnh: Phạm Hải

Hay Bảo tàng Hà Nội cũng có nhiều hoạt động đáng chú ý như triển lãm quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, tọa đàm “Lửa trên đường ray”, trưng bày ảnh “Hà Nội trong tôi” và các hoạt động giáo dục trải nghiệm như nặn tò he Xuân La, làm quạt Chàng Sơn phục vụ nhân dân và khách tham quan.

Bên cạnh đó, trong hành trình khám phá khu vực trung tâm thành phố dịp lễ 2/9, du khách còn có thể ghé đền Ngọc Sơn và một số di tích khác như: Di tích 5D Hàm Long, di tích 90 Thợ Nhuộm, di tích 48 Hàng Ngang, di tích Vạn Phúc.

Trải nghiệm du lịch về đêm

Du lịch đêm cũng là một lựa chọn hấp dẫn dành cho du khách tới Hà Nội dịp lễ Quốc khánh 2/9 với một số hoạt động thú vị tại các điểm tham quan mở cửa miễn phí như: trải nghiệm văn hóa làng nghề và ẩm thực Hà Nội tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám; khám phá tour đêm tại di tích Nhà tù Hỏa Lò; dạo phố và thưởng thức ẩm thực Tây Hồ.

Khách trải nghiệm tour đêm ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Linh Trang

Đặc biệt, tối mùng 2/9, người dân và du khách có thể xem pháo hoa tại 5 khu vực: Trước tòa soạn Báo Hà Nội Mới, trước Bưu điện Hà Nội, đảo Dừa - công viên Thống Nhất, Đường đua F1 - Khu Liên hợp thể thao Quốc gia và vườn hoa Lạc Long Quân.

Tham dự các chương trình văn hóa đặc sắc

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, từ ngày 28/8 đến 2/9, hàng chục chương trình, vở diễn được các nhà hát trực thuộc Sở tổ chức biểu diễn miễn phí phục vụ nhân dân và du khách.

Không gian quanh hồ Hoàn Kiếm sẽ là một trong những tâm điểm của các hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

Những người yêu nghệ thuật truyền thống có thể tìm đến các chương trình của Nhà hát Chèo Hà Nội vào ngày 1 và 2/9 tại khu vực vườn hoa đền Bà Kiệu, tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”.

Trong khi đó, Nhà hát Múa rối Thăng Long tổ chức chương trình tại xã Đại Xuyên ngày 31/8 và vườn hoa Lạc Long Quân ngày 2/9.

Một số chương trình khác được thực hiện tại xã Bát Tràng, công viên Thống Nhất, xã Đan Phượng, xã Minh Châu và xã Phúc Sơn.

Cùng với các chương trình phục vụ miễn phí, nhiều chương trình, vở diễn chất lượng cao cũng được giới thiệu tới công chúng như: “Nét duyên Chèo Hà thành” tại rạp Đại Nam, “Chuyện Hà Nội - Một ngày rất Hà Nội” tại 31-33 Lương Văn Can và vở cải lương “Người con gái Hà thành” tại rạp Chuông Vàng.

Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam

Dịp lễ Quốc khánh năm nay, du khách tới làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ được miễn phí vé và tham gia vào nhiều hoạt động thú vị cũng như thưởng thức ẩm thực hấp dẫn.

Kỳ nghỉ này, nơi đây sẽ diễn ra chương trình “Vui Tết Độc lập” với nhiều hoạt động giới thiệu văn hóa của đồng bào dân tộc như: Không gian Chợ vùng cao phía Bắc, “Cao nguyên mở hội”…

Khách trải nghiệm tại làng. Ảnh: Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Đặc biệt, ở làng cũng có loạt trải nghiệm trọn gói như “Dấu chân bản làng” và “Về với đại ngàn Tây Nguyên” dành cho học sinh, sinh viên.

Trong đó, trải nghiệm “Nhịp sống bản làng” kéo dài 2 ngày 1 đêm phù hợp với nhóm khách gia đình và người lớn. Đây là hành trình kết hợp nghỉ dưỡng với nhiều hoạt động như mặc trang phục dân tộc, đạp xe hoặc xe đạp điện khám phá làng, ngâm chân thư giãn, lưu trú tại trại sáng tác, thưởng thức ẩm thực và trải nghiệm không gian văn hóa buổi tối tại bản.