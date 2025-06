Không xét đến yếu tố phong thủy, mỗi tầng trong chung cư - dù cao hay thấp - đều có những ưu và nhược điểm riêng về tiện nghi và công năng.

Căn hộ tầng thấp mang lại nhiều tiện ích như thuận tiện cho người cao tuổi và trẻ nhỏ do di chuyển dễ dàng, an toàn hơn khi xảy ra sự cố như hỏa hoạn hoặc mất điện nhờ khoảng cách gần mặt đất. Ở căn hộ tầng thấp cũng dễ dàng tiếp cận các tiện ích chung và đặc biệt, thường có giá bán hợp lý hơn so với các căn hộ ở tầng cao.

Tuy nhiên, có những vấn đề quan trọng cần cân nhắc kỹ trước khi quyết định mua.

Côn trùng - 'vị khách không mời' ở tầng thấp

Khi ở tầng thấp thường gần mặt đất và thảm thực vật, là môi trường lý tưởng cho muỗi, kiến, gián, thậm chí là mối sinh sôi.

Vào mùa hè, dù đã bật điều hòa hay lắp lưới chống muỗi, bạn vẫn có thể bị côn trùng “tấn công” bất kỳ lúc nào. Những ngày mưa ẩm kéo dài càng khiến côn trùng xuất hiện dày đặc hơn, làm giảm chất lượng cuộc sống. Vị trí cao cũng giúp hạn chế muỗi và côn trùng hơn.

Thiếu ánh sáng và khó thông gió

Tầng thấp dễ bị các tòa nhà, cây cối xung quanh che khuất khiến ánh sáng và luồng gió tự nhiên bị hạn chế. Vào mùa đông, ngôi nhà có thể tối suốt cả ngày.

Đừng nhầm lẫn với các biệt thự - thường được thiết kế mở, có nhiều cửa sổ và không chịu ảnh hưởng bởi vị trí thấp như các căn hộ chung cư.

Tiếng ồn

Bạn sẽ phải chịu tiếng ồn từ xe cộ, trẻ em nô đùa, người lớn trò chuyện ở khu vực công cộng. Cửa cách âm cũng khó giảm triệt để tiếng ồn thang máy hoặc các hoạt động trong khu dân cư. Những người cần không gian yên tĩnh, như người già hoặc người làm việc tại nhà, sẽ có thể thấy khó chịu.

Độ ẩm cao

Vì gần mặt đất nên căn hộ tầng thấp dễ bị ẩm. Trời mưa hay khi gió nồm thổi mạnh, nhà sẽ ẩm ướt, tường mốc, chăn ga quần áo không khô, thực phẩm dễ hỏng. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sinh hoạt hàng ngày.

Nguy cơ nước tràn và mùi hôi

Trục thoát nước của chung cư thẳng đứng nên nước thải luôn chảy xuống dưới và khi có sự cố thì các căn hộ trên cao luôn an toàn hơn bên dưới.

Một số tầng thấp còn gặp hiện tượng nước chảy ngược từ hệ thống cống thoát khi mưa lớn hoặc tắc nghẽn. Hậu quả là nền nhà ướt, đồ đạc hỏng, mùi hôi bốc lên nồng nặc và khó xử lý triệt để.

Có nên mua căn hộ tầng thấp không?

Nếu buộc phải chọn căn hộ tầng thấp vì nhiều lý do, hãy lưu ý một số vấn đề sau:

Chọn tầng thấp có tầng lửng hoặc tầng kỹ thuật bên dưới. Nhiều khu chung cư hiện nay thiết kế tầng một làm tầng thương mại, khu vui chơi hoặc tầng kỹ thuật. Khi đó, căn hộ thực chất nằm ở tầng hai, cao ráo, thông thoáng hơn và ít bị ảnh hưởng bởi độ ẩm hay côn trùng.

Chọn địa hình cao, không bị ngập tránh mua căn hộ tầng thấp tại các khu vực trũng, dễ ngập khi mưa lớn. Nên khảo sát kỹ trước khi quyết định.

Tránh bị che chắn bởi công trình hoặc cây xanh lớn. Đảm bảo nhà bạn có đủ ánh sáng và tầm nhìn thông thoáng, tránh tình trạng "tối như hang" dù là ban ngày.

Mặc dù căn hộ tầng thấp thường có giá bán hấp dẫn hơn, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều bất tiện, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng sống lâu dài.

Nếu buộc phải mua, bạn cần tìm hiểu kỹ lưỡng, đánh giá cả yếu tố kỹ thuật lẫn phong thủy để tránh phải trả giá bằng sự khó chịu hàng ngày.

