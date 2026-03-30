Các học giả được trao giải gồm: GS.TSKH Đào Trí Úc - nguyên Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật, nhận Giải Sáng tạo; PGS.TS Hà Hùng Cường - nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp, nhận Giải Cống hiến; GS.TS Võ Khánh Vinh - nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, nhận Giải Thành tựu; GS.TS Đỗ Văn Đại, Phó Hiệu trưởng nhà trường, nhận Giải Kiến tạo.

Trong đó, GS.TSKH Đào Trí Úc được đánh giá là một trong những học giả hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực lý luận nhà nước và pháp luật, với nhiều công trình nghiên cứu có giá trị thực tiễn cao, góp phần định hình nền tảng lý luận và định hướng phát triển hệ thống pháp luật trong giai đoạn đổi mới.

PGS.TS Hà Hùng Cường được vinh danh cho hành trình hơn bốn thập kỷ gắn bó với ngành tư pháp. Trên cương vị lãnh đạo, ông đã góp phần thúc đẩy tinh thần thượng tôn pháp luật, tham gia hoạch định và triển khai nhiều chính sách quan trọng trong cải cách pháp luật và tư pháp.

GS.TS Võ Khánh Vinh là một trong những nhà khoa học có nhiều thành tựu nổi bật trong nghiên cứu pháp luật với hệ thống công trình học thuật có giá trị lý luận và thực tiễn cao, đồng thời đóng góp vào việc phát triển các hướng nghiên cứu đa ngành, liên ngành, góp phần hiện đại hóa khoa học pháp lý Việt Nam.

GS.TS Đỗ Văn Đại được ghi nhận là một trong những học giả tiêu biểu của thế hệ luật học đương đại, có nhiều đóng góp trong nghiên cứu, giảng dạy và phát triển án lệ tại Việt Nam, đồng thời thúc đẩy kết nối học thuật quốc tế. Đầu năm 2026, ông được Chính phủ Cộng hòa Pháp trao tặng Huân chương Cành cọ Hàn lâm, ghi nhận những đóng góp trong hợp tác pháp lý và giao lưu học thuật giữa Việt Nam và Pháp.

Trường ĐH Luật TPHCM đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, ghi nhận 50 năm xây dựng và phát triển.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn, đến nay nhà trường đã trở thành một trung tâm đào tạo, nghiên cứu pháp luật có uy tín, đóng vai trò quan trọng trong hệ thống giáo dục đại học.

Trong 50 năm qua, trường đã đào tạo hàng chục nghìn cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ luật, nhiều người trong số đó đang giữ các vị trí quan trọng trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, cơ quan tư pháp, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cũng là cựu sinh viên Trường ĐH Luật TPHCM.

Bên cạnh đào tạo, nhà trường còn có nhiều đóng góp nổi bật trong nghiên cứu khoa học pháp lý. Nhiều công trình, đề tài nghiên cứu đã tham gia trực tiếp vào quá trình xây dựng, sửa đổi và hoàn thiện hệ thống pháp luật, đóng góp thiết thực cho hoạt động lập pháp, hành pháp và tư pháp.

Ông Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong đó, xây dựng và thi hành pháp luật được xác định là một trong những “đột phá của đột phá”, có vai trò quyết định trong hoàn thiện thể chế và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Điều này đặt ra yêu cầu lớn đối với các cơ sở đào tạo luật, đặc biệt là những đơn vị trọng điểm như Trường ĐH Luật TPHCM.

Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn đề nghị Trường ĐH Luật TPHCM tiếp tục đổi mới mạnh mẽ chương trình đào tạo theo hướng hiện đại, liên ngành và hội nhập quốc tế, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách, đặc biệt trong các lĩnh vực pháp luật mới như công nghệ số, dữ liệu và kinh tế số.

Nhà trường cần phát triển mô hình quản trị đại học hiện đại, đẩy mạnh tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình, ứng dụng công nghệ trong quản trị, giảng dạy và học tập, mở rộng hợp tác quốc tế thực chất nhằm nâng cao vị thế học thuật trong khu vực và trên thế giới.