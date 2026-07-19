Mỗi khi ô tô bị nổ lốp, chết máy hoặc gặp trục trặc kỹ thuật giữa đường, phản xạ đầu tiên của nhiều tài xế là đưa xe vào sát lề đường, bật đèn cảnh báo nguy hiểm rồi nhanh chóng đặt tam giác phản quang hoặc các đồ vật để cảnh báo phía sau xe.

Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều người không hề đặt bất cứ dụng cụ cảnh báo gì, hoặc có đặt nhưng chỉ cách xe một đoạn ngắn, thậm chí ngay sát đuôi xe vì cho rằng như vậy là đủ để các phương tiện phía sau nhận biết.

(Tình huống một chiếc xe tải bị sự cố đã dừng ngay ở làn bên trái mà không hề có tín hiệu hay đặt dụng cụ cảnh báo từ xa. Nguồn video: OFFB)

Khảo sát mới đây của Cục CSGT (Bộ Công an) cho thấy, chỉ 60/140 phương tiện được kiểm tra trên các tuyến cao tốc có trang bị thiết bị cảnh báo sự cố (chiếm 42,86%), trong khi 97 lái xe (69,29%) nắm rõ quy định về dừng, đỗ xe khi gặp sự cố.

Điều này cho thấy dù nhiều tài xế nắm được quy định nhưng vẫn chưa chủ động trang bị các thiết bị cần thiết để bảo vệ bản thân và những người tham gia giao thông khác.

Theo Cục CSGT, khi lưu thông trên đường cao tốc gặp các trường hợp khẩn cấp như xe bị sự cố (hỏng xe, nổ lốp, hết nhiên liệu.....), gặp phải tai nạn, va chạm giao thông, người lái xe hoặc hành khách gặp vấn đề về sức khỏe (ốm bệnh)... thì người lái xe có thể dừng đỗ và bắt buộc phải thực hiện theo các bước: Cố gắng đưa xe dừng tại làn khẩn cấp hoặc sát lề đường bên phải; người lái xe hoặc người trên xe phải bật đèn cảnh báo nguy hiểm, dùng biển cảnh báo hoặc chóp nón cảnh báo đặt cách đuôi xe ít nhất 150m; đưa mọi người thoát ra ngoài hộ lan phía bên phải đường, tốt nhất là bố trí người đứng sát lề đường phía sau xe dừng ít nhất 50m để vẫy báo hiệu nguy hiểm;

Trường hợp gặp va chạm hoặc tai nạn có thể chụp hình, quay clip đánh dấu vị trí hiện trường rồi khẩn trương thực hiện đưa xe vào làn đường khẩn cấp hoặc sát lề đường và thực hiện cảnh báo như trên.

Việc các tài xế đặt biển cảnh báo hoặc chóp nón cảnh báo quá gần cũng không có nhiều tác dụng. Ảnh: CSGT

Theo các chuyên gia, tại các tuyến cao tốc, khoảng cách đặt biển cảnh báo khoảng 150m theo quy định hiện hành là phù hợp.

Trên loại đường này, các phương tiện thường chạy với tốc độ từ 80-120 km/h. Ở tốc độ đó, quãng đường xe di chuyển đến khoảng trên dưới 30 mét mỗi giây. Với khoảng cách 150 mét, tài xế phía sau sẽ có ít nhất 4-5 giây để xử lý trong trường hợp không thể nhìn thấy từ xa.

Trong điều kiện trời mưa, sương mù hoặc đường cong khuất tầm nhìn, khoảng cách này nên tăng thêm để các phương tiện phía sau có đủ thời gian xử lý tình huống. Nếu biển cảnh báo đặt quá gần tài xế phía sau sẽ không có đủ thời gian để phát hiện, giảm tốc hoặc chuyển làn an toàn.

Bật đèn hazard và đặt dụng cụ cảnh báo đúng quy định sẽ giúp người và phương tiện an toàn hơn khi không may gặp sự cố trên đường. Ảnh: Caranddriver

Liên quan đến dụng cụ cảnh báo, cơ quan chức năng và các chuyên gia cũng khuyến cáo người sử dụng ô tô nên chủ động trang bị thêm tam giác phản quang, đèn LED cảnh báo, đèn cầm tay, biển báo di động, cọc tiêu hoặc chóp nón để sử dụng trong các tình huống khẩn cấp. Việc này giúp các phương tiện phía sau nhận biết từ xa và giảm nguy cơ xảy ra tai nạn thứ cấp.

Trường hợp xe đã dừng được ở lề bên phải, có thể đặt biển cảnh báo sát ra phía mép ngoài để các phương tiện phái sau dễ quan sát. Còn trong trường hợp buộc phải dừng đỗ tại các làn đường bên trái hoặc làn giữa, nên đặt dụng cụ cảnh báo ở giữa làn đường.

Trong nhiều trường hợp, chiếc xe gặp sự cố không phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn. Điều khiến nguy cơ tăng cao lại là việc các phương tiện phía sau không được cảnh báo đủ sớm. Chỉ mất thêm vài chục giây để đặt dụng cụ cảnh báo đúng khoảng cách, tài xế có thể giảm đáng kể nguy cơ xảy ra va chạm liên hoàn và bảo vệ an toàn cho chính mình cũng như những người cùng tham gia giao thông.

Tại điểm c, khoản 7, Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định, phạt tiền 12-14 triệu đồng đối với hành vi: Dừng xe, đỗ xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định; không có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp khi gặp sự cố kỹ thuật hoặc bất khả kháng khác buộc phải dừng xe, đỗ xe ở làn dừng xe khẩn cấp trên đường cao tốc; không có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp, không đặt biển cảnh báo “Chú ý xe đỗ” (hoặc đèn cảnh báo) về phía sau xe khoảng cách tối thiểu 150 mét khi dừng xe, đỗ xe trong trường hợp gặp sự cố kỹ thuật hoặc bất khả kháng khác buộc phải dừng xe, đỗ xe trên một phần làn đường xe chạy trên đường cao tốc.

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