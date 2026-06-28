Hồ Suối Hai, Ba Vì Sở hữu khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, xanh mát, hồ Suối Hai (xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì cũ) là điểm đến “chữa lành” lý tưởng, chỉ cách trung tâm Hà Nội hơn 1 giờ lái xe. Đây là hồ nước ngọt nhân tạo được hình thành từ hệ thống đập chính và đập phụ dài hơn 4km, đón nguồn nước từ suối Yên Cư và suối Cầu Rồng chảy xuống từ núi Ba Vì trước khi thoát ra sông Tích. Hồ Suối Hai thích hợp để du khách tới "chữa lành". Ảnh: Phạm Minh Không chỉ cung cấp nước tưới cho hoạt động nông nghiệp và cải tạo môi trường xung quanh, đây còn trở thành một địa điểm du lịch xanh mát, hấp dẫn các tín đồ ưa xê dịch. Du khách đến hồ Suối Hai sẽ được hòa mình với thiên nhiên, hít thở không khí trong lành, tham gia rất nhiều hoạt động như cắm trại, chèo thuyền, câu cá, tắm hồ,… Khu vực ven hồ và 14 hòn đảo lớn nhỏ trong hồ còn trồng nhiều cây xanh và cây ăn quả. Du khách đến đây có thể trải nghiệm tham quan lòng hồ và ăn trái cây tươi tại vườn của người dân địa phương.

Thác Khe Dầu, Lạng Sơn Nằm ở xã Hữu Liên, tỉnh Lạng Sơn, cách trung tâm Hà Nội khoảng 120km, thác Khe Dầu là một địa điểm lý tưởng để tránh nóng vào mùa hè nhờ cảnh quan hoang sơ và không khí trong lành. Điểm hấp dẫn nhất của Khe Dầu là dòng thác nước mát lạnh giữa rừng xanh, bao quanh bởi những vách đá tự nhiên và thảm thực vật phong phú. Khu vực này vẫn giữ được nét nguyên sơ, chưa bị khai thác du lịch đại trà nên mang lại cảm giác yên bình, gần gũi với thiên nhiên. Vào mùa hè, nhiệt độ tại đây thường dễ chịu hơn khu vực nội thành Hà Nội, trở thành địa điểm lý tưởng để tắm thác, dã ngoại và cắm trại. Khe Dầu cũng được nhiều du khách nước ngoài yêu thích nhờ trải nghiệm đi bộ xuyên rừng nhẹ nhàng kết hợp khám phá thiên nhiên bản địa. Tắm thác Khe Dầu, cắm trại qua đêm là những trải nghiệm thú vị. Ảnh: Na Lay Adventure

Bãi đá Ngoạ Vân, Quảng Ninh Bãi đá Ngọa Vân (hay còn gọi là bãi đá Chồng) là điểm cắm trại, săn bình minh nổi tiếng nằm trên núi Bảo Đài, thuộc khu vực Đông Triều, Quảng Ninh, cách Hà Nội khoảng 120km. Những năm gần đây, nơi đây trở thành "tọa độ trốn nóng" được nhiều du khách từ Hà Nội, Hải Phòng và các tỉnh phía Bắc tìm đến nhờ khí hậu mát mẻ quanh năm cùng cảnh quan còn nguyên nét hoang sơ. Điểm hấp dẫn nhất của Ngọa Vân là trải nghiệm cắm trại giữa thiên nhiên gần như chưa bị tác động bởi du lịch đại trà. Du khách thường tự mang theo lều trại, đồ ăn và vật dụng cần thiết để nghỉ qua đêm, đón bình minh trên mỏm đá cao. Những buổi sáng trời quang, biển mây và ánh mặt trời nhuộm vàng cả thung lũng tạo nên khung cảnh được nhiều người ví như "view triệu đô". Buổi sáng sớm là thời điểm tuyệt vời để chụp ảnh ở đỉnh Ngọa Vân. Buổi sáng sớm là thời điểm tuyệt vời để chụp ảnh ở đỉnh Ngọa Vân. Ảnh: Lam Kiên Dù đường lên khá khó khăn với nhiều đoạn dốc đá và địa hình xói mòn, Ngọa Vân vẫn là điểm đến lý tưởng cho những người yêu thích trekking, off-road và cắm trại hoang dã. Với không gian yên tĩnh, không khí trong lành và khung cảnh bình minh thơ mộng, nơi đây được xem là một trong những địa điểm tránh nóng hấp dẫn nhất gần Hà Nội vào mùa hè.