Quả mận là loại trái cây phổ biến vào mùa hè. Mận chứa rất nhiều vitamin B, C, A, E, protein, chất xơ, acid hữu cơ và carbohydrate. Theo bảng thành phần dinh dưỡng của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, trung bình trong 100g mận tím chứa những dưỡng chất như: Nước (94,1g), protein (0,6g), chất béo (0,2g), chất xơ (0,7g), glucid (3,9g); chất bột đường (4,6g); canxi (28mg); kali (157mg)...

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TPHCM) dẫn thông tin việc bổ sung những trái mận vào thực đơn ăn uống sẽ góp phần phòng ngừa và điều trị các bệnh liên quan đến hệ tiêu hóa. Mận chứa các chất dinh dưỡng như natri, kali, magne, canxi, kẽm, flo, đồng, crom, mangan và phosphore có tác dụng làm sạch ruột, kích thích sự co cơ của cơ bắp.

Mận cũng được coi là trái cây giúp nhuận tràng. Những người mắc bệnh táo bón thường được khuyến khích bổ sung thêm quả mận vào thực đơn của mình. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, mận có thể giúp loại bỏ cholesterol có hại.

Ăn mận tốt cho bệnh nhân bị xơ vữa động mạch, viêm túi mật và giúp lợi tiểu. Những người bị mắc bệnh huyết áp cao và bệnh thận ăn mận cũng rất tốt.

Mận có tác dụng trong việc cân bằng hệ thần kinh, đem lại những lợi ích tích cực về tinh thần. Mận còn chứa chất coumarin ngăn chặn sự hình thành của các cục máu đông. Ngoài ra, trái cây này còn giúp ổn định huyết áp, góp phần bảo vệ hệ tim mạch của con người.

4 không khi ăn mận

- Không nên ăn quá nhiều mận trong một ngày: Đặc biệt, người mắc bệnh tiểu đường, bệnh béo phì, bệnh gout, bệnh thấp khớp nên tránh xa loại quả này. Trẻ em cũng không nên ăn hay uống quá nhiều nước ép mận có thể gây đau dạ dày, rối loạn đường ruột và tiêu chảy.

- Không nên ăn vào lúc đói vì mận có tính acid cao có thể ảnh hưởng đến dạ dày.

- Không nên gọt vỏ mận vì lớp vỏ có hàm lượng chất xơ, vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa cao. Trước khi ăn mận nên rửa sạch lớp phấn trên vỏ để tránh dị ứng, ngâm trong nước muối loãng từ 15-20 phút để đảm bảo an toàn.

- Không nên chấm nhiều muối/muối ớt khi ăn mận để giảm thiểu lượng muối nạp vào cơ thể. Ăn nhiều muối có thể gây tăng huyết áp, nhiều bệnh tim mạch, suy thận...

Trao đổi với VietNamNet, bác sĩ Đoàn Hồng, Phòng khám chuyên khoa Dinh dưỡng Viện Y học ứng dụng Việt Nam, cho biết người bị sốt không cần kiêng ăn mận nhưng cũng không nên ăn nhiều do mận có thể gây nóng trong, nhiệt miệng và mụn nhọt. Người lớn chỉ nên ăn khoảng 4-5 quả mận mỗi ngày, trẻ em ăn không quá 2-3 quả.

Lưu ý khi chọn mận

Bác sĩ Hồng khuyến cáo nên chọn những quả mận ngon, lá tươi và cuống dính chặt vào thân quả. Mận còn nguyên vẹn, dáng tròn đều, căng mọng, không bị méo mó; không nên chọn quả mận bị dập, vỏ ngoài bị thâm, có vết móng tay, vết xước, vết côn trùng cắn dễ bị vi khuẩn xâm nhập và hỏng.

Vỏ ngoài quả mận phải nhẵn bóng, trơn mịn, có lớp phấn phủ màu trắng mỏng. Tốt nhất bạn nên chọn mua những quả có vỏ màu xen lẫn giữa xanh và đỏ, thường ngon ngọt hơn. Bạn tránh chọn mua những quả mận có thuần một màu xanh hoặc đỏ thường còn non, bị chua hoặc quá chín không còn giòn ngon.