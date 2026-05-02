Hiện nay đang mùa mận hậu chín, xin chuyên gia tư vấn công dụng và ăn mận như thế nào để không hại cho sức khoẻ. Tôi xin cảm ơn! (Lê Hoàng Hạnh - Hà Nội).

Lương y Bùi Đắc Sáng - Hội Đông y Hà Nội tư vấn:

Mận chứa nhiều vitamin C, chất xơ, kali và các chất chống oxy hóa như polyphenol. Những thành phần này giúp hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, giảm viêm, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do, đồng thời góp phần cải thiện sức khỏe tim mạch, huyết áp và kiểm soát đường huyết.

Tuy nhiên, dù có nhiều lợi ích, việc ăn mận không đúng cách có thể gây ra những ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe.

Dưới đây là 3 sai lầm phổ biến nhiều người thường mắc phải khi ăn mận.

1. Ăn quá nhiều mận

Đây là sai lầm phổ biến nhất. Do mận có vị chua chát, dễ kích thích vị giác nên nhiều người có xu hướng ăn liên tục mà không kiểm soát số lượng. Theo lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng, mận có tính nóng, nếu ăn quá nhiều có thể gây nóng trong người, nổi mụn, nhiệt miệng hoặc rối loạn tiêu hóa nhẹ.

Quả mận có nhiều công dụng cho sức khỏe. Ảnh: Hoa Linh.

Ngoài ra, mận chứa một lượng axit tự nhiên và oxalat. Khi tiêu thụ quá mức, các chất này có thể ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ canxi, lâu dài làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận hoặc sỏi bàng quang. Đặc biệt, với phụ nữ mang thai hoặc người có cơ địa nóng, việc ăn nhiều mận còn có thể gây khó chịu, phát ban hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể.

Các chuyên gia khuyến cáo chỉ nên ăn khoảng 200g mận mỗi ngày, tương đương dưới 10 quả nhỏ, và nên chia nhỏ trong ngày thay vì ăn dồn một lúc.

2. Gọt vỏ mận trước khi ăn

Nhiều người có thói quen gọt vỏ mận vì lo ngại dư lượng thuốc bảo vệ thực vật hoặc bụi bẩn. Việc gọt bỏ vỏ khiến cơ thể mất đi một lượng lớn dưỡng chất quan trọng, làm giảm giá trị dinh dưỡng của trái mận. Thực tế, lớp phấn trắng trên vỏ mận là lớp bảo vệ tự nhiên của trái cây, giúp chống vi khuẩn và giữ ẩm, không phải là chất độc hại như nhiều người lầm tưởng.

Cách ăn đúng là chỉ cần rửa sạch mận dưới nước, có thể ngâm nước muối loãng để loại bỏ bụi bẩn và vi khuẩn bám bên ngoài, sau đó ăn cả vỏ để tận dụng tối đa dinh dưỡng.

3. Chấm muối quá nhiều hoặc ngâm đường

Một sai lầm phổ biến khác là ăn mận kèm muối ớt hoặc chế biến thành siro, ô mai có nhiều đường. Việc chấm muối khiến lượng natri nạp vào cơ thể tăng cao, đặc biệt nguy hiểm với người bị cao huyết áp, bệnh tim mạch hoặc bệnh thận. Theo khuyến cáo, người trưởng thành chỉ nên tiêu thụ dưới 5g muối mỗi ngày, trong khi thói quen chấm mận có thể khiến lượng muối vượt mức cho phép.

Bên cạnh đó, mận ngâm đường hoặc siro mận chứa lượng đường lớn. Nếu sử dụng thường xuyên, nguy cơ tăng cân, tiểu đường và rối loạn chuyển hóa sẽ tăng cao.

