Tôi ăn cam mỗi sáng để tăng sức đề kháng và đẹp da nhưng gần đây lại hay bị ợ chua, cồn cào bụng sau khi dùng. Những ai nên ăn và cần cẩn trọng với loại trái cây này? Xin chuyên gia tư vấn! (Minh An - Hà Nội).

Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Việt Hoàng - nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh (Hà Nội) tư vấn:

Cam không chỉ là loại trái cây quen thuộc mà còn được xem là nguồn dinh dưỡng tự nhiên giúp tăng cường sức khỏe nếu sử dụng hợp lý. Một cốc nước cam tươi khoảng 240ml chứa khoảng 112 calo, 2g chất đạm, gần như không có chất béo, 26g carbohydrate và khoảng 21g đường tự nhiên. Đặc biệt, cam rất giàu vitamin C, kali, acid folic và các chất chống oxy hóa có lợi cho cơ thể.

Từ những giá trị dinh dưỡng trên, những nhóm người sau nên bổ sung cam hoặc nước cam vào chế độ ăn uống hằng ngày:

1. Người có sức đề kháng kém

Cam nổi tiếng nhờ hàm lượng vitamin C dồi dào. Chỉ một cốc nước cam đã đáp ứng gần 100% nhu cầu vitamin C mỗi ngày của cơ thể. Đây là chất chống oxy hóa mạnh tăng cường miễn dịch, hỗ trợ cơ thể chống lại vi khuẩn và virus, đặc biệt hữu ích trong thời điểm giao mùa hoặc khi cơ thể mệt mỏi. Vitamin C trong cam còn giảm phản ứng viêm và hỗ trợ cơ thể phục hồi nhanh hơn sau ốm.

2. Người thường xuyên căng thẳng, thiếu ngủ

Cam chứa nhiều chất chống oxy hóa tự nhiên giảm tổn thương tế bào do stress oxy hóa gây ra. Việc bổ sung cam hợp lý có thể giúp cơ thể giảm mệt mỏi, hỗ trợ tinh thần tỉnh táo và tăng cảm giác sảng khoái. Mùi hương tự nhiên từ tinh dầu cam cũng được cho là có tác dụng thư giãn thần kinh.

Cam là trái cây tốt cho sức khỏe. Ảnh: Hoa Linh.

3. Người muốn làm đẹp da, chống lão hóa

Vitamin C đóng vai trò quan trọng trong quá trình sản sinh collagen - thành phần giúp da săn chắc và đàn hồi. Nhờ đó, ăn cam thường xuyên có thể hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa da, giúp da sáng khỏe hơn và hạn chế hình thành nếp nhăn. Các chất chống oxy hóa trong cam còn bảo vệ tế bào da trước tác hại của ánh nắng và ô nhiễm môi trường.

4. Người cần hỗ trợ tim mạch

Trái cây này chứa kali - khoáng chất giúp cân bằng điện giải, hỗ trợ điều hòa huyết áp và hoạt động của tim. Các flavonoid và chất chống oxy hóa trong cam còn có tác dụng giảm viêm thành mạch, hỗ trợ kiểm soát mỡ máu và giảm nguy cơ bệnh tim mạch.

Một số nghiên cứu cho thấy việc bổ sung trái cây họ cam quýt hợp lý có thể góp phần giảm nguy cơ đột quỵ và xơ vữa động mạch.

5. Người vận động nhiều, chơi thể thao

Cam chứa nước, đường tự nhiên và kali giúp bù điện giải sau khi vận động. Đây là lựa chọn phù hợp cho người chơi thể thao hoặc lao động ngoài trời cần bổ sung năng lượng nhanh và phục hồi cơ thể.

Những người nên hạn chế gồm:

- Người bị viêm loét dạ dày, tá tràng hoặc trào ngược dạ dày thực quản vì axit citric trong cam có thể làm tăng tiết dịch vị, gây ợ nóng và đau thượng vị.

- Người tiền đái tháo đường hoặc đái tháo đường type 2 cần thận trọng với nước cam ép không còn nhiều chất xơ nên có thể làm đường huyết tăng nhanh.

- Người đang dùng một số thuốc tim mạch, statin hoặc kháng sinh nên hỏi ý kiến bác sĩ vì cam có thể ảnh hưởng đến chuyển hóa thuốc ở mức độ nhất định.

