Theo bác sĩ Nguyễn Phối Hiền - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cơ sở 3, thời tiết nắng nóng khiến cơ thể dễ mất nước, nóng trong, mệt mỏi và rối loạn tiêu hóa.

Trong y học cổ truyền, một số vị thuốc và thực phẩm có tính thanh nhiệt, sinh tân, lợi tiểu, giải độc thường được sử dụng để hỗ trợ cơ thể thích nghi tốt hơn với thời tiết nóng. Bên cạnh việc uống đủ nước và hạn chế tiếp xúc nắng gắt, một số loại rau gia vị quen thuộc cũng có thể hỗ trợ cơ thể thích nghi tốt hơn trong mùa hè.

1. Rau má

Loại rau này có tính mát, thường dùng để thanh nhiệt, giải khát và hỗ trợ lợi tiểu. Rau má có thể dùng làm nước uống hoặc ăn kèm trong bữa ăn mùa nóng giúp cơ thể dễ chịu hơn.

2. Diếp cá

chứa nhiều nước và có tính mát, diếp cá thường được sử dụng để hỗ trợ giải nhiệt, giảm cảm giác nóng trong và hỗ trợ tiêu hóa. Đây cũng là loại rau quen thuộc trong nhiều món ăn mùa hè.

3. Sả

Gia vị tuy có tính ấm nhưng lại hỗ trợ tiêu hóa, giảm đầy bụng và tạo cảm giác thư giãn. Sả thường được dùng pha nước chanh sả hoặc kết hợp trong các món ăn giúp cơ thể dễ chịu khi thời tiết oi bức.

4. Gừng

Gừng giúp điều hòa tiêu hóa và hạn chế tình trạng lạnh bụng do dùng nhiều đồ uống lạnh trong mùa hè. Tuy nhiên, người đang sốt cao hoặc có biểu hiện nóng trong không nên dùng quá nhiều.

5. Chanh

Đây là loại quả giàu vitamin C, bổ sung nước và hỗ trợ giải khát trong ngày nóng. Chanh thường được kết hợp với sả hoặc gừng để tạo thành các loại nước uống thanh mát.

Bác sĩ Hiền cho biết, ngoài ăn trực tiếp các rau quả quen thuộc, bạn có thể chế biến nhiều loại nước uống phù hợp trong mùa nóng như nước râu ngô lá dứa, nước rau má, rau má đậu xanh, nước rau má rễ tranh mía lau, nước sâm, nước sâm bí đao, trà hoa cúc, trà xanh, nước nha đam, nước chanh sả gừng, nước chanh tươi, nước dừa, nước mía, sữa hạt sen hoặc sữa đậu xanh khoai lang.

Các thức uống này nên được chế biến hợp vệ sinh, dùng trong ngày và điều chỉnh lượng đường phù hợp, nhất là với người thừa cân, đái tháo đường hoặc rối loạn chuyển hóa.

Khi dùng các loại nước mát, cần uống với lượng vừa phải, khoảng 1-2 ly mỗi ngày, không dùng thay nước lọc. Mọi người không nên uống quá lạnh vì có thể gây đau họng, lạnh bụng hoặc rối loạn tiêu hóa. Người có bệnh thận, tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ và người đang dùng thuốc điều trị nên hỏi ý kiến bác sĩ hoặc nhân viên y tế trước khi sử dụng thường xuyên các loại nước từ dược liệu.

