Rau dền là loại rau giá rẻ, dễ trồng, dễ mua, được sử dụng phổ biến trong các bữa ăn của gia đình Việt Nam. Thực phẩm này có thể dùng dưới dạng luộc, nấu canh hoặc chế biến thành nhiều món khác nhau.

Rau dền có nhiều loại như dền cơm, dền đỏ hay dền trắng, chứa đủ các vitamin, khoáng chất, đặc biệt là sắt, canxi, kali, vitamin: A, B1, B2, C, PP, axit amin...

Theo bảng thành phần dinh dưỡng của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, 100g rau dền trắng chứa khoảng 6,1mg sắt, gấp 2-3 lần thịt bò, tốt cho người thiếu máu. Rau dền đỏ hay dền cơm có hàm lượng sắt nhiều hơn.

Về hàm lượng canxi, rau dền cơm có hàm lượng nhiều hơn hẳn dền đỏ hay dền trắng. Trong 100g rau dền cơm có 341mg canxi trong khi dền đỏ hay dền trắng chứa 288mg.

Vitamin A trong các loại rau dền tốt cho thị lực, vitamin K tốt cho quá trình tuần hoàn máu, ngăn ngừa các nguy cơ rối loạn đông máu, tốt cho não, ngăn ngừa lão hóa. Thực phẩm này cũng chứa nhiều folate, vitamin B6, kali... tốt cho tim mạch, kiểm soát nhịp tim, phù hợp người ăn kiêng.

Theo thông tin của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TPHCM), dền cơm có công dụng giải nhiệt, làm mát gan, nhuận tràng, thông tiểu, lợi khí, trừ thấp...

4 không khi dùng rau dền

- Người bị dị ứng với rau dền cơm không nên dùng: Hiếm khi rau dền gây dị ứng. Tuy nhiên, nếu bạn từng bị nổi mẩn, ngứa ngáy, khó chịu sau khi ăn loại rau này thì không nên dùng làm thuốc chữa bệnh.

- Rau dền có tính mát nên người thuộc thể hàn, bà bầu bị hư hàn, người đang bị tiêu chảy không được khuyến khích dùng rau dền.

- Rau dền cơm chế biến chung với thịt ba ba có thể gây ngộ độc, tránh kết hợp chung hoặc sử dụng cùng thời điểm.

- Không nên hâm lại nhiều lần các món ăn, bài thuốc từ rau dền vì thành phần nitrat trong lá rau dền có thể chuyển hóa thành nitrit - một chất có khả năng gây ung thư.

Nghiên cứu cho thấy, thành phần acid oxalic trong rau dền có thể gây cản trở khả năng hấp thu canxi và kẽm trong cơ thể và làm tăng nguy cơ mắc bệnh sỏi oxalate. Vì vậy, bệnh nhân bị gout, sỏi thận, viêm khớp dạng thấp nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng dền cơm với tần suất liên tục trong thời gian dài.