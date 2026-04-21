Tôi nghe nói rau dền có tác dụng bổ máu, giàu sắt. Xin chuyên gia tư vấn giúp tôi điều này có đúng không và nên sử dụng như thế nào để đạt hiệu quả tốt nhất? (Hoàng Hiên, Hà Nội)

Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Việt Hoàng - nguyên giảng viên Học viện Y Dược cổ truyền Việt Nam tư vấn:

Rau dền là loại rau thân thảo quen thuộc trong bữa ăn của người Việt, thường mọc thẳng đứng và phát triển khá dễ dàng. Ở nước ta, các loại phổ biến gồm dền đỏ (dền tía), dền cơm và dền gai. Không chỉ được sử dụng để chế biến nhiều món ăn như luộc, nấu canh hay xào, rau dền còn được xem là một vị thuốc trong Đông y nhờ những lợi ích đối với sức khỏe.

Theo y học cổ truyền, rau dền có vị ngọt, tính mát, giúp thanh nhiệt, làm mát máu, lợi tiểu, sát trùng và hỗ trợ giải độc. Loại rau này thường được dùng trong các trường hợp nóng trong, táo bón, đau đầu hoặc nổi mẩn do nhiệt. Nhờ đặc tính lành tính, rau dền trở thành lựa chọn phổ biến trong những ngày thời tiết nắng nóng.

Rau dền tốt cho sức khỏe. Ảnh: Hoa Linh.

Một trong những giá trị nổi bật nhất của rau dền là hàm lượng sắt cao. Trung bình 100g rau dền chứa khoảng 2,3-3,9mg sắt, thậm chí ở một số nghiên cứu, con số này có thể lên tới 5,4mg đối với dền đỏ.

Trong khi đó, 100g thịt bò nạc cung cấp khoảng 2,2-3,5mg sắt. Điều này cho thấy rau dền là nguồn bổ sung sắt đáng kể từ thực vật, giúp cơ thể tăng sản xuất hemoglobin và tế bào hồng cầu, từ đó hỗ trợ phòng ngừa và cải thiện tình trạng thiếu máu.

Không chỉ giàu sắt, rau dền còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe khác. Đối với người mắc tiểu đường, đây là thực phẩm nên được cân nhắc bổ sung vào thực đơn. Hàm lượng chất xơ cao trong rau dền giúp làm chậm quá trình hấp thu đường, từ đó góp phần ổn định đường huyết. Ngoài ra, rau dền còn chứa magie là một khoáng chất có vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa glucose và hỗ trợ kiểm soát bệnh đái tháo đường.

Rau dền cũng là nguồn cung cấp canxi dồi dào. Trong 100g lá rau dền có thể chứa tới khoảng 267mg canxi, đáp ứng một phần đáng kể nhu cầu hằng ngày của cơ thể. Nhờ đó, loại rau này giúp hệ xương, giảm nguy cơ loãng xương, đau khớp và các vấn đề liên quan đến thiếu hụt canxi, đặc biệt ở người cao tuổi.

Bên cạnh đó, rau dền chứa nhiều chất chống oxy hóa như vitamin C, vitamin E, cùng các khoáng chất như magie, phốt pho và axit amin lysine. Những hợp chất này có khả năng trung hòa các gốc tự do, nguyên nhân gây tổn thương tế bào và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mạn tính, trong đó có ung thư. Việc bổ sung rau dền vào chế độ ăn hằng ngày có thể góp phần hỗ trợ cơ thể chống lại các tác nhân gây hại này.

Với những giá trị dinh dưỡng phong phú và lợi ích đa dạng, rau dền xứng đáng là một “siêu thực phẩm” dân dã trong bữa ăn gia đình. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả tốt nhất, người dùng nên kết hợp rau dền với chế độ ăn uống cân bằng, đa dạng và tham khảo ý kiến chuyên gia dinh dưỡng khi cần thiết, đặc biệt với những người đang mắc bệnh lý về thận.

