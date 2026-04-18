Những ngày qua, câu chuyện của một nữ du khách đến từ Hà Nội liên tiếp được người lạ tại Đà Nẵng cho mượn xe máy miễn phí đã thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội, lan tỏa hình ảnh đẹp về sự thân thiện, nghĩa tình của người dân phố biển.

Chị Lan Anh – chủ nhân bài đăng cho biết, chị cùng chồng đến du lịch Đà Nẵng từ ngày 11/4 và lưu trú tại nhà người thân trong khu chung cư thuộc Khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside (phường Liên Chiểu), cách khá xa trung tâm thành phố.

Ngay từ những ngày đầu, chị đã có những trải nghiệm khiến bản thân “đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác”.

Nữ du khách trải nghiệm các địa điểm du lịch ở Đà Nẵng. Ảnh: L.A

Ngay khi vừa xuống sân bay, trong lúc hỏi tài xế taxi về địa điểm thuê xe máy, chị bất ngờ khi người này cũng sống cùng khu chung cư với người thân của chị và sẵn sàng cho mượn xe miễn phí dù hai bên hoàn toàn xa lạ. Tuy nhiên, vì không quen chạy xe côn tay nên chị đành từ chối.

Đến chiều cùng ngày, khi làm dịch vụ tại một tiệm nail trong khu chung cư, chị tiếp tục hỏi thăm chỗ thuê xe. Một lần nữa, chị ngạc nhiên khi chủ tiệm nhiệt tình đề nghị cho mượn xe mà không lấy tiền. Lần này, chị đã nhận lời để có phương tiện di chuyển.

Đến ngày thứ hai, chị đăng bài tìm thuê xe trong nhóm cư dân chung cư và tiếp tục nhận được lời đề nghị “cho mượn, không cần thuê” từ một người lạ sống tại tòa nhà. Người cho mượn xe còn tặng vợ chồng nữ du khách bánh ngọt tự làm.

Nữ du khách được người lạ cho mượn xe sau khi đăng bài tìm thuê xe. Ảnh: Chụp màn hình

Sang ngày thứ ba, chị lại mượn được xe của một cư dân khác. Khi hỏi chi phí, chủ xe chỉ nói “trả bao nhiêu tùy ý” nhưng sau đó vẫn kiên quyết không nhận tiền dù chị nhiều lần gửi.

Đáng chú ý, chiếc xe này còn được chủ nhân tin tưởng cho chị sử dụng để di chuyển quãng đường khoảng 20km lên bán đảo Sơn Trà từ chiều đến khuya. Khi trả xe, chị chủ động gửi tiền xăng nhưng tiếp tục bị từ chối.

“Điều khiến tôi bất ngờ nhất là tất cả những người cho mượn xe đều không quen biết, nhưng ai cũng sẵn sàng giúp đỡ và không nhận tiền”, chị Lan Anh chia sẻ.

Theo nữ du khách, đây là trải nghiệm hiếm gặp dù bản thân đã đi nhiều nơi và thường phải thuê phương tiện với chi phí rõ ràng. Những trải nghiệm này trở thành kỷ niệm đáng nhớ nhất trong lần thứ ba chị trở lại Đà Nẵng

Không chỉ vậy, nữ du khách cũng nhận xét chi phí sinh hoạt tại Đà Nẵng nhìn chung thấp hơn so với Hà Nội, người dân thân thiện, dễ gần.