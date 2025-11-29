Cây tùng la hán

Cây tùng la hán, hay còn gọi là long hổ trong văn hóa Trung Quốc, là loại cây cảnh được ưa chuộng bởi vẻ đẹp trang nhã và ý nghĩa phong thủy đặc biệt.

Điểm nổi bật của tùng la hán là tuổi thọ cao, tượng trưng cho sức khỏe, sự bền vững và trường thọ của gia đình.

Loại cây này thường được trồng dưới dạng bonsai, tạo hình nghệ thuật, đặt ở phòng khách hoặc ngay cổng chính để vừa trang trí, vừa trấn trạch, giúp không gian thêm uy nghi và thanh lịch.

Tùng la hán được tạo dáng bonsai, mang phong thủy trấn trạch và tài lộc. Ảnh: Baidu

Để cây phát triển tốt, nên chọn chậu bằng gốm sứ như chậu tử sa, vừa sang trọng vừa giúp cây thông thoáng và giữ ẩm tốt.

Tùng la hán ưa sáng nhưng tránh nắng gắt trực tiếp; đất cần thoát nước tốt để rễ cây không bị úng.

Cây phật thủ

Cây phật thủ hay kim phật thủ nổi bật với quả vàng rực, hình dáng giống bàn tay Phật, mang ý nghĩa “phú quý trong tay, hạnh phúc viên mãn, con cháu đông đủ”.

Cây được trồng trong nhà hoặc trước cửa nhà như một biểu tượng may mắn, tài lộc, đồng thời tượng trưng cho sự sung túc và viên mãn.

Quả vàng rực của cây phật thủ tượng trưng cho sự giàu sang và may mắn. Ảnh: Baidu

Phật thủ còn tỏa hương thơm nhẹ, giúp thanh lọc không khí, giảm căng thẳng, mang lại cảm giác dễ chịu cho mọi thành viên trong gia đình. Cây thích môi trường ấm áp; khi nhiệt độ xuống dưới 10°C, nên đưa vào trong nhà và đảm bảo ánh sáng đầy đủ.

Nếu nhiệt độ dưới 15°C, cây dễ rụng lá, do đó cần chú ý chăm sóc trong mùa đông bằng cách đặt cây gần nguồn sáng tự nhiên hoặc dùng đèn LED hỗ trợ sinh trưởng.

Về trang trí, phật thủ có thể trồng trong chậu đất sét hoặc gốm men, kết hợp với đá phong thủy nhỏ để tăng tính thẩm mỹ và phong thủy.

Cây quế

Cây quế hay quế hoa nổi bật với hương thơm dịu ngọt, quyến rũ và mang ý nghĩa phong thủy sâu sắc. Trong văn hóa Á Đông, quế được coi là biểu tượng của sự giàu sang, sự nghiệp thuận lợi và hạnh phúc gia đình.

Hoa quế nở rực rỡ mang ý nghĩa may mắn, thịnh vượng cho gia đình. Ảnh: Baidu

Người Trung Quốc xưa có câu: “Trồng quế trước nhà, con cháu ra đời đều thành đạt” hay “Hai cây quế trước sân, quý phái khó tả”, cho thấy niềm tin rằng cây quế mang lại vượng khí, may mắn và quý nhân phù trợ.

Cây quế ưa nắng và cần được giữ ở nhiệt độ trên 10°C trong mùa đông để tránh rụng lá. Khi trời lạnh, bón phân hữu cơ ủ chín và tưới nước đầy đủ sẽ giúp cây chống chịu rét tốt hơn.

Quế thường được trồng ở sân vườn, ban công hoặc làm bonsai trong phòng khách, vừa làm đẹp không gian vừa giữ phong thủy tốt.

Ngoài ra, hoa quế khi nở không chỉ tỏa hương khắp phòng mà còn tượng trưng cho may mắn, hạnh phúc và thịnh vượng. Bạn có thể đặt cây cạnh cửa sổ, nơi ánh sáng chiếu vừa phải, giúp cây ra hoa đẹp và phát huy tối đa năng lượng phong thủy.

Cây kim tiền

Cây kim tiền là một trong những loại cây phong thủy phổ biến và được yêu thích nhất, nổi tiếng với lá xanh mướt, xếp thành chùm giống đồng tiền cổ, mang ý nghĩa “tài lộc dồi dào, phú quý vinh hoa”.

Cây Kim tiền với lá xanh mướt và hình dáng đồng tiền tượng trưng cho tài lộc. Ảnh: Baidu

Ngoài ra, cây còn được gọi là long phụng mộc, tượng trưng cho sự hòa hợp, may mắn và thịnh vượng trong gia đình.

Kim tiền thích hợp môi trường ấm áp, chịu hạn tốt nhưng không ưa ánh nắng mạnh. Trong mùa đông, nên đặt cây ở nơi có ánh sáng nhẹ; khi nhiệt độ trên 18°C có thể bón phân tổng hợp NPK để cây phát triển tốt.

Kim tiền thích hợp để đặt trong phòng khách, góc làm việc hoặc trên bàn ăn, vừa trang trí vừa mang ý nghĩa phong thủy mạnh mẽ.

Để cây đẹp lâu dài, bạn có thể xoay chậu định kỳ để lá nhận đủ ánh sáng, tránh lá bị vàng hoặc rụng. Ngoài ra, kết hợp đá phong thủy hoặc bể cá nhỏ gần cây kim tiền sẽ tăng năng lượng vượng khí, tượng trưng cho tài lộc luôn chảy vào nhà.

