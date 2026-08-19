Cục Hàng không Việt Nam đã có báo cáo ban đầu về sự cố chuyến bay VN34 của Vietnam Airlines phải quay đầu hạ cánh tại sân bay Munich (Đức) ngày 15/8. Đáng chú ý, máy bay có tải trọng cất cánh khoảng 240 tấn, thấp hơn mức tối đa cho phép 247,2 tấn.

Tổ lái đánh giá không còn đủ đường băng để dừng

Theo báo cáo, chuyến bay VN34 được khai thác bằng máy bay mang số hiệu VN-A867, với tổ lái gồm 4 thành viên, trong đó có 3 phi công lái chính và 1 lái phụ.

Hai phi công lái chính có tổng thời gian bay trên 22.000-27.000 giờ/người tính đến tháng 7/2026. Một phi công lái chính khác có hơn 12.000 giờ bay.

Thời điểm máy bay cất cánh tại sân bay Munich, điều kiện thời tiết tốt. Tải trọng cất cánh khoảng 240 tấn, nằm trong giới hạn an toàn và thấp hơn tải trọng cất cánh tối đa của máy bay là 247,2 tấn.

Máy bay Vietnam Airlines có dấu hiệu va quệt phần đuôi xuống đường băng khi cất cánh. Ảnh minh họa: VNA.

Theo cơ trưởng, trong quá trình chạy đà trên đường băng 26L, khi máy bay đi được khoảng một nửa đường băng, tổ lái ghi nhận tốc độ máy bay không tăng trong khoảng 2 giây.

Sau đó, tốc độ tiếp tục tăng đến tốc độ quyết định (V1) rồi lại có dấu hiệu giảm. Tuy nhiên, tổ lái đánh giá lúc này không còn đủ khoảng cách để đình chỉ cất cánh nên tiếp tục thực hiện quy trình cất cánh và đẩy cần ga động cơ lên vị trí cao nhất.

Khi máy bay còn cách cuối đường băng khoảng 91m, phi công quyết định nâng mũi máy bay để cất cánh.

Bay vòng xả nhiên liệu rồi quay lại sân bay

Sau khi cất cánh, hệ thống phát cảnh báo liên quan đến khả năng máy bay bị va quệt đuôi xuống đường băng và cảnh báo áp suất lốp.

Tổ lái lập tức thông báo cho kiểm soát viên không lưu và quyết định quay lại sân bay Munich để kiểm tra kỹ thuật.

Do máy bay có tải trọng lớn sau khi cất cánh, tổ lái thực hiện bay xả nhiên liệu nhằm giảm trọng lượng, bảo đảm an toàn khi hạ cánh.

Đồng thời, máy bay được điều khiển bay ở độ cao thấp, thực hiện 2 vòng quanh sân bay để phối hợp với kiểm soát viên không lưu đánh giá tình trạng càng máy bay.

Sau khi được thông báo không phát hiện dấu hiệu bất thường, tổ lái quyết định hạ cánh.

Máy bay hạ cánh an toàn. Hành khách được đưa xuống máy bay bằng xe thang và vào nhà ga an toàn. Sau đó, máy bay được các đơn vị mặt đất tiếp nhận, đưa vào bãi đỗ để kiểm tra kỹ thuật.

4 lốp chính của máy bay bị nổ

Đánh giá sơ bộ máy bay VN-A867 cho thấy 4 lốp chính của máy bay bị nổ.

Cơ quan chức năng cũng phát hiện dấu hiệu máy bay va quệt đuôi xuống mặt đường cất hạ cánh. Nhiều vết xước xuất hiện dọc phía dưới phần thân phía sau máy bay, trong đó vỏ máy bay tại một số vị trí bị rách.

Cục Hàng không Việt Nam đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để làm rõ nguyên nhân sự cố.

Vừa cất cánh, máy bay Vietnam Airlines chở 287 người phát cảnh báo bất thường Sau khi cất cánh từ sân bay Munich (Đức) đi Hà Nội, chuyến bay VN34 của Vietnam Airlines phát cảnh báo va quệt đuôi và áp suất lốp, buộc tổ lái phải quay lại sân bay để kiểm tra kỹ thuật.

















