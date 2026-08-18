Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn vừa yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam và Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines) khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến sự cố chuyến bay VN34 xảy ra ngày 15/8 tại Cảng hàng không quốc tế Munich (Đức).

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam đã báo cáo Bộ Xây dựng về sự cố liên quan đến tàu bay VN-A867 của Vietnam Airlines.

Theo thông tin ban đầu, chuyến bay VN34 từ Munich đi Hà Nội cất cánh lúc 13h57 giờ địa phương ngày 15/8. Sau khi cất cánh, xuất hiện cảnh báo liên quan đến việc tàu bay bị va quệt đuôi xuống đường cất hạ cánh và cảnh báo áp suất lốp.

Tổ lái thông báo cho kiểm soát viên không lưu và quyết định quay lại sân bay Munich để kiểm tra kỹ thuật. Toàn bộ 271 hành khách và 16 thành viên tổ bay đều an toàn, không ai bị thương.

Để bảo đảm an toàn hàng không, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Hàng không thiết lập ngay kênh liên lạc chính thức, phối hợp với Nhà chức trách điều tra sự cố, tai nạn tàu bay của Đức và các cơ quan liên quan để nắm bắt thông tin, tham gia công tác điều tra theo quy định.

Sau sự cố VN34, Vietnam Airlines phải rà soát toàn bộ quy trình huấn luyện, bảo dưỡng. Ảnh: VNA.

Cục Hàng không được yêu cầu tăng cường giám sát an toàn đối với hoạt động huấn luyện nhân viên hàng không, khai thác và bảo dưỡng tàu bay của các hãng hàng không Việt Nam.

Cơ quan này cũng phải cung cấp thông tin khách quan, đầy đủ, kịp thời, tránh tin đồn thất thiệt gây hoang mang dư luận.

Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Hàng không báo cáo kịp thời kết quả điều tra của Nhà chức trách điều tra sự cố, tai nạn tàu bay Đức, cùng các biện pháp khắc phục, phòng ngừa sự cố tương tự.

Đối với Vietnam Airlines, Bộ Xây dựng yêu cầu hãng phối hợp chặt chẽ với Nhà chức trách điều tra sự cố, tai nạn tàu bay Đức, nhà sản xuất tàu bay và động cơ để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân sự cố.

Đáng chú ý, Vietnam Airlines phải rà soát toàn bộ quy trình huấn luyện nhân viên hàng không, khai thác và bảo dưỡng tàu bay.

Hãng cũng được yêu cầu thực hiện nghiêm các nghĩa vụ của người vận chuyển đối với hành khách bị ảnh hưởng.