Quả dứa ít calo, giàu vitamin C, mangan, chất xơ và enzyme bromelain, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, ăn quá nhiều dứa không tốt.

Tôi thích ăn dứa vì giàu vitamin C nhưng ăn nhiều bị rát lưỡi, đau bụng. Xin bác sĩ tư vấn vì sao có triệu chứng như vậy và ăn bao nhiêu dứa là đủ? (Tuấn Phương - Lạng Sơn)

Bác sĩ Huỳnh Tấn Vũ - nguyên giảng viên khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y Dược TPHCM tư vấn:

Dứa là loại trái cây giàu vitamin C, mangan và các axit hữu cơ, có lợi cho sức khỏe nếu được sử dụng hợp lý. Tuy nhiên, ăn quá nhiều dứa có thể gây kích ứng khoang miệng, rối loạn tiêu hóa và khiến một số người gặp phản ứng không mong muốn.

Trái cây này chứa nhiều chất dinh dưỡng, trong đó có vitamin C, các vitamin nhóm B, một số khoáng chất và enzyme bromelain có khả năng phân giải protein. Vitamin C góp phần hỗ trợ hệ miễn dịch, chống oxy hóa và duy trì làn da khỏe mạnh. Mangan tham gia vào quá trình chuyển hóa và góp phần duy trì sức khỏe của xương.

Chất xơ hỗ trợ hoạt động tiêu hóa, trong khi mangan tham gia vào quá trình chuyển hóa và duy trì sức khỏe xương.

Dứa - trái cây nhiều người yêu thích. Ảnh: Hoa Linh.

Bên cạnh những lợi ích này, dứa chứa các axit hữu cơ như axit citric và axit malic. Vì vậy, khi ăn quá nhiều dứa, một số người có thể gặp những vấn đề sau:

1. Gây rát, khó chịu ở miệng

Enzyme bromelain cùng các axit hữu cơ trong dứa có thể khiến môi, lưỡi và niêm mạc miệng bị rát hoặc khó chịu, đặc biệt khi ăn nhiều. Tình trạng này thường rõ hơn ở những người có niêm mạc miệng nhạy cảm.

2. Gây rối loạn tiêu hóa

Ăn quá nhiều dứa cùng lúc có thể khiến một số người bị đau bụng, buồn nôn hoặc tiêu chảy. Hàm lượng axit trong loại quả này cũng có thể làm tăng cảm giác ợ nóng ở người dễ bị trào ngược dạ dày - thực quản.

3. Người có đường huyết cao cần kiểm soát khẩu phần

Dứa chứa carbohydrate và đường tự nhiên. Do đó, người mắc bệnh đái tháo đường cần chú ý lượng dứa tiêu thụ, tính vào tổng lượng carbohydrate trong khẩu phần ăn hằng ngày để kiểm soát đường huyết.

4. Có thể gây dị ứng ở người nhạy cảm

Một số người có thể xuất hiện phản ứng dị ứng sau khi ăn dứa, với biểu hiện như ngứa, nổi mẩn hoặc sưng môi, lưỡi. Nếu xuất hiện các dấu hiệu nghiêm trọng như khó thở, sưng họng, người bệnh cần được cấp cứu ngay.

Lưu ý khi ăn dứa

Dứa vẫn là loại trái cây có giá trị dinh dưỡng, không cần kiêng ăn nếu cơ thể dung nạp tốt. Người dân nên ăn với lượng vừa phải, đa dạng các loại trái cây và tránh ăn quá nhiều trong một lần. Trung bình 1 ngày, bạn chỉ nên ăn khoảng 80 - 150g dứa.

Khi sơ chế, chúng ta cần gọt bỏ vỏ, các mắt dứa và rửa sạch trước khi ăn. Nguy cơ mất an toàn thực phẩm phụ thuộc vào tình trạng vệ sinh, bảo quản và chất lượng quả.

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Tác động ngắn hạn và dài hạn khi bạn ăn dứa mỗi ngày Theo các chuyên gia dinh dưỡng, ăn dứa mỗi ngày nhìn chung có lợi nhưng không vì thế mà chỉ tập trung vào một loại trái cây.



