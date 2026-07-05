Về giá trị dinh dưỡng, 100g dứa cắt miếng cung cấp khoảng 82,5 calo, dưới 1g protein, dưới 1g chất béo, 22g carbohydrate và 2,5g chất xơ.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Amy Brownstein (Mỹ), thời điểm tốt nhất để ăn dứa nhằm hỗ trợ tiêu hóa là trong bữa ăn hoặc ngay sau bữa ăn. Khi được hấp thụ vào thời điểm này, các hợp chất trong dứa có thể giúp cơ thể phân giải và hấp thu protein hiệu quả hơn, từ đó tận dụng tốt hơn các dưỡng chất.

Dứa là loại quả có vị thơm, chua, giàu dưỡng chất. Ảnh: Ban Mai

Lợi ích này chủ yếu đến từ bromelain - nhóm enzyme có khả năng phân giải protein. Bromelain giúp cơ thể tiêu hóa và hấp thu tốt hơn các thực phẩm giàu protein cũng như các dưỡng chất đi kèm. Nhờ hỗ trợ quá trình chia cắt protein thành những phân tử nhỏ hơn, enzyme này có thể tăng khả năng hấp thu dinh dưỡng, góp phần hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

Theo Verywell Health, hàm lượng bromelain tập trung nhiều nhất ở phần cuống dứa, tuy nhiên phần thịt quả cũng chứa loại enzyme này. Vì vậy, ăn phần thịt dứa vẫn có thể mang lại lợi ích đối với quá trình tiêu hóa.

Không chỉ hỗ trợ tiêu hóa protein, bromelain từ lâu còn được sử dụng trong y học cổ truyền để giảm các triệu chứng như khó tiêu, đầy hơi và ợ nóng. Bên cạnh đó, bromelain còn có đặc tính chống viêm. Một số nghiên cứu cho thấy hợp chất này có thể làm giảm cảm giác khó chịu ở dạ dày thông qua việc tác động đến các con đường gây viêm và giảm tình trạng viêm ở lớp niêm mạc dạ dày. Nhờ đó, bromelain có thể góp phần giảm đầy hơi, chướng bụng và đau bụng.

Để bổ sung dứa vào chế độ ăn, mọi người có thể lựa chọn dứa tươi, dứa đông lạnh hoặc dứa đóng hộp. Nếu mua dứa đóng hộp, bạn nên ưu tiên sản phẩm được ngâm trong 100% nước ép trái cây thay vì siro đặc để hạn chế lượng đường bổ sung.

Khi chọn dứa tươi, người tiêu dùng nên ưu tiên những quả cầm nặng tay và có mùi thơm ngọt nhẹ. Đây thường là dấu hiệu cho thấy quả chín và có chất lượng tốt. Ngược lại, bạn không nên chọn những quả xuất hiện nấm mốc hoặc có mùi lên men vì đó là dấu hiệu dứa đã hỏng hoặc bắt đầu bị hư hỏng.

Dứa không phù hợp với những người bị dị ứng với dứa hoặc bromelain vì có thể gây ngứa, nổi mề đay hoặc các phản ứng dị ứng khác. Người đang dùng thuốc chống đông máu, bị viêm loét dạ dày tiến triển hoặc loét miệng cũng nên thận trọng và tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi ăn dứa thường xuyên hoặc với lượng lớn.