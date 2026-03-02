Nhiều mẫu xe của Toyota có thể chạy hàng trăm nghìn km mà không gặp sự cố nghiêm trọng, đã bảo chứng cho danh tiếng của thương hiệu ô tô Nhật Bản về độ tin cậy. Tuy nhiên, không có hãng xe nào miễn nhiễm hoàn toàn với lỗi kỹ thuật. Khi xe đã hết bảo hành, chỉ một sai sót trong thiết kế động cơ, hộp số hay hệ thống điện cũng có thể biến "món hời" thành gánh nặng tài chính.

Thực tế cho thấy, ngay trong cùng một dòng xe, cùng năm sản xuất, độ bền giữa các phiên bản vẫn có thể khác nhau đáng kể. Dựa trên phản hồi người dùng, dữ liệu khiếu nại từ Car Complaints và kinh nghiệm thực tế từ thị trường xe cũ, dưới đây là 4 mẫu Toyota không được đánh giá cao về độ tin cậy, người mua xe cũ cần cân nhắc kỹ trước khi xuống tiền.

Toyota Prius 2010

Toyota Prius được xem là biểu tượng xe hybrid toàn cầu, nhưng phiên bản 2010 lại bị đánh giá rất thấp về độ tin cậy. Mẫu xe này từng bị trang dữ liệu khiếu nại người dùng Car Complaints gắn mác "nên tránh" do tình trạng hao dầu nghiêm trọng và lỗi gioăng đầu xi-lanh.

Toyota Prius bị đánh giá rất thấp về độ tin cậy do lỗi hao dầu. Ảnh: Toyota

Động cơ 1.8L mã hiệu 2ZR-FXE trên Prius 2010 dễ bị kẹt xéc-măng vì cặn bẩn, khiến dầu lọt vào buồng đốt và gây hao dầu. Chưa dừng lại ở đó, hệ thống tuần hoàn khí thải EGR dễ bị bám muội carbon.

Nghiêm trọng hơn, khi thống EGR hoạt động không hiệu quả do bị tắc, nhiệt độ buồng đốt tăng cao, dẫn tới hỏng gioăng mặt máy, một trong những lỗi đắt đỏ nhất.

Đây không chỉ là vấn đề riêng của Prius đời 2010 mà còn xuất hiện phổ biến trên Prius thế hệ thứ ba (2010-2015). Không ít chủ xe đã chia sẻ trải nghiệm "đắng lòng" trên các diễn đàn mạng xã hội Reddit. Người mua xe hybrid cũ cần đặc biệt cảnh giác, bởi chi phí sửa chữa có thể vượt xa lợi ích tiết kiệm nhiên liệu.

Toyota Corolla 2009

Toyota Corolla vốn là "xe quốc dân" nhờ tiết kiệm nhiên liệu và chi phí bảo dưỡng thấp. Tuy nhiên, đời xe Corolla 2009, đặc biệt là phiên bản XRS lại không giữ được phong độ đó khi động cơ 2.4L mã hiệu 2AZ-FE bị dính tai tiếng về tình trạng hao dầu nghiêm trọng.

Khi mua xe Toyota Corolla 2009, việc kiểm tra lịch sử bảo dưỡng và tình trạng động cơ là yêu cầu bắt buộc. Ảnh: Toyota

Theo phản ánh của người dùng, lỗi chủ yếu đến từ thiết kế vòng xéc-măng và pít-tông chưa tối ưu, khiến dầu lọt vào buồng đốt và bị đốt cháy. Nhiều chủ xe phản ánh phải châm dầu liên tục giữa các kỳ thay dầu. Nếu không theo dõi và bổ sung dầu thường xuyên, động cơ có nguy cơ hư hỏng nghiêm trọng.

Trong khi đó, các bản dùng động cơ 1.8L mã hiệu 2ZR-FE lại ít gặp vấn đề hao dầu hơn, nhưng lại phát sinh lỗi hỏng bơm nước sớm có thể gây quá nhiệt động cơ. Khi mua xe Toyota Corolla đời này, việc kiểm tra lịch sử bảo dưỡng và tình trạng động cơ là yêu cầu bắt buộc đối với người mua.

Toyota Camry 2007

Toyota Camry luôn nằm trong nhóm xe sedan cỡ D bán chạy nhất tại hầu hết các thị trường mà mẫu xe này có mặt nhờ sự êm ái và rộng rãi. Thế hệ XV40 ra mắt năm 2007 đánh dấu nhiều cột mốc, nhưng cũng là thế hệ gây tranh cãi nhất về độ bền động cơ.

Toyota Camry 2007 thuộc nhóm bị phàn nàn nhiều nhất về động cơ trong lịch sử của dòng xe này. Ảnh: Toyota

Vấn đề lớn nhất của Toyota Camry 2007 là hiện tượng hao dầu quá mức, đặc biệt trên các xe dùng động cơ 2.4L 2AZ-FE được chia sẻ với "người anh em" Corolla XRS 2009. Nếu chủ xe không phát hiện sớm, tình trạng thiếu dầu có thể dẫn tới bó máy, hỏng động cơ hoàn toàn.

Theo tổng hợp khiếu nại từ Car Complaints, Camry 2007 thuộc nhóm bị phàn nàn nhiều nhất về động cơ trong lịch sử của dòng Camry. Các phân tích trên các diễn đàn kỹ thuật và mạng xã hội Reddit cho rằng thiết kế lỗ vòng piston quá nhỏ là nguyên nhân gốc rễ, làm cản trở dầu hồi về các-te, dẫn tới cháy dầu trong quá trình vận hành.

Toyota RAV4 2002

Toyota RAV4 là mẫu SUV đô thị được đánh giá cao về tính thực dụng và khả năng vận hành bền bỉ. Tuy nhiên, đời xe RAV4 2002 lại là ngoại lệ không mong muốn khi người dùng phản ánh hàng loạt lỗi liên quan đến hộp số tự động.

Lỗi phổ biến trên dòng Toyota RAV4 2002 liên quan đến hộp số tự động. Ảnh: Toyota

Chủ xe thường gặp các hiện tượng sang số giật, chậm, thậm chí hỏng hoàn toàn hộp số tự động. Theo phản ánh trên Car Complaints, nguyên nhân phổ biến đến từ ECU điều khiển hộp số hoạt động không chính xác.

Chi phí sửa chữa hoặc thay thế hộp số cho RAV4 đời này có thể lên tới hơn 3.000 USD, một con số rất khó chấp nhận với xe đã hơn 20 năm tuổi. Vì thế, đây là mẫu xe mà người mua xe cũ nên tránh, trừ khi xe đã được thay thế hộp số và ECU chính hãng, có hồ sơ rõ ràng.

Có thể nói rằng Toyota vẫn là hãng xe đáng tin cậy, nhưng không phải mẫu Toyota cũ nào cũng an toàn. Khi mua xe đã qua sử dụng, người tiêu dùng cần xem xét đúng đời xe, đúng động cơ, đúng lịch sử bảo dưỡng, thay vì tin tuyệt đối vào logo trên nắp capo.

Trong thị trường xe cũ, sự tỉnh táo và kiểm tra kỹ lưỡng luôn rẻ hơn sửa chữa sau này. Truyền thống bền bỉ của Toyota chỉ phát huy khi bạn chọn đúng chiếc xe và né đúng những cái tên kể trên.

