Theo Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, các dòng xe hybrid tự sạc (HEV) đáp ứng tiêu chuẩn tiêu thụ nhiên liệu không vượt quá 70% so với xe động cơ đốt trong cùng loại sẽ được áp dụng mức thuế suất ưu đãi chỉ bằng 70% so với trước đây.

Điều này giúp chi phí cấu thành sản phẩm giảm đáng kể, qua đó kéo giá bán lẻ xuống trên diện rộng, từ xe phổ thông cho đến các mẫu siêu xe hạng sang.

Xe hybrid phổ thông bước vào cuộc đua giá quyết liệt

Hưởng lợi rõ ràng nhất từ chính sách thuế mới là Toyota, thương hiệu đang sở hữu danh mục xe hybrid đa dạng nhất tại Việt Nam. Ngay trong tháng đầu tiên của năm 2026, Toyota đã đồng loạt điều chỉnh giá cho 4 mẫu xe chủ lực.

Toyota đã điều chỉnh giảm giá cho 5 mẫu xe hybrid của hãng kể từ đầu năm 2026. Ảnh: TMV

Trong đó, Toyota Alphard HEV gây chú ý khi giảm tới 200 triệu đồng, từ 4,615 tỷ xuống còn 4,415 tỷ đồng. Toyota Camry HEV cũng được điều chỉnh giảm 70 triệu đồng, chốt giá ở mức 1,46 tỷ đồng, gia tăng sức ép cạnh tranh trong phân khúc sedan cỡ D.

Hai mẫu SUV đô thị Toyota Corolla Cross HEV và Toyota Yaris Cross HEV lần lượt giảm 40 triệu và 37 triệu đồng, đưa giá bán xuống còn 865 triệu và 728 triệu đồng.

Bước sang đầu tháng 2/2026, Toyota tiếp tục điều chỉnh giảm 45 triệu đồng cho mẫu Innova Cross HEV, giá niêm yết hiện tại của mẫu xe MPV 7 chỗ cỡ trung này chỉ còn 960 triệu đồng.

Không đứng ngoài cuộc, một thương hiệu ô tô Nhật Bản khác là Honda cũng đã nhanh chóng tận dụng lợi thế thuế. Ngày 5/2, mẫu SUV cỡ C Honda CR-V e:HEV RS hiện đã chuyển sang lắp ráp trong nước cũng được công bố mức giá mới là 1,25 tỷ đồng.

HR-V e:HEV là mẫu xe thứ 2 của Honda được điều chỉnh giá bán lẻ. Ảnh: HVN

Dù chỉ giảm 9 triệu đồng so với bản cũ nhưng lại được gia tăng hàm lượng trang bị công nghệ. Đến ngày 26/2, một mẫu xe hybrid khác của Honda là HR-V e:HEV RS tiếp tục được điều chỉnh giảm 34 triệu đồng, kéo giá niêm yết xuống còn 835 triệu để duy trì mức cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ B đang rất "nóng".

Siêu xe hybrid cũng "hạ nhiệt" hàng trăm triệu đồng

Điểm đáng chú ý là tác động của việc giảm 30% thuế tiêu thụ đặc biệt không chỉ dừng ở phân khúc phổ thông. Nhóm xe hiệu suất cao cũng thiết lập mặt bằng giá mới. Tiêu biểu là McLaren Artura, mẫu siêu xe hybrid đang được phân phối tại Việt Nam đã có giá mới từ 15,29 tỷ đồng dành cho bản Coupe, thấp hơn khoảng 700 triệu đồng so với thời điểm ra mắt.

McLaren Artura mở màn cho cuộc giảm giá xe hybrid ở phân khúc siêu xe hạng sang. Ảnh: Ngô Minh

Còn bản Spider có giá mới là 16,66 tỷ đồng, giảm 330 triệu đồng. Trước đó, S&S Automotive, đơn vị phân phối McLaren Artura từng công bố mức giá 15,99-16,99 tỷ đồng cho mẫu hypercar này tương ứng với 2 phiên bản Coupe và Spider.

Phát súng mở màn của McLaren Artura ở phân khúc này có thể khiến đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Ferrari 296 GTB/GTS cũng sẽ sớm phải điều chỉnh giá bán lẻ mới. Ngoài ra, các mẫu siêu xe hybrid khác như Ferrari SF90 Stradale, Lamborghini Revuelto với giá niêm yết hàng chục tỷ đồng, có thể sẽ được giảm tới cả tỷ đồng để mang đến mức giá bán lẻ cạnh tranh hơn.

Việc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đã thu hẹp đáng kể khoảng cách giá giữa xe hybrid và xe xăng dầu truyền thống. Khi rào cản chi phí ban đầu không còn quá lớn, cộng với lợi thế tiết kiệm nhiên liệu và chi phí vận hành lâu dài, xe hybrid được dự báo sẽ bứt phá mạnh về doanh số trong năm 2026.

Trong bối cảnh này, các hãng xe chậm chân trong lộ trình điện hóa nhiều khả năng sẽ phải tung ra các chương trình ưu đãi, giảm giá sâu để giữ thị phần, khiến thị trường ô tô Việt Nam tiếp tục lao vào cuộc chạy đua khốc liệt trong thời gian tới.

