Theo nghiên cứu độ tin cậy ô tô năm 2025 của tổ chức đánh giá xe J.D. Power, Toyota chỉ đứng thứ 4 toàn ngành, sau Lexus, Buick và Mazda. Trong khi đó, ở bảng xếp hạng độ tin cậy thương hiệu năm 2025 của Consumer Reports - tổ chức phi lợi nhuận độc lập của Mỹ chuyên đánh giá, thử nghiệm và xếp hạng sản phẩm, Toyota vẫn giữ ở vị trí dẫn đầu, nhưng đơn vị này cũng chỉ ra một thực tế rằng độ tin cậy trung bình của Toyota đang có xu hướng giảm trong những năm gần đây.

Toyota Camry gần như luôn được xem là "chuẩn mực" của độ tin cậy. Ảnh: Toyota

Đáng chú ý nhất là Toyota Camry - mẫu sedan cỡ trung từng được coi là "chuẩn vàng" về độ bền thì nay bị Consumer Reports hạ đánh giá độ tin cậy từ "trên trung bình" xuống chỉ còn "mức trung bình" sau bản nâng cấp giữa vòng đời 2025.

Các lỗi thường gặp gồm hao dầu, trục trặc hộp số, hệ thống lái và phanh. Điều này đặt ra câu hỏi lớn rằng nếu Toyota Camry không còn giữ được vị thế "xe quốc dân" về độ bền, đâu là những lựa chọn thay thế đáng tin cậy hơn?

Dưới đây là 4 mẫu xe được nhiều tổ chức độc lập đánh giá đáng tin cậy hơn Toyota Camry xét trên dữ liệu dài hạn.

Toyota Crown: Cao cấp hơn, bền bỉ hơn, nhưng không rẻ để nuôi xe

Toyota Crown có thể xem là phiên bản cao cấp hơn của Camry, với giá bán cao hơn, nội thất sang trọng, hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian tiêu chuẩn và động cơ mạnh mẽ hơn. Trong các khảo sát độ tin cậy gần đây của Consumer Reports, Crown được xếp hạng cao hơn Camry, cho thấy chất lượng hoàn thiện và độ ổn định cơ học tốt hơn.

Theo ước tính, Toyota Crown có thể vận hành tới khoảng 400.000km nếu bảo dưỡng đúng cách. Tuy nhiên, độ tin cậy cao đi kèm chi phí sở hữu không hề thấp. Công ty nghiên cứu ô tô Kelley Blue Book (KBB) ước tính tổng chi phí sử dụng Toyota Crown trong 5 năm lên tới hơn 64.000 USD, gần gấp đôi Camry.

Khi hỏng hóc, chi phí sửa chữa của Crown cũng cao hơn và điều đó có thể làm mất đi sự khác biệt về giá trị. Khấu hao cũng là điểm trừ lớn, khi Crown mất giá mạnh hơn đáng kể so với Camry. Vì vậy, Crown phù hợp với người dùng ưu tiên sự bền bỉ và trải nghiệm cao cấp, chấp nhận chi phí cao hơn. Nói cách khác, Crown bền bỉ hơn Camry nhưng cái giá phải trả không hề rẻ.

Lexus IS: Sedan hạng sang nhưng độ bền vượt trội

Lexus IS là một trong những mẫu xe nổi bật nhất của Lexus - thương hiệu xe sang luôn nằm trong nhóm dẫn đầu về độ tin cậy. Trong nghiên cứu của Consumer Reports, Lexus IS được đánh giá có độ tin cậy cao vượt trội so với Camry, dù thuộc phân khúc sedan hạng sang cỡ nhỏ. Chuyên trang ô tô US Car News thậm chí còn xếp Lexus IS là mẫu xe cũ đáng tin cậy và đáng mua nhất năm 2025.

Theo iSeeCars - tổ chức chuyên nghiên cứu, phiên tích về số liệu kinh doanh của các loại ô tô tại Mỹ, tuổi thọ trung bình của Lexus IS vào khoảng 300.000km, tương đương gần 17 năm sử dụng, vượt xa con số hơn 12 năm của Toyota Camry.

Tuy nhiên, giống Toyota Crown, Lexus IS có chi phí sở hữu cao, với tổng chi phí 5 năm theo KBB lên tới hơn 62.000 USD, cao gần gấp đôi Camry. Độ tin cậy cao là có thật, nhưng đổi lại là chi phí nuôi xe không hề "dễ thở".

Mazda3: Nhỏ hơn Camry nhưng được đánh giá bền bỉ hơn

Mazda3 là mẫu xe có lịch sử lâu đời và đóng vai trò quan trọng trong danh mục sản phẩm của Mazda. Dù thuộc phân khúc hatchback/sedan cỡ C, Mazda3 vẫn được Consumer Reports xếp hạng độ tin cậy "trên trung bình", cao hơn Camry trong năm 2025.

Động cơ SkyActiv của Mazda vốn nổi tiếng về độ ổn định và ít lỗi vặt. Tuy nhiên, điều gây bất ngờ là chi phí sở hữu Mazda3 lại không rẻ như nhiều người nghĩ.

Theo KBB, tổng chi phí sử dụng Mazda3 trong 5 năm lên tới gần 50.000 USD, cao hơn Camry dù giá mua ban đầu thấp hơn. Bù lại, Mazda3 ghi điểm ở độ tin cậy và mức khấu hao lại nhỉnh hơn Camry đôi chút, cho thấy giá trị sử dụng dài hạn khá tốt.

Honda Accord: Đối thủ truyền kiếp của Camry

Honda Accord từ lâu đã là đối thủ trực tiếp và cân tài cân sức với Toyota Camry. Trong bảng xếp hạng độ tin cậy của Consumer Reports, Accord và Camry gần như ngang tài ngang sức, cùng đứng thứ 2 về độ tin cậy, chỉ sau Toyota Crown.

Nhưng trong danh sách 10 mẫu xe cỡ trung đáng tin cậy nhất do trung tâm dịch vụ sửa chữa ô tô RepairPal của Mỹ xếp hạng, Honda Accord đứng đầu danh sách sedan cỡ trung đáng tin cậy nhất, còn Camry chỉ đứng thứ 3.

Theo iSeeCars, Honda Accord có thể vận hành gần 262.000km, tương đương 12,4 năm sử dụng nếu được bảo dưỡng tốt, nhỉnh hơn Camry một chút về thời gian, nhưng lại kém hơn về số km.

Sự cạnh tranh khốc liệt giữa hai mẫu sedan cỡ trung này cũng được thể hiện rõ trong danh sách những mẫu sedan cỡ trung tốt nhất của tạp chí Car and Driver, nơi Accord đứng đầu và Camry đứng thứ hai.

Về chi phí sở hữu trong 5 năm, chuyên trang ô tô Edmunds đánh giá Accord tốn gần 34.000 USD, nhỉnh hơn Camry nhưng không đáng kể. Trong khi đó, độ bền và giá trị sử dụng vẫn được đánh giá rất cao. Đây là lý do Accord và Camry thường song hành trong mọi cuộc so sánh.

Đánh giá chung

Toyota Camry vẫn là một mẫu sedan bền bỉ, kinh tế và dễ sử dụng. Tuy nhiên, dữ liệu từ Consumer Reports, J.D. Power, iSeeCars hay KBB cho thấy rõ ràng mẫu sedan cỡ trung của Toyota không còn giữ vị thế độc tôn như trước đây.

Toyota Crown, Lexus IS, Mazda 3 và Honda Accord đều là những lựa chọn có thể vượt Camry ở một hoặc nhiều khía cạnh, đặc biệt là độ bền dài hạn. Vấn đề còn lại chỉ là người mua sẵn sàng đánh đổi bao nhiêu chi phí để đổi lấy sự an tâm đó.

