Tâm lý chung của người đi mua ô tô cũ, đặc biệt là dòng xe bán tải trên 10 năm tuổi, thường e ngại vấn đề hỏng vặt và chi phí sửa chữa. Đặc biệt, với dòng xe máy dầu đang bị kiểm soát khí thải chặt chẽ, không ít người lo lắng bị trượt đăng kiểm.

Tuy nhiên, nếu biết chọn và đánh giá đúng xe, đúng đời và kiểm tra kỹ những hạng mục cốt lõi, người mua hoàn toàn có thể chọn được một chiếc xe ưng ý, phục vụ tốt nhu cầu chuyên chở lẫn đi lại và vẫn đảm bảo tiêu chuẩn khí thải có thể đạt tới Mức 5.

Dưới đây là 4 mẫu xe bán tải cũ trong tầm giá 400 triệu đồng, kèm theo mức giá giao dịch thực tế trên thị trường xe đã qua sử dụng hiện nay.

Ford Ranger 2015: Lựa chọn phổ biến nhất

Ở giai đoạn 2014-2015, Ford Ranger bắt đầu xác lập vị thế độc tôn tại thị trường Việt Nam nhờ cuộc cách mạng về thiết kế. Vì thế, trên thị trường xe cũ, mẫu xe bán tải Ford Ranger đời 2015 cũng là cái tên được nhiều người dùng tìm kiếm và có thể coi là sự lựa chọn phổ biến nhất.

Hiện tại, người mua có thể tiếp cận các phiên bản XLS 2.2L số sàn (6MT) hoặc số tự động (6AT) của Ford Ranger đời 2015, tình trạng xe ở mức khá với giá bán dao động từ 360-410 triệu đồng.

Điểm mạnh: Thiết kế cơ bắp, đậm chất Mỹ, đến nay vẫn không lỗi thời. Khung gầm chắc chắn, cảm giác lái đầm, phù hợp cả đi phố lẫn đường trường. Nguồn cung phụ tùng thay thế và đồ chơi nâng cấp dồi dào.

Điểm yếu: Chi phí bảo dưỡng cao hơn xe Nhật. Ở dải đời này, động cơ dầu của Ranger hay gặp hiện tượng thấm dầu bưởng đầu máy hoặc cổ hút, đòi hỏi người mua phải kiểm tra kỹ khoang máy trước khi giao dịch.

Mitsubishi Triton 2015-2016: Rộng rãi và thực dụng

Năm 2015 đánh dấu sự lột xác của Mitsubishi Triton với thiết kế J-line đặc trưng. Ở đời này, xe được trang bị động cơ diesel 2.5L công suất 178 mã lực và mô-men xoắn tối đa 400Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp và tự động 5 cấp.

Tầm giá 400 triệu giúp người mua dễ dàng tiếp cận phiên bản số tự động 1 cầu (4x2 AT) đời 2015-2016. Giá tham khảo trên thị trường xe cũ vào khoảng 350-380 triệu đồng.

Điểm mạnh: Nhờ thiết kế J-Line nên hàng ghế sau có độ ngả tốt, ngồi thoải mái hơn phần lớn bán tải cùng đời. Xe nhẹ, bán kính quay vòng nhỏ, phù hợp chạy phố.

Điểm yếu: Ngoại hình có phần bầu bĩnh, không quá hầm hố nên không được lòng tập khách hàng thích sự hầm hố. Khả năng cách âm khoang máy chỉ ở mức trung bình.

Nissan Navara 2016-2018: Khung gầm chắc, đi đường xấu tốt

Nissan Navara thế hệ NP300 từng được kỳ vọng nhiều khi ra mắt tại Việt Nam vào năm 2015 khi được trang bị động cơ diesel 2.5L công suất 188 mã lực và mô-men xoắn 450 Nm cùng hộp số tự động 7 cấp. Hiện tại, trong tầm tiền này, người mua có thể tiếp cận cả bản số sàn lẫn số tự động 1 cầu, đời xe khá cao từ 2016-2018. Giá của Nissan Navara 2016-2018 dao động từ 380-430 triệu đồng.

Điểm mạnh: Khung gầm hộp kín của Navara nổi tiếng về độ cứng cáp, chịu vặn xoắn tốt khi chở nặng hoặc đi địa hình. Nội thất rộng rãi, có cửa gió điều hòa hàng ghế sau được xem trang bị hiếm thời điểm đó.

Điểm yếu: Hệ thống đại lý và phụ tùng không phổ biến bằng Ford hay Mitsubishi. Động cơ 2.5L khá ồn, tiếng gõ đặc trưng của máy dầu lọt vào cabin rõ ràng mỗi khi thốc ga.

Isuzu D-Max 2016-2018: Tiết kiệm và bền bỉ

Nếu mục tiêu mua xe chỉ đơn thuần phục vụ công việc chuyên chở hàng hóa nhẹ, di chuyển trên các cung đường hỗn hợp và cần tối ưu tối đa chi phí nhiên liệu, Isuzu D-Max là ứng cử viên sáng giá. Tham khảo trên các nền tảng mua bán xe cũ, tầm giá 400 triệu đồng, người mua có khá nhiều lựa chọn từ phiên bản động cơ 2.5L đời trước (2016-2017) và cả động cơ 1.9L mới nhất (2018).

Điểm mạnh: D-Max gần như vô địch về khả năng tiết kiệm nhiên liệu trong phân khúc bán tải. Được thừa hưởng nền tảng kỹ thuật chế tạo động cơ xe tải hạng nặng của Isuzu, máy móc của D-Max cực kỳ bền bỉ, "phá cũng khó hỏng".

Điểm yếu: Ngoại hình cục mịch, thiếu điểm nhấn thẩm mỹ. Khoang cabin thô sơ. Vận hành có độ ì lớn và tiếng ồn động cơ dội vào rõ rệt, mang lại cảm giác lái khá nhàm chán.

Lưu ý quan trọng khi mua bán tải cũ 10 năm tuổi

Khi "xuống tiền" cho một chiếc xe máy dầu 10 năm tuổi, người mua cần kiểm tra kỹ hệ thống khí thải và động cơ vì động cơ diesel lâu năm thường tích tụ muội than, dễ phát sinh lỗi kim phun, EGR hoặc lọc khí xả.

Người mua nên yêu cầu mang xe ra gara hoặc hãng để cắm máy đọc lỗi, kiểm tra kim phun, turbo và hệ thống xả. Đừng vì ham rẻ vài chục triệu mà mua phải chiếc xe đạp ga đen xì, đến lúc đi đăng kiểm lại dễ trượt kiểm định khí thải và tốn cả mớ tiền "chữa bệnh".

