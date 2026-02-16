Với sự phát triển công nghệ tăng áp, phun nhiên liệu trực tiếp và quản lý nhiệt tiên tiến, những động cơ 3 xi-lanh tăng áp đang tạo ra công suất và mô-men xoắn vượt xa tưởng tượng. Thậm chí, nhiều động cơ 3 xi-lanh hiện nay còn mạnh hơn phần lớn các động cơ V6 hút khí tự nhiên đời cũ, thậm chí ngang ngửa hoặc vượt một số động cơ V6 hiện đại.

Từ chỗ chỉ xuất hiện trên xe cỡ nhỏ tiết kiệm nhiên liệu, động cơ 3 xi-lanh giờ đây đã hiện diện trên cả những mẫu hatchback hiệu suất cao và xe SUV gia đình. Dưới đây là 4 động cơ 3 xi-lanh tiêu biểu, xét trên góc độ kỹ thuật, hiệu năng và tính ứng dụng thực tế, đủ sức khiến nhiều động cơ V6 phải "xấu hổ".

Ford Fiesta ST 1.5L EcoBoost: Nhỏ nhưng có võ

Ford là một trong những hãng tiên phong phổ cập hóa động cơ tăng áp dung tích nhỏ thông qua dòng động cơ EcoBoost. Trong đó, động cơ 3 xi-lanh 1.5L trên Fiesta ST thế hệ mới được giới kỹ thuật đánh giá rất cao. Khối động cơ này cho công suất 197 mã lực và mô-men xoắn 290 Nm, những con số từng là "vùng cấm" đối với dòng xe nhỏ cỡ B cách đây 20-30 năm.

Ford là một trong những hãng tiên phong phổ cập hóa động cơ tăng áp dung tích nhỏ thông qua dòng EcoBoost. Ảnh: Top Gear

Về mặt kỹ thuật, động cơ 1.5L EcoBoost sử dụng turbo áp suất cao, tích hợp hệ thống ngắt xi-lanh chủ động để tối ưu tiêu thụ nhiên liệu khi tải nhẹ. Khi kết hợp với thân xe nhẹ và hộp số sàn 6 cấp, Fiesta ST mang lại cảm giác lái sắc bén, thứ mà nhiều động cơ V6 nặng nề không thể có. Đáng tiếc, mẫu xe Fiesta đã bị Ford khai tử vào năm 2023, khiến Fiesta ST trở thành "món hàng mơ ước" của giới chơi xe.

Toyota GR Yaris 1.6L: Động cơ rally cho đường phố

Nếu phải chọn một động cơ 3 xi-lanh mang tính biểu tượng nhất thập niên 2020, cái tên Toyota G16E-GTS trên GR Yaris gần như không có đối thủ. Với dung tích 1.6L, turbo đơn cỡ lớn và kết cấu tập trung vào hiệu năng, động cơ này sản sinh 257-268 mã lực, cao hơn nhiều động cơ V6 2.5-3.0L hút khí tự nhiên.

Động cơ 3 xi-lanh của của Toyota GR Yaris được phát triển bởi đội ngũ Toyota Gazoo Racing. Ảnh: Toyota

Quan trọng hơn, đây là động cơ được phát triển với tư duy xe đua rally, kết hợp hệ dẫn động 4 bánh GR-Four và hộp số sàn 6 cấp. GR Yaris chứng minh rằng số xi-lanh không quyết định đẳng cấp, mà chính là cách kỹ sư tối ưu luồng khí, nhiệt độ và khả năng chịu tải của động cơ.

Toyota GR Corolla 1.6L: Khi 3 xi-lanh chạm mốc 300 mã lực

Trên nền tảng thành công của GR Yaris, Toyota tiếp tục đẩy giới hạn của động cơ G16E khi trang bị cho người anh em GR Corolla. Do thân xe lớn và nặng hơn, động cơ đã được tinh chỉnh mạnh tay, đạt công suất lên tới 300 mã lực và mô-men xoắn 400 Nm trên các phiên bản mới. Động cơ này trở thành một trong những động cơ ba xi-lanh mạnh mẽ nhất từng được hãng xe Nhật Bản sản xuất.

So với nhiều động cơ V6 phổ thông, động cơ 3 xi-lanh 1.6L của GR Corolla không chỉ mạnh hơn mà còn phản hồi nhanh hơn. Ảnh: Toyota

Ở góc nhìn kỹ thuật, đây là minh chứng rõ ràng nhất cho việc một động cơ 3 xi-lanh có thể vượt qua rào cản tâm lý cố hữu của người dùng. So với nhiều động cơ V6 phổ thông, GR Corolla không chỉ mạnh hơn mà còn phản hồi nhanh hơn, linh hoạt hơn và mang lại cảm xúc lái thuần chất thể thao.

Nissan Rogue 1.5L VC-Turbo: Sức mạnh V6 trong hình hài xe gia đình

Không phải mọi động cơ 3 xi-lanh mạnh đều phục vụ đam mê tốc độ. Động cơ 1.5L VC-Turbo trên Nissan Rogue là ví dụ điển hình cho hướng tiếp cận thực dụng. Với công suất 201 mã lực và mô-men xoắn 305 Nm, động cơ này tương đương, thậm chí vượt hơn nhiều so với các động cơ V6 3.0L cũ, đặc biệt ở dải tua thấp.

Động cơ 1.5L VC-Turbo trên Nissan Rogue là ví dụ điển hình cho hướng tiếp cận thực dụng. Ảnh: Nissan

Điểm đặc biệt nằm ở công nghệ tỷ số nén biến thiên (VC), cho phép động cơ linh hoạt giữa tiết kiệm nhiên liệu và hiệu suất. Dù còn những lo ngại nhất định về độ bền lâu dài, không thể phủ nhận đây là một bước tiến kỹ thuật táo bạo trong phân khúc xe gia đình.

Từ Fiesta ST đến GR Corolla hay Nissan Rogue, thực tế đã cho thấy kỷ nguyên "càng nhiều xi-lanh càng mạnh" đang dần khép lại. Với công nghệ hiện đại, động cơ 3 xi-lanh không chỉ là giải pháp tiết kiệm, mà đã trở thành biểu tượng mới của hiệu suất, hiệu quả và tư duy kỹ thuật ô tô thời đại mới.

Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!