Trong xu hướng phát triển ô tô hiện đại, các hãng xe ngày càng chú trọng tối ưu hiệu suất, trọng lượng và giảm phát thải. Trong đó, động cơ dung tích nhỏ, đặc biệt là loại 3 xy-lanh trở thành lựa chọn phổ biến nhờ thiết kế gọn nhẹ, cấu trúc đơn giản nhưng vẫn đảm bảo sức mạnh cần thiết cho di chuyển hằng ngày.

Nếu trước đây, động cơ 3 xy-lanh chủ yếu xuất hiện trên các mẫu xe đô thị cỡ A, thì nay công nghệ hiện đại cùng hệ thống tăng áp (turbo) đã giúp loại động cơ này được ứng dụng trên cả những mẫu xe cỡ lớn hơn, mang lại hiệu suất cao và khả năng vận hành linh hoạt.

Dưới đây là một số mẫu xe đáng chú ý sử dụng động cơ 3 xy-lanh đang bán tại thị trường Việt Nam:

Toyota Wigo

Toyota Wigo được làm mới tại Việt Nam vào tháng 6/2023 dưới dạng nhập khẩu từ Indonesia. Hiện, mẫu xe hatchback cỡ A của Toyota hiện chỉ còn phân phối bản số tự động với giá 405 triệu đồng.

Toyota Wigo là mẫu xe duy nhất trong phân khúc hatchback cỡ A sử dụng động cơ 3 xy-lanh. Ảnh: TMV

Trong khi các đối thủ KIA Morning và Hyundai Grand i10 đều sử dụng động cơ mới 4 xy-lanh, Wigo là cái tên duy nhất trong phân khúc còn sử dụng động cơ 3 xy-lanh. Cụ thể, mẫu xe của Toyota được trang bị khối động cơ 1.2L hút khí tự nhiên, cho công suất tối đa 87 mã lực và mô-men xoắn cực đại 113Nm, đi kèm với hộp số tự động D-CVT.

Toyota Raize

Giống như người anh em Wigo, Toyota Raize là mẫu SUV đô thị cỡ nhỏ (A-SUV) cũng được nhập khẩu từ Indonesia và về Việt Nam từ cuối năm 2021. Mẫu xe của Toyota được phân phối với 1 phiên bản duy nhất cùng giá bán từ 510 triệu đồng.

Toyota Raize sử dụng động cơ 3 xy-lanh 1.0L tăng áp. Ảnh: TMV

Xe được trang bị động cơ xăng 1.0L tăng áp, 3 xy-lanh, đạt công suất 98 mã lực và mô-men xoắn cực đại 140Nm. Với hộp số vô cấp D-CVT, Raize vận hành êm ái, linh hoạt và tiết kiệm nhiên liệu, phù hợp với di chuyển hàng ngày trong thành phố.

Hyundai Venue

Đối thủ của Toyota Raize - Hyundai Venue cũng đang được sử dụng động cơ xăng 1.0L tăng áp với 3 xy-lanh, cho công suất tối đa 120 mã lực và mô-men xoắn cực đại 172Nm, kết hợp cùng hộp số ly hợp kép 7 cấp (DCT).

Hyundai Venue là mẫu xe cỡ nhỏ được lắp ráp trong nước. Ảnh: TC Motor

Venue được Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công lắp ráp trong nước với 2 phiên bản, giá bán dao động từ 499 triệu đến 579 triệu đồng. Mẫu xe này cạnh tranh trực tiếp với Toyota Raize và KIA Sonet, hướng đến nhóm khách hàng trẻ yêu thích phong cách năng động và tiện nghi hiện đại.

Nissan Almera

Mẫu sedan cỡ B nhập khẩu từ Thái Lan Nissan Almera được đưa về Việt Nam vào tháng 8/2021 và được nâng cấp nhẹ vào cuối năm 2024. Almera có 3 phiên bản với giá niêm yết dao động từ 489-569 triệu đồng.

Nissan Almera được nâng cấp nhẹ vào cuối năm 2024. Ảnh: Nissan Long Biên

Đây là mẫu xe đầu tiên ở phân khúc sedan cỡ B sử dụng động cơ 3 xy-lanh. Cụ thể, các phiên bản của Nissan Almera đều sử dụng động cơ 1.0L turbo, sản sinh công suất cực đại 100 mã lực và mô-men xoắn 152Nm, đi cùng với hộp số vô cấp Xtronic CVT.

Skoda Slavia

Cùng nằm ở phân khúc sedan cỡ B giống như Nissan Almera, "tân binh" Skoda Slavia sản xuất trong nước vừa được giới thiệu ra thị trường vào tháng 9 với 3 phiên bản, trong đó 1 bản số sàn (bản Active) và 2 bản số tự động (bản Ambition & Style) với giá niêm yết 468-568 triệu đồng.

Mẫu sedan thương hiệu CH Séc Skoda Slavia được lắp ráp trong nước bởi TC Motor. Ảnh: Hoàng Hiệp

Mẫu xe thương hiệu CH Séc được trang bị động cơ 3 xy-lanh tăng áp, dung tích 1.0L sản sinh công suất 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 175Nm. Động cơ này kết hợp với hộp số sàn 6 cấp hoặc số tự động 6 cấp. So với đối thủ Nissan Almera, động cơ của Skoda Slavia sản sinh công suất cao hơn.

Geely Coolray

Mẫu SUV cỡ B Geely Coolray ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 3/2025 với 3 phiên bản. Giá bán của mẫu xe nhập khẩu từ Trung Quốc này vừa được điều chỉnh giảm, dao động từ 499-599 triệu đồng.

Geely Coolray nằm trong phân khúc B-SUV. Ảnh: Geely Cần Thơ

Hiện, Coolray là mẫu xe hiếm hoi nằm ở phân khúc B-SUV sử dụng động cơ 3 xy-lanh. Cụ thể, Coolray sở hữu khối động cơ xăng 1.5L tăng áp cho công suất 177 mã lực và mô-men xoắn 255Nm, kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp.

(Tổng hợp)

Bạn có góc nhìn nào về các mẫu xe trên? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Mời bạn đọc cộng tác, gửi tin bài về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!