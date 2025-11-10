Hàng loạt người dùng Ford EcoSport, Fiesta, Focus đến C-Max đều phản ánh tình trạng hư hỏng sớm, chi phí sửa chữa cao và những lỗi đặc trưng mà ngay cả Ford cũng phải thừa nhận.

Động cơ EcoBoost 1.0L từng là niềm tự hào của Ford khi giành nhiều giải thưởng. Ảnh: Drive

Vậy điều gì khiến động cơ EcoBoost 1.0L bị đánh giá là “kém tin cậy nhất” trong gia đình EcoBoost? Dưới đây là những vấn đề phổ biến nhất, nguyên nhân, triệu chứng nhận biết và cách bảo dưỡng giúp hạn chế rủi ro.

1. Dây curoa cam “ướt” dễ hư hỏng

Một trong những đặc điểm kỹ thuật nổi bật của động cơ Ford EcoBoost 1.0L là sử dụng dây curoa cam "ướt" chạy trong dầu thay vì xích cam như thông thường. Thiết kế này giúp giảm ma sát và tiếng ồn, nhưng lại trở thành điểm yếu lớn nếu người dùng không thay dầu đúng định kỳ.

Dây curoa cam ngâm trong dầu nhanh hỏng và dễ làm tắc bơm dầu. Ảnh: Andrews Car Centre

Dầu bị bẩn hoặc người dùng bỏ qua việc bảo dưỡng ô tô định kỳ có thể khiến dây curoa nhanh chóng bị xuống cấp và mất răng. Nhiều người không nhận ra khi nào dây curoa cam của động cơ bắt đầu mòn vì nó có thể vẫn hoạt động ngay cả khi bị hư hỏng nặng.

Theo thời gian, các mảnh vụn cao su từ dây curoa có thể gây tắc nghẽn bộ bơm dầu, làm giảm áp suất dầu. Lúc này, xe có thể báo đèn cảnh báo áp suất dầu thấp, kèm theo hiện tượng tiếng kêu “lạch cạch” trong khoang máy hoặc xe chuyển sang chế độ “limp mode”. Nếu không khắc phục kịp thời, động cơ có thể bị bó cứng hoặc hư hỏng nghiêm trọng.

Do đó, người dùng cần sử dụng dầu tổng hợp chất lượng cao, thay dầu đúng chu kỳ 5.000–7.000km và kiểm tra dây curoa cam mỗi 60.000km để kịp thời thay thế.

2. Tích tụ muội carbon theo thời gian

Động cơ EcoBoost 1.0L sử dụng công nghệ phun nhiên liệu trực tiếp giúp kiểm soát nhiên liệu chính xác hơn, cải thiện khả năng tiết kiệm xăng. Tuy nhiên, công nghệ này lại khiến van nạp không được “rửa sạch” bằng nhiên liệu như hệ thống phun gián tiếp truyền thống.

Khí thải đi qua van để lại cặn dầu, theo thời gian sẽ đông cứng thành cặn carbon. Ảnh: GT Automotive Parts

Theo thời gian, hơi dầu từ hệ thống thông gió cacte (PCV) và tuần hoàn khí xả (EGR) bám trên van nạp, tạo thành mảng carbon cứng đầu. Khi lớp cặn này dày lên, luồng khí nạp bị cản trở, làm giảm hiệu suất đốt cháy và gây hiện tượng rung giật, nổ không đều, công suất yếu hoặc hao xăng hơn bình thường.

Để giải quyết vấn đề này, xe cần được vệ sinh hệ thống nạp và van nạp định kỳ bằng dung dịch chuyên dụng. Một số thợ máy khuyến nghị sử dụng nhiên liệu chất lượng cao có phụ gia làm sạch carbon để hạn chế hiện tượng này.

3. Rò rỉ nước làm mát, hỏng gioăng mặt máy khiến động cơ quá nhiệt

Một lỗi nghiêm trọng khác của động cơ Ford EcoBoost 1.0L là hiện tượng rò rỉ chất làm mát và nứt gioăng mặt máy (gioăng quy lát). Gioăng mặt máy có nhiệm vụ giữ kín buồng đốt và ngăn dầu và nước làm mát trộn lẫn, nhưng trên dòng EcoBoost 1.0L, vật liệu gioăng dễ bị nứt do áp suất và nhiệt độ cao từ turbo.

Rò rỉ chất làm mát và nứt gioăng mặt máy là hiện tượng thường gặp trên động cơ Ford EcoBoost 1.0L. Ảnh: The Drive

Nhiều chủ xe phản ánh tình trạng hết nước làm mát liên tục dù không thấy rò rỉ rõ ràng. Khi chất làm mát rò rỉ vào buồng đốt, nó có thể gây khói trắng, mùi khét, và khiến nhiệt độ động cơ tăng cao. Đây là những dấu hiệu báo động trước khi xe quá nhiệt hoặc cháy máy.

Vì vậy, người dùng cần kiểm tra hệ thống làm mát thường xuyên, đặc biệt nếu quạt tản nhiệt hoạt động liên tục hoặc đèn cảnh báo nhiệt độ sáng. Khi phát hiện hao nước bất thường, cần kiểm tra áp suất hệ thống để xác định vị trí rò rỉ.

Độ tin cậy thấp và chi phí bảo dưỡng cao, mặt trái của “công nghệ tiết kiệm nhiên liệu”

Về lý thuyết, Ford EcoBoost 1.0L được phát triển nhằm mang lại hiệu suất tương đương động cơ 1.6L hút khí tự nhiên nhưng tiết kiệm nhiên liệu hơn 20%. Thực tế, động cơ này đạt được mức tiêu hao ấn tượng khi vận hành ở điều kiện lý tưởng.

Tuy nhiên, trong môi trường sử dụng thực tế với điều kiện giao thông đông đúc, khí hậu nóng ẩm, dầu kém chất lượng, độ bền và độ tin cậy lại không tương xứng với kỳ vọng.

Phiên bản cao cấp nhất của Ford EcoSport được trang bị động cơ EcoBoost 1.0L. Ảnh: Ngô Minh

Không ít chủ xe Ford chia sẻ rằng chi phí bảo dưỡng và sửa chữa động cơ EcoBoost 1.0L cao hơn đáng kể so với các dòng động cơ hút khí tự nhiên truyền thống của Toyota hoặc Honda.

Để hạn chế hư hỏng, chủ xe Ford sử dụng động cơ EcoBoost 1.0L cần tuân thủ các nguyên tắc sau: Thay dầu đúng định kỳ bằng dầu tổng hợp chất lượng cao (5W-30 hoặc theo khuyến cáo Ford), kiểm tra dây curoa cam, bộ căng đai và bơm dầu định kỳ, vệ sinh van nạp và buồng đốt sau mỗi 40.000–50.000km, theo dõi hệ thống làm mát, không để xe hoạt động khi báo quá nhiệt.

