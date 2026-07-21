Toyota Corolla từ lâu đã được xem như là biểu tượng của sự bền bỉ và tiết kiệm trong phân khúc sedan cỡ C. Kể từ khi ra mắt năm 1966, Toyota đã bán hơn 50 triệu xe Corolla trên toàn cầu, trở thành một trong những mẫu ô tô bán chạy nhất lịch sử.

Toyota Corolla từ lâu đã được xem là biểu tượng của sự bền bỉ và tiết kiệm trong phân khúc sedan cỡ C. Ảnh: Green Car Report

Đến năm 2026, Corolla vẫn nằm trong nhóm xe bán chạy nhất tại Mỹ theo thống kê của tạp chí Car and Driver, bất chấp sự thống trị của SUV và bán tải. Với giá khởi điểm khoảng 23.125 USD (gần 580 triệu đồng), Corolla tiếp tục là lựa chọn quen thuộc của những khách hàng ưu tiên độ bền, chi phí sử dụng thấp và khả năng giữ giá.

Tuy nhiên, những đánh giá mới nhất từ các tổ chức uy tín như Consumer Reports và J.D. Power cho thấy Corolla không còn là mẫu sedan cỡ C duy nhất dẫn đầu phân khúc. Nhiều đối thủ hiện được chấm điểm cao hơn ở các tiêu chí như trải nghiệm lái, mức độ hài lòng của người dùng và giá trị sử dụng tổng thể.

Dưới đây là 4 mẫu sedan cỡ C được các chuyên gia đánh giá ngang bằng hoặc vượt Toyota Corolla ở nhiều hạng mục quan trọng.

Honda Civic Hybrid

Mẫu xe duy nhất có doanh số bán hàng tốt hơn một chút so với Toyota Corolla trong nửa năm 2026 chính là Honda Civic. Theo Consumer Reports, Corolla và Civic 2026 có điểm số tổng thể ngang bằng nhau. Corolla nhỉnh hơn về độ tin cậy, nhưng Civic lại chiến thắng áp đảo về cảm giác lái và sự hài lòng của chủ sở hữu.

Phiên bản Honda Civic Hybrid 2026 được Consumer Reports xếp là mẫu sedan cỡ C có điểm số cao nhất phân khúc. Ảnh: J.D. Power

Đặc biệt, phiên bản Honda Civic Hybrid 2026 được Consumer Reports xếp là mẫu sedan cỡ C có điểm số cao nhất phân khúc. Xe ghi điểm với chuyên gia và người dùng nhờ khả năng tiết kiệm nhiên liệu, hệ truyền động hybrid mượt mà, khoang lái hiện đại và cảm giác lái thể thao. Trên bảng xếp hạng của tổ chức đánh giá xe J.D. Power, Civic cũng nằm ở vị trí top đầu với điểm số 85/100.

Giá khởi điểm cho một chiếc Civic Hybrid 2026 tại Mỹ từ 29.395 USD (khoảng 740 triệu đồng). Mức giá này cao hơn một chút so với tiêu chuẩn hoặc phiên bản hybrid của Corolla 2026.

Ở Việt Nam, Honda Civic đang có giá bán cao nhất phân khúc với giá từ 789-889 triệu đồng, riêng phiên bản e:HEV RS có giá khoảng 999 triệu đồng. Tuy nhiên, mẫu xe này vẫn có được một tệp khách hàng trung thành yêu thích lựa chọn.

Trong khi đó, Toyota Corolla Altis có giá bán thấp hơn với phiên bản xăng (719-765 triệu đồng) và hybrid (870 triệu đồng) nhưng hiện đã dừng phân phối do doanh số không như kỳ vọng.

Subaru Impreza

Theo tạp chí Car and Driver, tuy không nổi tiếng và phổ biến như hai đối thủ đồng hương Toyota Corolla hay Honda Civic nhưng Subaru Impreza 2026 vẫn được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Dựa trên đánh giá của J.D. Power, Impreza đạt điểm tổng thể 84/100, chỉ kém mẫu xe được đánh giá cao nhất là Civic đúng một điểm.

Subaru Impreza được đánh giá cao ở chất lượng vật liệu, độ bền và khả năng giữ giá. Ảnh: Subaru

Dù trải nghiệm lái ở mức trung bình khá, xe lại được người dùng đánh giá cao về chất lượng hoàn thiện, độ bền và khả năng giữ giá. Đặc biệt, điểm hài lòng đối với hệ thống đại lý Subaru lên tới 91/100, cao hơn đáng kể so với Toyota.

Với Consumer Reports, đơn vị này cho rằng Impreza 2026 vượt trội hơn Corolla về khả năng vận hành trên đường trường và sự hài lòng của người dùng. Điểm khác biệt lớn nhất của Impreza là hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD) tiêu chuẩn - trang bị gần như không có đối thủ trong phân khúc sedan phổ thông. Đây là lợi thế giúp xe vận hành ổn định hơn trên đường trơn trượt hoặc điều kiện thời tiết xấu.

Nhược điểm của Subaru Impreza lại không có tùy chọn hệ thống truyền động hybrid giống như Corolla hay Civic. Hiện tại, Subaru Impreza 2026 đang bán tại Mỹ với giá khởi điểm từ 26.595 USD (khoảng 670 triệu đồng). Ở Việt Nam, Subaru không phân phối Impreza chính hãng. Tuy nhiên, công nghệ khung gầm và hệ dẫn động S-AWD của hãng vẫn được thể hiện trên mẫu Subaru WRX đang bán với giá khoảng 1,699 tỷ đồng.

Hyundai Elantra

Hyundai Elantra 2026 - đại diện đến từ Hàn Quốc tiếp tục chứng minh rằng xe giá hợp lý vẫn có thể đạt chất lượng cao. Theo Consumer Reports, phiên bản Hyundai Elantra Hybrid đạt tổng điểm gần tương đương Honda Civic Hybrid. Dù chưa vượt Corolla về độ tin cậy, Elantra lại ghi điểm ở khả năng vận hành, thiết kế và giá trị sử dụng.

Phiên bản Hyundai Elantra Hybrid đạt tổng điểm gần tương đương Honda Civic Hybrid. Ảnh: Car And Driver

Trong bảng xếp hạng của J.D. Power, Elantra đạt 83/100 điểm, đứng trong nhóm đầu phân khúc. Người dùng đặc biệt đánh giá cao cảm giác lái, mức độ tiện nghi và khả năng giữ giá. Một ưu điểm lớn khác là giá bán. Tại Mỹ, Elantra có giá từ khoảng 22.625 USD (gần 570 triệu đồng), thấp hơn Toyota Corolla tiêu chuẩn nhưng vẫn sở hữu nhiều công nghệ hỗ trợ lái và thiết kế hiện đại.

Tại Việt Nam, Hyundai Elantra được lắp ráp trong nước với giá từ 579-769 triệu đồng, trở thành một trong những mẫu sedan cỡ C có giá cạnh tranh nhất thị trường.

KIA K4

KIA K4 là mẫu xe thay thế KIA Cerato/K3 tại nhiều thị trường và nhanh chóng tạo được tiếng vang nhờ thiết kế mới cùng danh sách trang bị phong phú.

Theo khảo sát của J.D. Power, KIA K4 đạt số điểm tổng thể là 84/100, ngang bằng với Subaru Impreza. Xe được đánh giá cao ở hầu hết tiêu chí như chất lượng, cảm giác lái và giá trị sử dụng. Hạn chế chủ yếu nằm ở trải nghiệm dịch vụ đại lý.

Consumer Reports cho biết KIA K4 có điểm tổng thể tương đương Toyota Corolla. Ảnh: KIA

Trong khi đó, Consumer Reports cho biết KIA K4 có điểm tổng thể tương đương Toyota Corolla. Dù Corolla vẫn nhỉnh hơn về độ bền, K4 lại tạo ấn tượng nhờ khả năng vận hành linh hoạt, khoang nội thất hiện đại và thiết kế mang phong cách tương lai.

Đây cũng là mẫu xe có giá thấp nhất trong danh sách khi khởi điểm từ khoảng 22.290 USD (khoảng 560 triệu đồng). Tại Việt Nam, KIA K4 chưa được phân phối chính thức. Tuy nhiên, mẫu KIA K3 - tiền nhiệm của K4 hiện vẫn được Thaco bán với giá từ 584-649 triệu đồng. Nhiều chuyên gia kỳ vọng KIA K4 sẽ sớm có mặt tại Việt Nam để cạnh tranh trực tiếp với Honda Civic, Mazda3, Hyundai Elantra và các mẫu sedan cỡ C khác.

Tổng hợp (Theo J.D. Power, Consumer Report, Car And Driver, Thaco, Honda, Hyundai, Toyota)

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