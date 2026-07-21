Ô tô nhập khẩu lập kỷ lục mới

Theo số liệu sơ bộ của Cục Hải quan, trong tháng 6/2026, Việt Nam nhập khẩu 25.609 ô tô nguyên chiếc, đạt tổng kim ngạch 579 triệu USD, tăng 7,9% về lượng và 5,8% về giá trị so với tháng trước. Đây cũng là tháng thứ hai liên tiếp lượng xe nhập khẩu tăng và là mức cao nhất từ đầu năm đến nay.

Xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc vào Việt Nam nửa đầu năm 2026 tăng mạnh so với cùng kỳ. Ảnh: Hoàng Hà

Indonesia tiếp tục là thị trường xuất khẩu ô tô lớn nhất vào Việt Nam với 11.608 xe, trị giá hơn 163 triệu USD, chiếm gần một nửa tổng lượng xe nhập khẩu trong tháng. Phần lớn là các mẫu xe phổ thông thuộc phân khúc MPV, SUV cỡ B và hatchback giá rẻ, đáp ứng nhu cầu của số đông khách hàng.

Xếp thứ hai là Thái Lan với 7.186 xe, đạt kim ngạch 155,3 triệu USD. Trong khi đó, Trung Quốc đứng thứ ba về số lượng với 5.699 xe, nhưng lại dẫn đầu về giá trị khi đạt 213,3 triệu USD, cao nhất trong số các thị trường xuất khẩu ô tô sang Việt Nam.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, các doanh nghiệp đã nhập khẩu 121.189 ô tô nguyên chiếc, với tổng kim ngạch hơn 2,872 tỷ USD, tăng 18% về số lượng và 28,9% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Indonesia tiếp tục dẫn đầu về số lượng xe được nhập khẩu về nước với 49.753 chiếc với tổng giá trị kim ngạch đạt xấp xỉ 696,4 triệu USD. Lượng xe nhập khẩu từ xứ vạn đảo chiếm tới 41,1% tổng số lượng xe nhập khẩu về Việt Nam trong nửa đầu năm 2026.

Tuy nhiên, Trung Quốc mới là quốc gia có tổng giá trị kim ngạch lớn nhất. Dù chỉ có 34.748 chiếc xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc về nước, song giá trị kim ngạch của số xe trên đạt tới hơn 1,259 tỷ USD, gần gấp đôi so với Indonesia.

Thái Lan tiếp tục xếp thứ 3 trong các quốc gia xuất khẩu xe vào Việt Nam cả về số lượng lẫn giá trị với 30.987 chiếc và giá trị kim ngạch đạt hơn 646,6 triệu USD.

Các quốc gia tiếp theo là Nhật Bản (2.575 chiếc, giá trị 136,2 triệu USD); Đức (518 chiếc, giá trị 27,6 triệu USD); Ấn Độ (496 chiếc, giá trị 2,6 triệu USD); Mỹ (204 chiếc, giá trị 14,4 triệu USD), Anh (174 chiếc, giá trị 13,2 triệu USD); Hàn Quốc (106 chiếc, giá trị 11,6 triệu USD)...

Xe từ Indonesia thu hút khách Việt bởi sự đa dạng, giá rẻ

Việc Indonesia tiếp tục dẫn đầu về sản lượng xe nhập khẩu trong nửa đầu năm 2026 không phải điều bất ngờ, bởi đây đang là "cứ điểm" sản xuất nhiều mẫu xe chiến lược dành cho thị trường Việt Nam, tập trung vào các thương hiệu Nhật Bản và Trung Quốc.

Các mẫu xe sản xuất tại Indonesia chủ yếu thuộc phân khúc SUV hoặc MPV phổ thông, có giá bán từ 550-750 triệu đồng, phù hợp với nhu cầu của số đông khách hàng, qua đó giúp quốc gia này duy trì vị thế nguồn cung ô tô lớn nhất cho thị trường Việt Nam.

Toyota Yaris Cross là mẫu xe nhập khẩu nổi bật nhất nửa đầu năm 2026. Ảnh: TMV

Trong số này, mẫu B-SUV Toyota Yaris Cross nổi bật nhất với 8.146 chiếc được bán ra trong 6 tháng vừa qua. Đây cũng chính là mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam trong nửa đầu năm 2026.

Toyota Yaris Cross ra mắt thị trường Việt Nam vào cuối tháng 9/2023. Xe thuộc phân khúc B-SUV, nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 2 phiên bản, trong đó có 1 phiên bản sử dụng động cơ xăng 1.5L và 1 phiên bản hybrid, giá bán lần lượt là 650 và 765 triệu đồng.

Mitsubishi Xpander là mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất tại Việt Nam năm 2025. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xpander cũng là một mẫu xe nhập khẩu từ Indonesia được khách Việt rất ưa chuộng trong nhiều năm gần đây. 6 tháng đầu năm 2026, đã có 7.791 chiếc Xpander được bàn giao tới tay khách Việt, trong đó xe thuộc các phiên bản nhập khẩu CBU (Xpander AT Premium giá 659 triệu và Xpander Cross giá 699 triệu) là 6.203 chiếc.

Ngoài 2 phiên bản nhập khẩu, Xpander có 2 phiên bản thấp được lắp ráp trong nước là MT (560 triệu) và AT Eco (598 triệu). Tất cả phiên bản sử dụng động cơ xăng 1.5L MIVEC kết hợp hộp số sàn 5 cấp hoặc CVT.

Mitsubishi Xforce tiếp tục là một trong những mẫu xe nhập khẩu đáng chú ý tại thị trường Việt Nam. Ảnh: MMV

"Người anh em" của Xpander là Xforce cũng được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Doanh số luỹ kế của mẫu B-SUV này đạt 6.299 chiếc trong nửa đầu năm 2026, tăng 37,7% so với cùng kỳ năm 2025.

Hiện, Mitsubishi Xforce được nhập khẩu về nước với 3 phiên bản, cùng giá bán 605-720 triệu đồng. Các phiên bản đều sử dụng động cơ xăng 1.5L kết hợp hộp số CVT, cạnh tranh với Toyota Yaris Cross, Hyundai Creta, KIA Seltos.

Toyota Innova Cross. Ảnh: TMV

Ở phân khúc MPV cỡ trung, một mẫu xe của Toyota khác là Innova Cross cũng có lượng bán ra đáng kể với 5.623 chiếc trong 6 tháng đầu năm 2026. Thậm chí trong tháng 6, mẫu MPV nhập khẩu từ Indonesia này đạt tới 1.670 chiếc bán ra, dẫn đầu nhóm xe sử dụng động cơ đốt trong toàn thị trường.

Toyota Innova Cross ra mắt thị trường Việt vào tháng 10/2023 với 3 phiên bản G, 2.0 V và 2.0 HEV (hybrid), giá bán lần lượt 730 triệu, 825 triệu và 960 triệu đồng. Điểm đặc biệt là phiên bản hybrid 2.0 HEV dù có giá cao nhất nhưng lại rất hút khách Việt với lượng bán ra chiếm tới gần một nửa.

Mitsubishi Destinator mới ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 12/2025. Ảnh: MMV

Và thứ 5, một "tân binh" ở phân khúc SUV cỡ C là Mitsubishi Destinator. Với 5.189 chiếc bán ra trong 6 tháng đầu năm, Destinator nhanh chóng trở thành một trong những điểm sáng của thị trường ô tô Việt Nam nửa đầu năm 2026.

Mẫu SUV của Mitsubishi ghi điểm nhờ thiết kế nhỏ gọn, hiện đại nhưng vẫn bố trí đủ 7 chỗ ngồi linh hoạt. Trong khi giá bán cho 2 phiên bản là 780-855 triệu dễ tiếp cận hơn đáng kể so với các mẫu SUV cỡ D truyền thống. Chính vì vậy Destinator đáp ứng nhu cầu của nhiều gia đình đang tìm kiếm một mẫu xe rộng rãi, đa dụng với chi phí hợp lý.