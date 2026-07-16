Trong bối cảnh nhiều mẫu SUV cỡ C liên tục được mở rộng kích thước để tăng không gian nội thất và tạo lợi thế cạnh tranh, Toyota lại lựa chọn hướng đi ngược lại khi thế hệ mới của RAV4 gần như giữ nguyên kích thước so với phiên bản tiền nhiệm. Hãng xe Nhật Bản coi đây là lợi thế thay vì điểm yếu.

Hãng xe Nhật Bản coi việc giữ nguyên kích thước trên Toyota RAV4 thế hệ mới là lợi thế thay vì điểm yếu. Ảnh: Toyota

Theo Toyota, việc không "phình to" RAV4 là quyết định có chủ đích, dựa trên thành công của mẫu xe thế hệ trước thay vì chạy theo xu hướng của các đối thủ như Mazda CX-5, Hyundai Tucson KIA Sportage. Ở hầu hết các phiên bản, Toyota RAV4 2026 có chiều dài 4.600mm và rộng 1.855mm, gần như không thay đổi so với trước. Riêng chiều cao tăng lên 1.685mm nhằm tối ưu không gian cabin và đáp ứng việc bố trí hệ thống hybrid thế hệ mới.

Tuy nhiên, so với nhiều đối thủ cùng phân khúc, RAV4 vẫn là một trong những mẫu SUV có kích thước nhỏ gọn nhất. Trong khi đó, KIA Sportage dài 4.660mm, Hyundai Tucson dài 4.650mm và Mazda CX-5 mới cũng có chiều dài 4.690mm. Ngay cả các mẫu xe điện như Tesla Model Y hay Toyota bZ4X cũng sở hữu kích thước lớn hơn RAV4.

Chia sẻ với trang Drive của Úc, ông Yoshinori Futonagane - Kỹ sư trưởng phụ trách phát triển thế hệ mới của Toyota RAV4 cho biết, việc tăng kích thước xe là điều không khó, nhưng sẽ kéo theo nhiều hệ lụy như trọng lượng lớn hơn, tiêu hao năng lượng cao hơn và ảnh hưởng đến khả năng vận hành.

So với nhiều đối thủ cùng phân khúc, Toyota RAV4 vẫn là một trong những mẫu SUV có kích thước nhỏ gọn nhất. Ảnh: Drive

Theo vị kỹ sư này, hãng không quá quan tâm các đối thủ đang mở rộng kích thước SUV, bởi điều quan trọng là đáp ứng đúng nhu cầu của phần lớn khách hàng. Thay vì chạy theo các hãng xe khác, Toyota xem doanh số thành công của RAV4 thế hệ trước như một "cuộc bỏ phiếu toàn cầu" từ khách hàng, chứng minh rằng kích thước hiện tại là lựa chọn hợp lý nhất.

Bên cạnh việc giữ nguyên kích thước tổng thể, RAV4 2026 cũng không sử dụng nền tảng hoàn toàn mới. Toyota tiếp tục phát triển trên khung gầm TNGA-K của thế hệ trước nhưng đã cải tiến đáng kể. Trong đó, khung xe được gia tăng độ cứng nhằm cải thiện khả năng vận hành và độ an toàn, đồng thời được thiết kế lại để tạo thêm không gian cho bộ pin dung lượng lớn của phiên bản hybrid sạc điện (PHEV).

Theo hãng xe Nhật, điều này giúp RAV4 mới vẫn kế thừa nền tảng đã được kiểm chứng nhưng đáp ứng tốt hơn các yêu cầu về điện hóa và tiêu chuẩn an toàn hiện đại. Ở một số phiên bản, Toyota cũng điều chỉnh chiều rộng trục bánh xe trước sau nhằm cải thiện cảm giác lái, tăng độ bám đường, đồng thời tạo dáng vẻ khỏe khoắn hơn.

Việc giữ RAV4 ở kích thước hiện tại cũng giúp Toyota duy trì khoảng cách hợp lý với các mẫu SUV khác trong danh mục sản phẩm. Phía dưới Toyota RAV4 là Corolla Cross có chiều dài khoảng 4.460mm, trong khi phía trên là Highlander - mẫu SUV 7 chỗ dài gần 5m, hướng tới nhu cầu gia đình đông người.

Khoảng cách rõ ràng giữa các dòng xe giúp Toyota hạn chế sự chồng chéo sản phẩm, đồng thời mang đến nhiều lựa chọn phù hợp với từng nhóm khách hàng.

Với chiến lược này, Toyota cho thấy không phải mọi mẫu xe thế hệ mới đều cần lớn hơn để hấp dẫn người mua. Thay vào đó, hãng tập trung nâng cấp công nghệ, cải thiện khả năng vận hành và tối ưu hệ truyền động hybrid, trong khi vẫn giữ nguyên kích thước vốn đã được thị trường đón nhận suốt nhiều năm qua.

Đây được xem là hướng đi khác biệt trong phân khúc SUV cỡ C, nơi nhiều nhà sản xuất vẫn đang theo đuổi xu hướng "xe càng lớn càng tốt". Theo Toyota, điều quan trọng hơn là tạo ra một chiếc SUV cân bằng giữa không gian sử dụng, khả năng di chuyển linh hoạt trong đô thị và hiệu quả vận hành, thay vì chỉ tăng kích thước để cạnh tranh.

Theo Drive

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