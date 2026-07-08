Ra đời từ năm 1966, Toyota Corolla hiện là mẫu xe bán chạy nhất thế giới với hơn 50 triệu chiếc được tiêu thụ trên toàn cầu. Tại Việt Nam, Corolla cũng là cái tên quen thuộc suốt nhiều thập kỷ. Trước khi Corolla Altis được lắp ráp và trở thành mẫu sedan cỡ C chủ lực của Toyota, nhiều thế hệ Corolla nhập khẩu đã được người Việt ưa chuộng nhờ độ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu và chi phí sử dụng thấp.

Toyota Corolla hay Corolla Altis dù được đánh giá cao nhưng vẫn có một số lỗi kỹ thuật đáng chú ý. Ảnh: Toyota

Tuy nhiên, giống như mọi dòng xe khác, Corolla cũng tồn tại một số lỗi. Nếu bạn đang có ý định mua Corolla đã qua sử dụng hoặc đang sở hữu mẫu xe này, dưới đây là những vấn đề phổ biến đáng lưu ý.

Trục lái có nguy cơ hư hỏng trên đời xe 2023-2024

Cuối năm 2024, Toyota đã triệu hồi hơn 8.000 xe Corolla đời 2023-2024 tại Mỹ. Theo hồ sơ gửi cơ quan quản lý an toàn giao thông đường bộ Mỹ (NHTSA), Toyota cho biết một số khớp nối trên cụm trục lái có thể xuất hiện vết nứt trong quá trình sản xuất. Sau thời gian sử dụng, vết nứt có thể lan rộng, khiến khớp nối tách rời và người lái mất khả năng điều khiển vô-lăng.

Lỗi trục lái trên Corolla đời 2023-2024 đã khiến hãng xe Nhật phải triệu hồi gần 10.000 xe tại Mỹ. Ảnh: Toyota

Đợt triệu hồi này chủ yếu diễn ra tại thị trường Bắc Mỹ và chưa ghi nhận thông báo tương tự đối với các xe Toyota Corolla Altis phân phối chính hãng tại Việt Nam. Tuy nhiên, với những chiếc Corolla nhập khẩu tư nhân từ Mỹ, người dùng nên kiểm tra số VIN để xác định xe đã được khắc phục hay chưa.

Các dấu hiệu nhận biết gồm vô-lăng rung bất thường, xuất hiện độ rơ hoặc cảm giác lái thiếu chính xác. Nếu gặp hiện tượng này, chủ xe nên đưa xe đến đại lý Toyota để kiểm tra ngay.

Hộp số tự động chuyển số không chính xác

Theo nền tảng đánh giá sửa chữa xe RepairPal của Mỹ, hiện tượng hộp số tự động chuyển số không mượt là một trong những lỗi phổ biến được nhiều chủ xe phản ánh. Ngoại trừ đời xe 2002, sự cố này xảy ra trên nhiều đời xe Corolla được sản xuất từ năm 1996 cho đến năm 2016, đặc biệt với các xe đã vận hành trên 170.000km.

Nhiều chủ xe Corolla phản ánh họ gặp sự cố với hộp số tự động không chuyển số đúng cách. Ảnh: Toyota

Thực tế tại Việt Nam, không ít Corolla Altis đời 2003-2014 hiện đã sử dụng hơn 15 năm và có quãng đường thực tế vượt 200.000km. Nhưng các kỹ thuật viên tại nhiều xưởng dịch vụ Toyota cho biết người dùng không cần quá lo lắng.

Trong phần lớn trường hợp, chủ xe chỉ cần thay dầu hộp số, vệ sinh thân van hoặc thay van điện từ là có thể khắc phục, thay vì phải đại tu toàn bộ hộp số với chi phí rất lớn. Vì vậy, khi mua Corolla cũ tại Việt Nam, người dùng nên lái thử kỹ, kiểm tra lịch sử bảo dưỡng và ưu tiên những xe được bảo dưỡng định kỳ tại hệ thống đại lý chính hãng.

Túi khí có thể không hoạt động đúng khi xảy ra va chạm

Năm 2023, Toyota đã phải đưa ra thông báo triệu hồi hơn 1,1 triệu xe trên toàn thế giới, bao gồm Corolla đời 2020-2021, do cảm biến trên ghế hành khách có thể hoạt động sai khiến túi khí phía trước không bung khi xảy ra va chạm.

Toyota đã phải triệu hồi hàng triệu xe trên toàn cầu để xử lý vấn đề túi khí, trong đó có cả Corolla. Ảnh: Speedys Used Parts

Đối với thị trường Việt Nam, trong nhiều năm qua, Toyota Việt Nam cũng thường xuyên triển khai các chương trình triệu hồi theo khuyến cáo của tập đoàn mẹ nhằm kiểm tra và thay thế linh kiện miễn phí.

Do đó, nếu mua Corolla Altis đã qua sử dụng, đặc biệt là xe nhập khẩu, người mua nên yêu cầu chủ xe cung cấp lịch sử bảo dưỡng và xác nhận xe đã hoàn thành các chương trình triệu hồi nếu có. Đây là bước kiểm tra đơn giản nhưng rất quan trọng bởi hệ thống túi khí ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của người ngồi trên xe.

Tiêu hao dầu động cơ trên một số đời xe cũ

Đây là hiện tượng xuất hiện trên một số xe Corolla đời cũ, đặc biệt là Corolla XRS 2009-2010 do lỗi thiết kế xéc-măng, khiến dầu động cơ có thể lọt vào buồng đốt, dẫn đến hiện tượng hao dầu bất thường sau một thời gian sử dụng. Ngoài ra, một số xe sản xuất trong giai đoạn 2000-2005 và đời 2014 cũng xuất hiện tình trạng tương tự.

Tình trạng hao dầu trên Toyota Corolla xảy ra do lỗi thiết kế xéc-măng. Ảnh: Kalispell

Tại Việt Nam, nhiều mẫu Corolla Altis đời cũ vẫn được sử dụng làm xe gia đình hoặc xe dịch vụ. Nếu xe có dấu hiệu phải châm thêm dầu giữa hai kỳ bảo dưỡng, xuất hiện khói xanh ở ống xả hoặc động cơ hoạt động thiếu ổn định, chủ xe nên kiểm tra sớm thay vì chỉ bổ sung dầu.

Theo các chuyên gia kỹ thuật, việc để động cơ thiếu dầu bôi trơn trong thời gian dài có thể gây mòn bạc, xước xi-lanh và làm chi phí sửa chữa tăng lên đáng kể.

Dù Corolla từng gặp một số lỗi kỹ thuật nhưng các tổ chức đánh giá xe uy tín như Car and Driver, J.D. Power và Consumer Reports luôn đánh giá cao mẫu xe này nhờ khả năng tiết kiệm nhiên liệu, độ bền và chi phí sử dụng thấp. Đáng nói, phần lớn các lỗi chỉ xuất hiện trên một số năm sản xuất nhất định và đã được Toyota khắc phục thông qua các chương trình triệu hồi hoặc cải tiến thiết kế.

Tại Việt Nam, Toyota Corolla Altis cũng được đánh giá là một trong những mẫu sedan cỡ C có độ bền cao, ít hỏng vặt và chi phí bảo dưỡng hợp lý. Theo khảo sát trên thị trường xe cũ, dù đã lăn bánh 5-10 năm nhưng Corolla Altis vẫn giữ giá tốt hơn nhiều đối thủ cùng phân khúc, phản ánh niềm tin của người tiêu dùng vào chất lượng sản phẩm Toyota.

Tuy nhiên, với bất kỳ chiếc xe đã qua sử dụng nào, người mua cũng không nên chỉ dựa vào danh tiếng. Việc kiểm tra lịch sử bảo dưỡng, xác minh xe đã hoàn thành các đợt triệu hồi, đánh giá tình trạng hộp số, động cơ và hệ thống lái trước khi xuống tiền sẽ giúp hạn chế tối đa những rủi ro phát sinh trong quá trình sử dụng.

(Tổng hợp)

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