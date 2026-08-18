Với những người lần đầu sở hữu xe mô tô, danh sách cần mua thường xoay quanh mũ bảo hiểm, áo khoác hay găng tay. Tuy nhiên, kinh nghiệm sử dụng thực tế cho thấy một số món đồ ít được chú ý lại đặc biệt hữu ích khi xe gặp sự cố. Dưới đây là 4 món đồ thiết yếu mà người mới chơi xe mô tô cần phải sắm ngay.

Bộ đồ bảo hộ đầy đủ

Đối với người mới làm quen với xe mô tô phân khối lớn, mũ bảo hiểm là vật dụng bắt buộc nhưng chưa đủ để bảo vệ người lái. Một bộ trang bị an toàn chuẩn mực phải bao gồm: Áo khoác có giáp lưng, quần chuyên dụng, giày cao cổ bảo vệ mắt cá chân, mũ bảo hiểm kín đầu và găng tay có gù bảo vệ.

Bộ đồ bảo hộ và mũ bảo hiểm là thứ gần như bắt buộc phải có khi chuyển sang chơi xe mô tô phân khối lớn. Ảnh: Ducati

Theo Cơ quan An toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA), quần áo bảo hộ có khả năng chống mài mòn và vật liệu bảo vệ có thể giúp hạn chế trầy xước, bầm dập cũng như một số chấn thương nghiêm trọng khi xảy ra va chạm. Trong khi đó, số liệu nghiên cứu từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết việc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn giúp giảm 42% nguy cơ tử vong và 69% nguy cơ chấn thương sọ não nghiêm trọng.

Tại Việt Nam, người mua mũ bảo hiểm nên ưu tiên sản phẩm đáp ứng QCVN 2:2021/BKHCN hoặc các tiêu chuẩn quốc tế uy tín như DOT 218 (FMVSS 218). Đừng quên chọn loại mũ hỗ trợ gắn ngàm Pinlock để chống đọng sương trên kính chắn gió khi đi mưa hoặc trong điều kiện thời tiết lạnh.

Giá của một chiếc mũ bảo hiểm kín đầu giao động từ 450.000-900.000 đồng (đạt QCVN) và từ 1-3 triệu đồng (chuẩn DOT), thậm chí là cao hơn tùy thuộc vào thương hiệu, chất liệu nhựa hay sợi carbon. Còn quần áo bảo hiểm mô tô đạt chuẩn an toàn dao động từ 1,4-4 triệu đồng cho một sản phẩm rời và từ 3-7 triệu đồng cho cả bộ. Các thương hiệu phổ biến gồm LS2, Komine, RS Taichi và Givi.

Đồng hồ đo áp suất lốp và bơm mini cầm tay

Đây là hai món nhỏ nhưng rất đáng có trong cốp xe hoặc túi đồ nghề. Lốp xe máy chỉ có hai điểm tiếp xúc với mặt đường nên áp suất sai có thể ảnh hưởng rõ rệt tới khả năng vận hành.

Áp suất sai có thể ảnh hưởng rõ rệt tới khả năng vận hành của xe mô tô. Ảnh: Venhill, Adventure Bike

Bridgestone khuyến cáo kiểm tra áp suất lốp ít nhất mỗi tuần và trước những chuyến đi dài, trong khi Michelin khuyến nghị kiểm tra thường xuyên khi lốp còn lạnh. Quan trọng nhất là sử dụng mức áp suất do nhà sản xuất xe quy định, không lấy con số tối đa in trên thành lốp làm tiêu chuẩn.

Dù một số dòng xe mô tô cỡ lớn cao cấp hiện nay đã được trang bị hệ thống cảm biến áp suất lốp (TPMS) nhưng việc đo và kiểm tra thủ công vẫn là yêu cầu bắt buộc. Ngoài ra, một chiếc bơm điện mini kết hợp bộ vá lốp phù hợp có thể giúp người lái xử lý những trường hợp thủng lốp nhẹ thay vì phải dắt xe hàng kilomet để tìm nơi sửa chữa.

Tại Việt Nam, giá bán bộ đo áp suất lốp cầm tay có giá từ 50.000-120.000 đồng, còn giá của bộ bơm mini từ 200.000-400.000 đồng.

Bộ dụng cụ sửa chữa chuyên dụng

Việc mang theo bộ dụng cụ cơ bản dành riêng cho xe máy là điều bắt buộc. Tuy nhiên, không nên mua một bộ đồ nghề chung chung trên mạng vì thường không thể đáp ứng nhu cầu thực tế. Hãy kiểm tra trước loại ốc vít trên chính chiếc xe của mình. Nếu chạy các dòng xe mô tô của BMW hay KTM, bộ khóa Torx là thứ bắt buộc phải có.

Việc mang theo bộ dụng cụ cơ bản dành riêng cho xe máy trong mỗi chuyến hành trình dài là điều bắt buộc. Ảnh: Obsidian Original

Nếu thường xuyên tự bảo dưỡng, cờ lê lực cũng là món đáng đầu tư, bởi siết ốc quá chặt hoặc quá lỏng đều có thể gây vấn đề trong quá trình vận hành. Ngoài ra, hãy chuẩn bị thêm băng dính điện, dây thít nhựa, cầu chì dự phòng và trang bị một chiếc ben nâng trong nhà để dễ dàng vệ sinh xích hay tháo bánh xe tự bảo dưỡng.

Bộ sạc duy trì ắc quy

Bình ắc quy mô tô có dung lượng nhỏ nên rất dễ cạn kiệt điện năng nếu xe nằm im một chỗ trong thời gian dài. Theo khuyến cáo của nhà sản xuất ắc quy GS Việt Nam, việc sử dụng bộ sạc duy trì cắm trực tiếp vào ổ điện sẽ giúp ắc quy luôn được sạc đầy và bảo vệ bình ắc quy xe máy khi xe không vận hành trong một thời gian dài.

Bình ắc quy mô tô có dung lượng nhỏ nên rất dễ cạn kiệt điện năng nếu xe nằm im một chỗ trong thời gian dài. Ảnh: Hot Bike Magazine

Đây là món đặc biệt hữu ích với người chỉ chạy mô tô vào cuối tuần hoặc thi thoảng mới có những chuyến đi xa. Nên chọn bộ sạc tương thích với loại ắc quy trên xe và có chức năng tự chuyển sang chế độ bảo dưỡng. Giá của sạc duy trì ắc quy dùng cho cả xe máy và ô tô dao động từ 150.000-350.000 đồng.

Để tiện lợi hơn, hãy lắp một đầu nối chuẩn SAE nối trực tiếp vào ắc quy. Bạn chỉ cần cắm rắc sạc bên ngoài dàn áo mà không cần tháo dỡ các chi tiết thân xe phức tạp. Đầu nối SAE này cũng có thể dùng để cấp nguồn ngắn hạn cho bơm lốp mini, nhưng người dùng phải đặc biệt lưu ý đến định mức cầu chì và tiết diện dây để tránh nguy cơ chập cháy hệ thống điện.

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