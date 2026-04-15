Bên cạnh những sản phẩm quen thuộc như áo phông, nam châm tủ lạnh,… nhiều điểm du lịch trên thế giới lại đang bán những món đồ lưu niệm mang tính trải nghiệm và biểu tượng, hấp dẫn du khách quốc tế.

1. Đá lát đường ở Paris

Sau các dự án cải tạo nội thất đô thị, thay vì bị phá huỷ thì một số viên đá lát đường ở Paris lại được làm sạch, trang trí và bày bán như một món đồ lưu niệm tại cửa hàng Paris La Boutique nằm ngay bên trong toà thị chính.

Những viên đá lát đường được gom lại, bày bán ngay trong toà thị chính Pháp. Ảnh: Parissecret

Mỗi viên đá lát đường đều mang dấu vết thời gian, từng hiện diện trên những con phố lịch sử của thủ đô nước Pháp. Điều này khiến chúng trở thành món quà lưu niệm khác biệt so với các sản phẩm đại trà, khi người mua có thể “sở hữu một phần của thành phố” theo đúng nghĩa đen.

Những viên đá lát đường được chọn lọc, trải qua khâu làm sạch, trở thành vật lưu niệm thu hút du khách khi đến Pháp. Ảnh: Wikimedia Commons

2. Sản phẩm từ bìu chuột túi ở Australia

Khách du lịch đến Australia có thể bị sốc khi bắt gặp túi, móc khoá hoặc dụng cụ mở bia làm từ bìu chuột túi. Tuy nhiên, chúng hoàn toàn có nguồn gốc rõ ràng, vốn là phụ phẩm được sản xuất hợp pháp từ ngành khai thác thịt kangaroo.

Chiếc móc khoá bìu chuột túi được bán với giá khoảng 35USD.

Nhà sản xuất lý giải, những sản phẩm này vừa tận dụng tài nguyên, vừa tạo ra giá trị kinh tế từ vật liệu bỏ đi, đồng thời đáp ứng nhu cầu tìm kiếm những món quà độc lạ. Bởi mang tính biểu tượng, khi được bày bán phổ biến tại các cửa hàng lưu niệm, món đồ này đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của du khách.

3. Không khí đóng lon hồ Como, Italy

Những chiếc lon chứa không khí từ hồ Como, một địa điểm du lịch nổi tiếng ở phía Bắc nước Ý đang được bán cho du khách với giá 11 USD/lon (290.000 đồng). Mỗi lon được quảng cáo chứa đến 400ml “không khí nguyên chất 100%" của hồ Como và chỉ bán cho những ai đến tận nơi.

Mỗi lon có giá 9,90 euro (11 USD). Ảnh: Italycomunica

Sản phẩm do một công ty truyền thông phát triển, nhằm mục đích tạo ra một món quà lưu niệm có thể dễ dàng mang trong vali cho du khách và "một thứ gì đó độc đáo xen lẫn thú vị". Tuy nhiên, một số người cho rằng đây chỉ là cách công ty truyền thông lừa gạt du khách.

Thậm chí, Thị trưởng Como, Alessandro Rapinese, còn nói bản thân ông sẽ không nghĩ đến ý tưởng này đầu tiên mà thay vào đó, ông muốn du khách mang về nhà các món quà lưu niệm khác, như khăn lụa – một sản phẩm nổi tiếng của khu vực này.

4. Cỏ sân vận động Camp Nou

Thời điểm FC Barcelona bắt đầu dự án cải tạo sân Camp Nou (Tây Ban Nha), toàn bộ mặt cỏ cũ buộc phải tháo dỡ. Tuy nhiên thay vì bỏ đi, câu lạc bộ (CLB) đã tận dụng nguồn cỏ này, xử lý giữ nguyên tình trạng rồi tạo thành các vật phẩm lưu niệm có chứng nhận, bán cho người hâm mộ nhằm gây quỹ.

Sản phẩm lưu niệm này có giá 79,99 euro. Ảnh: store fcbarcelona

Những phần cỏ được “hô biến” thành những món đồ lưu niệm khác nhau, như mô hình sân Camp Nou, có giá 419,99 euro (khoảng 13 triệu đồng), loại rẻ nhất có giá 49,99 euro (khoảng 1,5 triệu đồng).

Ngoài ra, Barca cũng bán phiên bản cỏ được đóng khung trong suốt có giá 79,99 euro (khoảng 2,4 triệu đồng). Theo đó, người hâm mộ FC Barcelona có thể mua những sản phẩm này thông qua cửa hàng chính thức của CLB.

(Tổng hợp)