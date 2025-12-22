Tôi nghe nói hoa đu đủ đực rất tốt cho sức khỏe. Tôi muốn mua nhưng chưa biết dùng khô hay tươi. Xin chuyên gia tư vấn lựa chọn loại hoa nào tốt và lưu ý khi dùng. (Lê Diệu Thùy - 31 tuổi, Hà Nội)

Tiến sĩ Phạm Việt Hoàng - nguyên giảng viên Học Viện Y Dược Cổ truyền Việt Nam (Hà Nội) tư vấn:

Trong y học cổ truyền, hoa đu đủ đực được xem là một dược liệu quen thuộc, dễ kiếm, có thể sử dụng ở dạng tươi hoặc khô để hỗ trợ phòng và điều trị nhiều bệnh lý.

Hoa đu đủ đực chứa nhiều hoạt chất chống oxy hóa, vitamin và enzym có lợi cho cơ thể. Dược liệu này được sử dụng chủ yếu để hỗ trợ phòng và điều trị ung thư, tăng sức đề kháng và làm chậm sự phát triển của tế bào bất thường. Bên cạnh đó, hoa đu đủ đực còn cải thiện hệ tiêu hóa, giảm đầy bụng, khó tiêu, táo bón nhờ vitamin C, E và men papain.

Ngoài ra, hoa đu đủ đực có tác dụng hỗ trợ tim mạch, giúp điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ. Với người mắc tiểu đường, việc dùng trà hoa đu đủ đực có thể hỗ trợ kiểm soát đường huyết thông qua cải thiện độ nhạy insulin.

Hoa đu đủ đực được sử dụng trong nhiều bài thuốc. Ảnh: Thùy Giang.

Hàm lượng chất xơ cao giúp hoa hỗ trợ giảm cân, tạo cảm giác no lâu, hạn chế thèm ăn. Đồng thời, các hoạt chất như lycopene, carotenoid còn góp phần ngăn ngừa và hỗ trợ đào thải sỏi thận, giảm tiểu buốt, tiểu rắt.

Nên dùng hoa đu đủ đực tươi hay khô?

Tùy vào mục đích sử dụng, bạn có thể lựa chọn loại hoa phù hợp với nhu cầu của gia đình mình.

Hoa đu đủ đực tươi có mùi thơm, vị đắng nhẹ, thường được dùng để chế biến món ăn. Tuy nhiên, hàm lượng dưỡng chất thấp hơn so với hoa khô do chứa nhiều nước, nhựa và tạp chất. Khi thu hái, hoa dễ dính nhựa có thể gây kích ứng, vì vậy cần ngâm rửa kỹ trước khi chế biến.

Khi hoa đu đủ đực được phơi khô, dưỡng chất cô đặc, vị đắng giảm, chuyển sang ngọt nhẹ. Hoa khô thường được sao vàng hạ thổ để giảm độc tính, sau đó dùng hãm trà hoặc sắc nước uống. Liều dùng phổ biến khoảng 20-30g/ngày. Ưu điểm của hoa khô là dễ bảo quản, dùng được lâu dài và tiện lợi cho mục đích chữa bệnh.

Kinh nghiệm dân gian cho thấy, nếu dùng để hãm nước uống hoặc hỗ trợ điều trị bệnh, hoa đu đủ đực khô mang lại hiệu quả cao hơn. Ngược lại, nếu dùng làm thực phẩm, hoa tươi sẽ cho hương vị ngon và dễ ăn hơn.

Ai nên tránh dùng hoa đu đủ đực?

Dù tốt nhưng một số đối tượng cần thận trọng hoặc không nên sử dụng hoa đu đủ đực gồm:

- Phụ nữ mang thai, đang cho con bú và trẻ dưới 3 tuổi

- Người có cơ địa hàn, hay lạnh bụng, tiêu chảy

- Người có tiền sử dị ứng phấn hoa

- Những người bị bệnh gan, thận nên tham khảo ý kiến bác sĩ khi dùng.

Ngoài ra, không nên dùng hoa đu đủ đực cùng lúc với đậu xanh, rau muống, cà pháo, măng chua, bia rượu, thuốc lá. Chỉ nên uống nước hoa đu đủ đực sau bữa ăn và tránh lạm dụng để không gây tác dụng phụ như đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy. Bạn không nên coi đây là thuốc điều trị thay thế các thuốc đang sử dụng khác.