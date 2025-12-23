Trước đây, cà chua là loại thực phẩm phổ biến, dễ mua với giá rẻ. Thế nhưng thời gian gần đây, giá cà chua tăng mạnh, có lúc lên tới 90.000 đồng/kg, khiến nhiều người bất ngờ. Từ một thực phẩm quen thuộc, cà chua nay được ví như “hàng xa xỉ”. Xin chuyên gia cho biết, cà chua mang lại những lợi ích gì cho sức khỏe và người dân có thể thay thế cà chua bằng thực phẩm khác hay không? (Hoàng Anh - Hà Nội)

Lương y Bùi Đắc Sáng - Hội Đông y Hà Nội tư vấn:

Cà chua là thực phẩm tốt được khuyến nghị bổ sung hằng ngày. Loại quả này ngoài giúp món ăn ngon hơn còn có nhiều giá trị dinh dưỡng.

Trong 100g cà chua chứa khoảng 22 calo, phù hợp với người ăn kiêng và kiểm soát cân nặng. Hàm lượng chất đạm (protein) khoảng 0,6g giúp duy trì cấu trúc tế bào. Chất bột đường khoảng 4,2g có tác dụng cung cấp năng lượng nhẹ nhàng cho cơ thể.

Cà chua còn chứa canxi, góp phần duy trì xương và răng chắc khỏe; phốt pho cần thiết cho quá trình chuyển hóa năng lượng; sắt hỗ trợ tạo máu, phòng ngừa thiếu máu. Đặc biệt, thành phần carotene - tiền vitamin A có lợi cho thị lực và làn da.

Cà chua có nhiều công dụng cho sức khỏe. Ảnh: Preepik.

Ngoài ra, cà chua chứa nhiều vitamin nhóm B như vitamin B1, B2 và vitamin PP (niacin), có tác dụng hỗ trợ chuyển hóa và tăng cường hoạt động của hệ thần kinh.

Theo y học cổ truyền, quả cà chua có vị chua, ngọt, nhạt; tính mát, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Đông y sử dụng cà chua để hỗ trợ điều trị một số vấn đề, trong đó nổi bật là các công dụng sau:

1. Bổ huyết, sinh tân dịch

Cà chua giúp bồi bổ cơ thể, hỗ trợ tạo dịch cơ thể, đặc biệt phù hợp với người suy nhược, mệt mỏi, gầy yếu.

2. Kích thích tiêu hóa, giúp ăn ngon miệng

Ăn cà chua tươi hoặc uống nước ép cà chua cải thiện cảm giác chán ăn, hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn.

3 Thanh nhiệt, điều hòa bài tiết

Nhờ tính mát và hàm lượng nước cao, cà chua giúp làm mát cơ thể, hỗ trợ đào thải độc tố.

4. Hỗ trợ cải thiện rối loạn chuyển hóa máu

Quả cà chua được dùng trong các trường hợp sung huyết, máu đặc dính, mỡ máu cao, góp phần hạn chế xơ cứng tiểu động mạch.

5. Giảm nguy cơ đau khớp, thống phong

Nhờ tác dụng điều hòa chuyển hóa và hỗ trợ đào thải, cà chua có lợi cho người bị đau khớp, gout, urê huyết cao.

6. Hỗ trợ phòng và cải thiện tình trạng sỏi

Cà chua giúp hỗ trợ cải thiện tình trạng sỏi niệu đạo và sỏi mật.

7. Nhuận tràng, hỗ trợ bệnh đường ruột

Quả cà chua giúp giảm táo bón, hỗ trợ trong các trường hợp viêm ruột nhẹ.

Bạn có thể ăn cà chua tươi hằng ngày hoặc chế biến thành các món quen thuộc. Ngoài ra, ép cà chua lấy nước uống cũng giúp phát huy tác dụng thanh nhiệt, giải độc và bồi bổ cơ thể. Khi cà chua đắt, bạn có thể giảm lượng ăn mỗi tuần nhưng không nên bỏ hẳn ra khỏi thực đơn gia đình.

Lưu ý khi chọn cà chua, bạn nên ưu tiên quả có màu đỏ tươi hoặc đỏ hồng tự nhiên, màu sắc đồng đều. Tránh những quả đỏ sậm bất thường, loang lổ hoặc có đốm đen, vì có thể đã để lâu hoặc bị xử lý chín ép.

Cà chua ngon thường cầm chắc tay, vỏ căng mịn, ấn nhẹ có độ đàn hồi; không nên chọn quả quá mềm, nhũn hoặc rỉ nước.

Cà chua chín tự nhiên thường có vỏ mỏng, ruột đỏ đều, nhiều hạt, vị chua ngọt hài hòa. Trong khi đó, cà chua chín ép thường vỏ cứng, ruột nhạt màu, ít hạt, ăn nhạt và kém thơm.

