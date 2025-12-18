Mới đây, tôi đọc thông tin trên mạng cho rằng cải bó xôi là rau trường sinh của người Trung Quốc. Cộng đồng bệnh nhân ung thư cũng khuyến cáo ăn nhiều rau này. Xin chuyên gia tư vấn công dụng của cải bó xôi tốt không, người bệnh ung thư nên ăn như thế nào cho đúng? Tôi xin cảm ơn! (Lê Hoa, Hà Nội).

Các bác sĩ dinh dưỡng tại Trung tâm Dinh dưỡng lâm sàng Bệnh viện K (Hà Nội) tư vấn:

Cải bó xôi còn được gọi là rau chân vịt, rau bina hay bắp xôi là một trong những loại rau xanh giàu giá trị dinh dưỡng và có nhiều lợi ích đối với sức khỏe con người. Nhờ hàm lượng cao vitamin, khoáng chất và các hợp chất sinh học quý, cải bó xôi được nhiều người ví như “rau trường sinh”.

Đặc biệt đối với người trung niên và cao tuổi, các chất dinh dưỡng trong cải bó xôi giúp tăng cường thể lực và hệ miễn dịch, hỗ trợ cơ thể chống lại bệnh tật. Cải bó xôi còn chứa hàm lượng axit folic rất cao, đây là chất quan trọng đối với sức khỏe mạch máu của người lớn tuổi.

Cải bó xôi chứa nhiều beta-carotene, vitamin A, C, K, folate, sắt, mangan, chất xơ cùng các hợp chất hóa học thực vật tốt cho sức khỏe. Các hóa chất thực vật trong cải bó xôi được chia thành ba nhóm chính:

Nhóm carotenoid gồm beta-carotene, lutein và zeaxanthin, có tác dụng trung hòa các gốc tự do, từ đó hạn chế tổn thương ADN trong cơ thể.

Nhóm flavonoes chứa luteolin, giúp ức chế sự hình thành và phát triển mạch máu nuôi khối u, đồng thời thúc đẩy quá trình chết theo chương trình của các tế bào bất thường (apoptosis).

Nhóm flavonoid chứa quercetin, có tác dụng giảm viêm, tăng cường sửa chữa ADN và hỗ trợ quá trình apoptosis.

Vai trò của cải bó xôi trong phòng ngừa ung thư

Với thành phần hóa học đa dạng, cải bó xôi đã được đưa vào nhiều nghiên cứu nhằm đánh giá tác động đối với các bệnh lý, đặc biệt là ung thư.

Ung thư vú: Nghiên cứu cho thấy phụ nữ có nồng độ carotenoid trong huyết tương cao giảm khoảng 15-20% nguy cơ mắc ung thư vú so với nhóm có nồng độ thấp.

Ung thư phổi: Những người tiêu thụ nhiều thực phẩm giàu quercetin, lutein và zeaxanthin có nguy cơ mắc ung thư phổi thấp hơn.

Ung thư đường tiêu hóa: Việc sử dụng thực phẩm giàu lutein giúp giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng, dạ dày và thực quản. Các nghiên cứu trên bệnh nhân ung thư khoang miệng, thanh quản và bàng quang cũng ghi nhận kết quả tương tự.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng phần lớn các nghiên cứu hiện nay mang tính quan sát hoặc thực nghiệm, vì vậy tác dụng phòng ngừa ung thư của các hợp chất thực vật trong cải bó xôi vẫn chưa thể đi đến kết luận cuối cùng.

Lưu ý khi sử dụng cải bó xôi

Trung bình, 100g cải bó xôi cung cấp lượng vitamin K cao gấp khoảng 4 lần nhu cầu khuyến nghị hằng ngày. Do đó, với những người đang sử dụng thuốc chống đông máu (như warfarin), cần duy trì lượng cải bó xôi ổn định mỗi ngày và theo dõi tác dụng thuốc thường xuyên dưới sự tư vấn của nhân viên y tế. Bệnh nhân bị suy thận không nên ăn.