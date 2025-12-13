Chia sẻ với PV VietNamNet, bác sĩ Bùi Thanh Hoài, Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện 19/8 (Bộ Công an), cho biết, với hàm lượng dưỡng chất dồi dào, cải xoong từ lâu đã được biết đến như một loại “thuốc bổ” tự nhiên. Không chỉ giúp phòng ngừa nhiều bệnh lý mạn tính, loại rau có vị hơi cay, tính mát này còn hỗ trợ chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe toàn diện.

Một trong những lợi ích nổi bật nhất của cải xoong là khả năng hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Nhờ chứa nhiều chất chống oxy hóa, loại rau này giúp làm sạch mạch máu, hạn chế sự hình thành mảng bám và giảm cholesterol xấu (LDL).

Đặc biệt, nhóm carotenoid gồm lutein và zeaxanthin trong cải xoong có tính chống oxy hóa mạnh, có lợi cho đôi mắt và hệ tim mạch. Việc bổ sung cải xoong thường xuyên giúp bảo vệ thành mạch và duy trì hoạt động tuần hoàn ổn định.

Bác sĩ Hoài cũng lưu ý, hàm lượng vitamin C cao trong cải xoong không chỉ giúp cơ thể chống viêm mà còn tăng khả năng phòng bệnh, nhất là trong mùa lạnh hoặc khi thời tiết thay đổi thất thường.

Cải xoong, giống như nhiều loại rau họ cải khác, chứa glucosinolates - hợp chất khi được nhai hoặc cắt sẽ chuyển hóa thành isothiocyanates. Theo bác sĩ Hoài, đây là nhóm chất có khả năng chống ung thư, nổi bật là sulforaphane và phenethyl isothiocyanate (PEITC).

“Nhiều nghiên cứu ghi nhận các hợp chất này hỗ trợ cơ thể loại bỏ chất độc, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương ADN và ức chế sự phát triển của tế bào ung thư”, bác sĩ Hoài nhấn mạnh.

Cải xoong mang nhiều dưỡng chất nhưng không phải ai cũng nên ăn thường xuyên. Ảnh: Thanh Lan

Cải xoong là nguồn vitamin K dồi dào - dưỡng chất quan trọng trong quá trình hình thành và duy trì cấu trúc xương. Vitamin K giúp hỗ trợ hấp thu canxi và giảm nguy cơ loãng xương, nhất là ở người lớn tuổi.

Ngoài ra, nhờ giàu chất xơ, cải xoong giúp giảm táo bón và duy trì hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh. Một số thành phần trong rau còn có tác dụng kích thích tiết dịch tiêu hóa nhẹ, giúp cải thiện cảm giác đầy bụng, khó tiêu.

Đặc biệt, vitamin A và C trong cải xoong không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn là “bộ đôi vàng” trong chăm sóc da. Hai loại vitamin này hỗ trợ làm sáng da, hạn chế mụn viêm và ngăn ngừa lão hóa bằng cách thúc đẩy sản sinh collagen. Nhờ đó, cải xoong được nhiều người đưa vào chế độ ăn để cải thiện làn da từ bên trong.

Tiến sĩ Ngô Đức Phương, Viện trưởng Viện Khoa học Thuốc Nam cho biết thêm, trong dân gian, cải xoong còn được dùng hỗ trợ điều trị các bệnh ngoài da như eczema, ghẻ, hắc lào, rụng tóc, viêm da đầu, mụn nhọt, lở loét… Người dân thường giã lấy nước uống hoặc dùng nước cốt xoa ngoài vùng da tổn thương.

4 nhóm người không nên ăn nhiều

Tuy nhiên, bác sĩ Hoài khuyến cáo, cải xoong không phù hợp với tất cả mọi người. Một số nhóm cần lưu ý không nên dùng nhiều rau cải xoong:

Người bị viêm loét dạ dày - tá tràng: Cải xoong có vị hơi cay và tính kích thích nhẹ, có thể làm tăng tiết acid dịch vị, khiến triệu chứng đau hoặc nóng rát nặng hơn.

Người bị sỏi thận, đặc biệt là sỏi oxalat: Cải xoong chứa oxalat - chất có thể góp phần hình thành hoặc làm nặng thêm tình trạng sỏi ở những người có nguy cơ.

Phụ nữ mang thai không nên ăn quá nhiều: Ăn quá nhiều cải xoong, nhất là khi ăn sống, có thể gây kích ứng tiêu hóa, dẫn đến buồn nôn hoặc đầy bụng.

Người tỳ vị yếu, hay lạnh bụng, tiêu chảy: Do có tính mát, cải xoong dễ làm trầm trọng thêm các triệu chứng đầy bụng hoặc đi ngoài lỏng ở những người có cơ địa nhạy cảm.