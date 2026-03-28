Tôi mê các món ăn từ lòng, trong đó có lòng xào dưa, phá lấu. Hầu như tuần nào gia đình tôi cũng ăn 3-4 lần, không ngán. Xin bác sĩ tư vấn nếu ăn lòng xào với dưa chua có nguy cơ tăng mỡ máu hay các vấn đề khác cho sức khỏe không, ai nên tránh? Tôi xin cảm ơn! (Võ Thị Tuyền, Đà Nẵng).

Bác sĩ Phạm Việt Hoàng - nguyên giảng viên Học viện Y Dược cổ truyền Việt Nam tư vấn:

Các món ăn từ nội tạng động vật, đặc biệt là lòng lợn, lòng bò xào dưa, phá lấu từ lâu đã được nhiều người ưa chuộng nhờ hương vị đậm đà, hấp dẫn. Tuy nhiên, nếu sử dụng không hợp lý, đây lại có thể trở thành mối nguy hại đối với sức khỏe.

Nội tạng là nguồn cung cấp dinh dưỡng đáng kể, giàu vitamin B12, sắt và vitamin A, phù hợp với người khỏe mạnh nếu ăn ở mức độ vừa phải.

Tuy vậy, nội tạng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Đây là môi trường dễ chứa vi khuẩn và ký sinh trùng, có thể gây nhiễm trùng, rối loạn tiêu hóa. Việc tiêu thụ thường xuyên hoặc quá nhiều còn làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, gout do dư thừa purin.

Đặc biệt, gan là cơ quan thải độc nên nếu không được xử lý đúng cách, có thể tích tụ kim loại nặng, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Ngoài ra, nếu chế biến không đảm bảo vệ sinh, nội tạng rất dễ gây ngộ độc thực phẩm, thậm chí dẫn đến các bệnh nguy hiểm như tả, thương hàn.

Dưa muối là thực phẩm lên men có hàm lượng muối cao có thể làm tăng nguy cơ cao huyết áp, bệnh tim mạch và thậm chí ung thư. Vì vậy, món lòng xào dưa không phù hợp với tất cả mọi người. Việc ăn thường xuyên lòng xào dưa chỉ chống ngán và hoàn toàn không làm giảm đi cholesterol của nội tạng.

Bạn chỉ nên tiêu thụ khoảng 50-70g mỗi lần, tuần không quá 1 bữa. Đồng thời, bạn cần lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, chế biến kỹ, nấu chín hoàn toàn và tuyệt đối không ăn tái.

Những đối tượng nên hạn chế hoặc tránh ăn

Người có hệ tiêu hóa kém: Lòng chứa nhiều cholesterol, dễ gây đầy bụng, khó tiêu. Ngoài ra, nếu không được làm sạch và nấu chín kỹ, lòng có thể chứa vi khuẩn như E. coli và các tác nhân gây bệnh đường ruột, ký sinh trùng nguy hiểm.

Người mắc bệnh tim mạch và rối loạn chuyển hóa: Nhóm người cao tuổi, tăng cholesterol máu, xơ vữa động mạch, tiểu đường, gout, thừa cân, béo phì nên tránh các món từ nội tạng vì có thể làm bệnh trầm trọng hơn.

Người đang ốm, sốt hoặc suy giảm miễn dịch: Nội tạng có nguy cơ chứa vi khuẩn, virus và ký sinh trùng, dễ khiến cơ thể đang yếu càng khó hồi phục.

Phụ nữ mang thai: Bà bầu nên tránh ăn lòng xào dưa, đặc biệt khi không rõ nguồn gốc, vì dễ gây đầy bụng, khó tiêu và tiềm ẩn nguy cơ nhiễm vi khuẩn, ký sinh trùng ảnh hưởng đến cả mẹ và thai nhi.

