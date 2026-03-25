Lợi ích của thịt chân giò Thịt lợn nói chung, bao gồm chân giò, chứa nhiều chất dinh dưỡng như vitamin nhóm B: Thiamine, riboflavin, niacin; các khoáng chất dễ hấp thụ như canxi, kali, sắt. Chân giò có tỷ lệ nạc và mỡ cân bằng, giúp món ăn không khô cũng không ngấy. Thịt chân giò ngon nhưng nhiều mỡ. Ảnh: P.T. Theo Đông y, thịt chân giò có vị ngọt, mặn, tính bình, vào kinh vị, bổ huyết, sinh cơ, liền sẹo. Món ăn này được dùng để hỗ trợ người huyết hư, suy nhược hoặc đang phục hồi sau bệnh. Thịt chân giò còn dùng cho sản phụ ít sữa sau sinh. Ví dụ, món chân giò hầm củ niễng (100g củ niễng non với 2 móng giò, hầm nhừ, chia ăn vài lần trong ngày) giúp thông sữa và giảm căng tức. Kết hợp móng giò với tim lợn và địa du tươi (30g) hầm nhừ có thể hỗ trợ bệnh nhân động kinh, bổ khí, và an thần.

Ai nên tránh hoặc hạn chế ăn thịt chân giò? Mặc dù thịt chân giò có nhiều lợi ích nhưng một số nhóm người nên hạn chế hoặc tránh sử dụng để đảm bảo sức khỏe. Người có bệnh lý liên quan đến mỡ máu, cholesterol cao: Chân giò chứa lượng mỡ đáng kể. Người bị mỡ máu cao, bệnh tim mạch hoặc cholesterol cao nên hạn chế để tránh làm tăng lipid máu. Người mắc bệnh gout hoặc tăng axit uric: Thịt lợn bao gồm cả chân giò, chứa purin, có thể làm tăng acid uric, gây bất lợi cho người bị gout hoặc có nguy cơ cao mắc bệnh này. Người có hệ tiêu hóa yếu hoặc bệnh dạ dày: Mặc dù thịt lợn dễ tiêu hóa hơn thịt bò, nhưng chân giò có hàm lượng mỡ cao, có thể gây khó tiêu hoặc nặng bụng ở những người tiêu hóa kém. Người cần kiểm soát cân nặng: Với hàm lượng calo cao (185 calo/60g thịt thăn, chân giò có thể tương đương hoặc cao hơn), người đang giảm cân hoặc béo phì nên hạn chế để tránh dư thừa năng lượng. Ngoài ra, theo Đông y, thịt lợn tính hàn, không phù hợp khi kết hợp với thịt bò (tính ôn) vì hai loại này tương khắc, làm giảm giá trị dinh dưỡng. Người đang dùng thịt bò để ích khí nên tránh ăn thịt lợn, bao gồm chân giò.